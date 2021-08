Mehr als 600 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - In Österreich ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder gestiegen - in den vergangenen 24 Stunden wurden erstmals seit Mitte Mai mehr als 600 - konkret 607 - Neuinfektionen registriert. Das liegt deutlich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage mit 496 Fällen. Laut Daten des Gesundheits- und Innenministeriums laborieren derzeit 6.085 Menschen aktiv an der Erkrankung, um 183 mehr als am gestrigen Freitag.

Regierung bewarb Schüler-Coronapass für 400.000 Euro

Wien - Die Bewerbung des - im Sommersemester eingeführten - Ninjapasses für Schüler hat mit 430.000 Euro das Fünffache dessen gekostet, was für Erstellung und Produktion nötig war. Die FPÖ kritisiert das als "reine Steuergeldverschwendung". Das Bildungsministerium wies die Kritik am Samstag zurück. Es habe sich um eine Neu-Einführung gehandelt, über die man die Betriebe rasch habe informieren müssen. Im Herbst gibt es den Corona-Testausweis wieder, da wird er nicht mehr beworben.

Zweite Provinzhauptstadt in Afghanistan an Taliban gefallen

Kabul - Die militant-islamistischen Taliban haben eine zweite Provinzhauptstadt in Afghanistan erobert. Sheberghan in der Provinz Jowzjan im Norden des Landes sei an die Islamisten gefallen, bestätigten der Provinzrat Bismillah Sahil, der Vizegouverneur der Provinz Abdul Qader und ein Polizeisprecher am Samstag der dpa. Weniger als 24 Stunden zuvor war die kleine Provinzhauptstadt Zaranj in Nimroz an der iranischen Grenze praktisch kampflos an die Taliban gefallen.

Polen will im Streit mit EU um Justizreform einlenken

Warschau/EU-weit - Polen lenkt im Streit mit Brüssel um seine umstrittene Justizreform teilweise ein. Man werde die Disziplinarkammer des Obersten Gerichtshofs in ihrer jetzigen Form abschaffen, sagte der Chef der konservativen Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, am Samstag der polnischen Nachrichtenagentur PAP. Damit werde auch der Gegenstand des Streits mit der EU verschwinden. Polen hatte die Disziplinarkammer 2018 eingerichtet; sie sorgte für heftige Kontroversen mit Brüssel.

Teilerfolge für Rettungskräfte bei Waldbränden in Europa

Athen - Die Großbrände im Norden von Athen sind am Samstag teilweise eingedämmt worden. "Erstmals können wir sagen, dass die Situation etwas besser ist - es gibt aktuell nur noch zwei Feuerfronten", sagte Nikos Peppas, Vize-Gouverneur der Region Attika, dem Fernsehsender Skai. Die Regionalregierung von Sizilien erklärte indes wegen der Waldbrände auf der beliebten Urlaubsinsel für sechs Monate den Not- und Krisenfall. Auch in Russland wird die Waldbrandsituation immer dramatischer.

Dornauer offen für Koalition mit Kurz-ÖVP

Innsbruck - Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer zeigt sich offen für eine mögliche Koalition mit einer ÖVP unter Bundeskanzler Sebastian Kurz nach der nächsten Nationalratswahl. "Ich würde diese Option definitiv nicht ausschließen", sagte Dornauer im APA-Sommerinterview. Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner hatte einer Koalition mit dem "System Kurz" beim Parteitag Ende Juni noch eine Absage erteilt.

Kuba lässt Gründung von kleinen und mittleren Unternehmen zu

Havanna - In einem beispiellosen Schritt hat die kubanische Regierung ein Gesetz verabschiedet, das die Gründung kleiner und mittlerer Unternehmen zulässt. Grünes Licht wurde am Freitag auf einer Sitzung des Staatsrats gegeben, an der Präsident Miguel Diaz-Canel per Videokonferenz teilnahm. Bisher sind im kommunistisch regierten Kuba staatliche Unternehmen die Norm.

Tödlicher 60-Meter-Absturz mit Pkw in Tirol

Neustift im Stubaital - Ein 58-jähriger Einheimischer ist am Freitag im Gemeindegebiet von Neustift im Stubaital (Bez. Innsbruck-Land) bei einem Absturz mit seinem Auto getötet worden. Laut Polizei kam der Mann aus unbekannter Ursache von einem Forstweg ab, woraufhin der Pkw in steilem Gelände etwa 60 Meter in die Tiefe stürzte und sich dabei mehrmals überschlug. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red