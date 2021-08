Ärztekammer-Präsident Szekeres für Ende der Gratis-Tests

Wien - Nach den Rufen aus einigen ÖVP-geführten Bundesländern sowie aus der niederösterreichischen Ärztekammer, die Corona-Tests in Zukunft kostenpflichtig zu machen, stößt nun auch Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres in diese Richtung. Im Ö1-"Morgenjournal" plädierte er klar für ein Ende der Gratis-Tests. Im Gesundheitsministerium will man die Lage im Herbst neu bewerten, kostenlos bleiben werden die Tests aber jedenfalls für symptomatische Personen und nicht impfbare Menschen.

Wiener Nobeljuwelier in der Innenstadt überfallen

Wien - Zwei Männer haben am Donnerstag kurz vor Mittag einen Nobeljuwelier in der Wiener Innenstadt überfallen. Das Duo zwängte mithilfe eines Schrauberziehers die Türen auf, weil das Geschäft in der Spiegelgasse nur nach Anläuten geöffnet wird. Ein Räuber bedrohte die Mitarbeiter mit einer silbernen Schusswaffe, der andere räumte die Vitrinen aus. Die Polizei löste eine Großfahndung aus, die bis zum Nachmittag erfolglos blieb.

Tiroler Schubert klettert mit Sieg im Vorstieg zu Bronze

Tokio - Der Tiroler Jakob Schubert hat im ersten Olympia-Finalbewerb der Sportkletterer die Bronzemedaille geholt. Der 30-Jährige war am Donnerstag in Tokio in der als Kombination ausgetragenen Konkurrenz im Speed Siebenter und im Bouldern Fünfter, machte dieses Manko mit einem Sieg im Vorstieg (Lead) aber noch wett. Gold ging an den Spanier Alberto Gines Lopez, Silber an den US-Amerikaner Nathaniel Coleman.

Belarussische Athletin in Polen: "Fühle mich sicher"

Warschau - Die belarussische Leichtathletin Kristina Timanowskaja hat sich nach ihrer Flucht nach Polen erleichtert gezeigt. "Hier fühle ich mich sicher", sagte die 24-Jährige während einer Pressekonferenz in Warschau am Donnerstag. Auch ihr Ehemann Arseni Sdanewitsch, der sich zuletzt in der Ukraine aufgehalten hatte, sei bereits mit dem Auto auf dem Weg in die polnische Hauptstadt und werde am Abend erwartet. Sie wolle ihre Sportkarriere in Polen fortsetzen.

Brände im Mittelmeerraum nehmen kein Ende

Istanbul/Athen/Rom - Die verheerenden Brände im Mittelmeerraum nehmen auch nach einer Woche kein Ende. Griechische Meteorologen und die Regierung in Athen warnen nun, dass der Höhepunkt noch nicht erreicht sein könnte. Befürchtet wird vor allem, dass in den nächsten Tagen starke Winde aufkommen - sie könnten den Kampf gegen die Flammen fast unmöglich machen und die Feuer immer weiter anfachen. Die Temperaturen sollen zum Wochenende leicht fallen, dann aber erneut mehr als 40 Grad erreichen.

Raisi als Präsident des Iran vereidigt

Teheran - Als neuer Präsident des Iran ist Ebrahim Raisi am Donnerstag im Parlament vereidigt worden. Der 60-jährige Kleriker wird damit offiziell der Nachfolger von Hassan Rouhani, der nach zwei Amtsperioden nicht mehr antreten durfte. Als Spitzenkandidat der politischen Hardliner im Land und Wunschkandidat des obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei hatte Raisi die Präsidentenwahl im Juni mit knapp 62 Prozent der Stimmen gewonnen.

Wien und Berlin halten an Afghanistan-Abschiebungen fest

Berlin/Wien - Österreich und Deutschland halten auch nach einem ins Wasser gefallenen gemeinsamen Abschiebeflug an Rückführungen nach Afghanistan fest. Dies verlautete aus den Innenministerien beider Länder am Donnerstag gegenüber der APA. "Vonseiten Österreichs ist kein Abschiebestopp nach Afghanistan geplant", teilte ein Sprecher des Wiener Innenministeriums mit. Aus Berlin hieß es, der am Dienstag kurzfristig abgesagte Flug werde "zeitnah" nachgeholt.

Belarus macht Grenze zu Litauen für Geflüchtete dicht

Minsk/Vilnius - Das autoritär regierte Belarus (Weißrussland) will Teile seiner Grenze schließen und so verhindern, dass nach Litauen geflüchtete Migranten zurück auf sein Territorium gelangen können. "Ab heute darf niemand die Grenze von keiner Seite überqueren, weder vom Süden noch vom Westen", sagte Machthaber Alexander Lukaschenko am Donnerstag in der Hauptstadt Minsk. Die EU wirft Belarus vor, dass es gezielt Geflüchtete über seine Grenze in Richtung EU schickt bzw. passieren lässt.

