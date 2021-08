Olympia-Sprinterin Timanowskaja in Wien gelandet

Wien/Tokio/Minsk - Die belarussische Athletin Kristina Timanowskaja ist am Mittwochnachmittag auf dem Flughafen Wien gelandet. Das bestätigte Luftfahrtsstaatssekretär Magnus Brunner (ÖVP), der die Sportlerin in Empfang genommen hatte, gegenüber Journalisten. "Das wichtigste ist, dass sie sich sicher fühlt." Timanowskaja werde noch am Mittwochabend nach Warschau weiterreisen, sagte er. Die Sportlerin wolle sich in Wien nicht vor der Presse äußern, so Brunner.

Drei Tote und viele Verletzte bei Zugsunglück in Tschechien

Domazlice - Bei einem schweren Zugsunglück in Tschechien sind drei Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Ein aus München kommender Expresszug stieß am Mittwoch frontal mit einem Regionalzug zusammen. Neben den Lokführern kam nach Polizeiangaben eine Frau aus dem Regionaltriebwagen ums Leben. Zehn Menschen seien mit schweren bis lebensgefährlichen Verletzungen in Spitäler gebracht worden, sagte eine Sprecherin des Rettungsdienstes. Mehr als 30 Personen wurden leicht verletzt.

Schulstart mit Sicherheitsphase, PCR-Tests, Abwasseranalyse

Wien - Das neue Schuljahr beginnt zum guten Teil so, wie das letzte geendet hat: In einer zweiwöchigen "Sicherheitsphase" müssen alle Schüler dreimal testen und abseits der Klasse Maske tragen. Wie es danach weitergeht, hängt von der regionalen Risikolage ab. Dafür wird per Abwasseranalyse und "Wächter"-Schulen erhoben, wie das Coronavirus verbreitet ist. Bei erhöhtem Risiko sollen regional Test- und Maskenpflicht eingeführt werden, so Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP).

Fast die Hälfte aller Corona-Infektionen betrifft Jugend

Wien - 45,9 Prozent der Neuinfektionen mit dem Coronavirus haben in der Vorwoche Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene betroffen, die noch keine 25 Jahre alt sind. Das geht aus einer von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) vorgenommenen Aufschlüsselung nach einzelnen Altersgruppen zu den 3.316 zwischen 26. Juli und 1. August behördlich nachgewiesenen Infektionen mit SARS-CoV-2 hervor.

Keine OSZE-Beobachter bei russischer Parlamentswahl

Warschau - Bei der russischen Parlamentswahl im September wird es keine internationalen Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) geben. Wegen "Beschränkungen" durch Russland sei man nicht in der Lage, Beobachter zur Duma-Wahl zu schicken, teilten das OSZE-Büro für Demokratische Institutionen und Menschenrechte (ODIHR) und die Parlamentarische Versammlung der OSZE am Mittwoch mit.

Urlaubsparadiese am Mittelmeer kämpfen gegen Brände

Athen/Istanbul/Rom - An der Mittelmeerküste der Türkei wüten seit Tagen verheerende Brände. Auch in Italien und Griechenland, wo auch die Hauptstadt Athen betroffen ist, hinterlassen Flammen ganze Landstriche verkohlt. Die Feuerwehr in Griechenland spricht von einem Teufelskreis: Der Wind in der Brandregion im Norden Athens ließ am Mittwoch nach, so dass das Feuer eingedämmt werden konnte. Dafür steckt die Stadt jetzt unter einer gewaltigen Rauchglocke, die sich mangels Wind nicht verflüchtigt.

Starkregenwarnung für Pinzgau, Pongau und Tennengau

Zell am See/Bez. St. Johann im Pongau/Hallein - Der Katastrophenschutz des Landes Salzburg hat am Mittwoch am späten Nachmittag eine Starkregenwarnung für Teile des Bundeslandes ausgegeben. Von Mittwochabend bis Donnerstagvormittag werden zwischen 20 und 40 Millimeter Regen erwartet, in den Hohen Tauern bis zu 80 Millimeter. Laut den Behörden kann es vor allem im Pinzgau, Pongau und Tennengau zu lokalen Überschwemmungen, Muren und Hangrutschungen kommen.

Jahrestag der Explosion in Beirut - Finanzhilfen zugesagt

Beirut - Am ersten Jahrestag der gewaltigen Explosion im Beiruter Hafen haben die Hinterbliebenen wütend und unter Tränen eine Klärung der Ursachen gefordert. Frankreich stellte bei der inzwischen dritten Hilfskonferenz für den Libanon am Mittwoch derweil weitere 100 Millionen Euro in Aussicht, um unter anderem Bildung und Gesundheit in dem Krisenstaat zu fördern. Der libanesischen Politik warf Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dabei Versagen auf allen Ebenen vor.

Die Wiener Börse schließt fester.

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwoch fester geschlossen. Der heimische Leitindex ATX gewann 0,77 Prozent auf 3.537 Punkte. In einer überwiegend positiven europäischen Börsenlandschaft wurden auch am heimischen Aktienmarkt Kursgewinne erzielt. Auf Unternehmensebene stand weiterhin die laufende Berichtssaison im Fokus. Zur Wochenmitte präsentierten voestalpine und Lenzing Geschäftszahlen. Die Titel der voestalpine erhöhten sich um 2,1 Prozent und Lenzing gewannen 0,6 Prozent.

