Brände bringen Athen unerträgliche Luft

Athen - Die Brandkatastrophe in Griechenland dauert an und bringt der Millionenmetropole Athen gefährliche Luft. Wegen der starken Rauchbildung stinkt die ganze Stadt und Asche geht am dritten Tag in Folge nieder. "Schließen Sie alle Fenster und gehen Sie nicht aus dem Haus", riefen die Behörden die Einwohner auf. Die ganze Nacht hindurch loderten im Norden der griechischen Hauptstadt die Flammen.

Kocher will im Herbst über Arbeitsmarkt-Reform reden

Wien - Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) will im Herbst eine Debatte über eine Arbeitsmarktreform starten. Zunächst wolle er sich noch die August-Arbeitslosenzahlen anschauen und die Zahlen für die Kurzarbeit-Phase 5, die ab 1. Juli läuft. "Wenn wir sehen, dass sich der Arbeitsmarkt weitgehend normalisiert hat, werden wir im Herbst die Diskussion starten", kündigte er vor Journalisten an. Dafür wünscht er sich eine Debatte, in die möglichst viele eingebunden sind.

Schallenberg will "massiven Gegendruck" der EU auf Belarus

Minsk/Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat an die Protestwelle in Belarus (Weißrussland) vor einem Jahr nach der offenbar verfälschten Präsidentschaftswahl erinnert. Er beklagte in einer Mitteilung die derzeitigen "Repressalien und Terror" des Regimes von Alexander Lukaschenko gegen Zivilgesellschaft und Opposition. Es müsse "massiven Gegendruck" vonseiten der EU geben - Sanktionen müssten jedoch "mit chirurgischer Präzision" verhängt werden, forderte er.

Regierung bewarb Schüler-Coronapass für 400.000 Euro

Wien - Im vergangenen Sommersemester hatten Österreichs Schüler einen Ninjapass, in dem sie die negativen Coronatest-Ergebnisse für den Schulbesuch in Form von Stickern eingeklebt haben. Der Pass galt auch als Eintrittskarte für Veranstaltungen und Lokale. Die Erstellung und die Produktion von 1,2 Mio. Stück inklusive 28,8 Mio. Stickern kosteten 87.500 Euro. Für die Bewerbung des Passes hat die Regierung das Fünffache ausgegeben, die Kosten für Inserate betrugen 430.000 Euro.

Dornauer offen für Koalition mit Kurz-ÖVP

Innsbruck - Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer zeigt sich offen für eine mögliche Koalition mit einer ÖVP unter Bundeskanzler Sebastian Kurz nach der nächsten Nationalratswahl. "Ich würde diese Option definitiv nicht ausschließen", sagte Dornauer im APA-Sommerinterview. Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner hatte einer Koalition mit dem "System Kurz" beim Parteitag Ende Juni noch eine Absage erteilt.

Rover "Perseverance" bohrte Loch in den Mars

Washington - Der Mars-Rover "Perseverance" ist mit seinem ersten Versuch, Gesteinsproben des Roten Planeten zu sammeln, gescheitert. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa veröffentlichte am Freitag zwar Bilder einer kleinen Aufschüttung mit einem Loch in der Mitte - es ist das erste Loch, das jemals von einem Roboter auf dem Mars gebohrt wurde. Von dem Rover übermittelte Daten zeigten jedoch an, dass bei der Bohrung kein Gestein eingesammelt wurde.

