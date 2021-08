US-Senat stimmt über historisches Infrastrukturpaket ab

Washington - Der US-Senat soll am Samstag über das hunderte Milliarden Dollar schwere Infrastrukturpaket von Präsident Joe Biden abstimmen. Bei der für die Mittagszeit (Ortszeit) angesetzten Abstimmung geht es darum, die Debatte über Änderungsanträge zu beenden und eine finale Abstimmung über das Gesetz einzuleiten. Für diesen Schritt brauchen die Demokraten allerdings auch die Zustimmung von zehn Senatoren der Republikaner, um auf die nötigen 60 Stimmen zu kommen.

Feuer in Griechenland und der Türkei wüten weiter

Athen/Istanbul/Rom - Für die zahlreichen Großbrände in Griechenland und der Türkei gibt es weiterhin keine Entwarnung. In der Nacht zum Samstag kämpften die Feuerwehrleute in beiden Ländern weiterhin gegen die Flammen. Immer wieder wurden Menschen aufgerufen, betroffene Regionen zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. Auch in mehreren Staaten in der Balkanregion kam es zu Bränden.

Konflikt zwischen Wien und Kabul um Abschiebungen

Wien/Kabul - Nach ihrer Forderung nach einem verlängerten Abschiebestopp für abgewiesene afghanische Asylwerber ist die afghanische Botschafterin in Wien, Manizha Bakhtari, ins Außenministerium zitiert worden. Man sei "überrascht" über die Aussagen Bakhtaris, "nachdem es erst vergangene Woche anderslautende Signale gegeben hatte", teilte das Außenamt am Freitag der APA mit. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sprach sich für weitere Abschiebungen aus.

42 Tote bei Untergang von Migrantenboot vor der Westsahara

Madrid - Beim Untergang eines Migrantenbootes vor der Küste der Westsahara sind nach Angaben spanischer Hilfsorganisationen 42 Menschen ums Leben gekommen. "Wir dürfen uns nicht an solche Tragödien gewöhnen", erklärte das Flüchtlingshilfswerk CEAR am Freitag auf Twitter. Helena Maleno Garz�n, Gründerin der Hilfsorganisation Caminando Fronteras (Grenzgänger), teilte mit, die Todesopfer seien 30 Frauen, acht Kinder und vier Männer. Nur zehn Insassen hätten den Unfall überlebt.

Lebenslange Haft wegen Tschetschenen-Mordes in Gerasdorf

Korneuburg - Mit lebenslanger Haft wegen Mordes hat am Freitag am Landesgericht Korneuburg der Prozess um die Tötung eines tschetschenischen Videobloggers in Gerasdorf (Bezirk Korneuburg) geendet. Der Angeklagte wurde schuldig gesprochen, seinen 43-jährigen Landsmann - einen Kritiker des tschetschenischen Regionalpräsidenten Ramsan Kadyrow - am 4. Juli 2020 erschossen zu haben. Das Votum der Geschworenen fiel nach kurzer Beratung einstimmig aus. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Dornauer offen für Koalition mit Kurz-ÖVP

Innsbruck - Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer zeigt sich offen für eine mögliche Koalition mit einer ÖVP unter Bundeskanzler Sebastian Kurz nach der nächsten Nationalratswahl. "Ich würde diese Option definitiv nicht ausschließen", sagte Dornauer im APA-Sommerinterview. Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner hatte einer Koalition mit dem "System Kurz" beim Parteitag Ende Juni noch eine Absage erteilt.

Sondertreffen der EU-Innenminister zu Migration

Brüssel/Minsk - Die EU-Innenminister kommen am 18. August zu einer Sondersitzung zusammen, um über die Migrationskrise an der Grenze zwischen Belarus und Litauen zu beraten. Dies gab die slowenische EU-Ratspräsidentschaft am Freitagnachmittag bekannt. Ein Sondertreffen der EU-Minister war in den vergangenen Tagen von Italien vorgeschlagen worden, das sich mehr Unterstützung angesichts gestiegener Flüchtlingsankünfte im Mittelmeer wünscht. Der Irak setzte indes Flüge nach Belarus vorerst aus.

Taliban erobern erstmals afghanische Provinzhauptstadt

Kabul/New York - Die radikal-islamischen Taliban haben im Kampf gegen die Regierung in Kabul mit Zaranj erstmals eine Provinzhauptstadt eingenommen und damit kurz vor Abzug der letzten US-Soldaten einen bedeutsamen Sieg errungen. Zudem töteten sie am Freitag den Chefsprecher der Regierung, Dawa Chan Menapal.

