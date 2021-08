Ehemaliger SPÖ-Volksanwalt Kräuter bei Wanderung gestorben

Schladming/Wien/Gratkorn - Der ehemalige SPÖ-Bundesgeschäftsführer, Volksanwalt und Nationalratsabgeordnete Günther Kräuter ist tot. Er hat am Samstagvormittag bei einer Wanderung in Schladming (Bezirk Liezen) einen medizinischen Notfall erlitten und ist mehrere Meter über eine Böschung gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, starb der 64-Jährige trotz der Bemühungen eines Bekannten an Ort und Stelle.

Schwere Brände in Südeuropa - Österreich hilft Griechenland

Athen - Die andauernden Brände haben auch am Samstag in Südeuropa, Russland und der Türkei Spuren hinterlassen. Auf Sizilien wurde der Notstand erklärt, in Russland droht die größte Waldbrandkatastrophe des Jahrhunderts. In Griechenland wurden Ortschaften evakuiert, die Brände im Norden Athens konnten teilweise eingedämmt werden. Die Lage blieb allerdings dramatisch. Österreich wird Griechenland Hilfe ab Montag mit einem 43-köpfigen Kontingent der Freiwilligen Feuerwehr unterstützen.

Präsidentenmord: Haitis Justiz findet keinen Ermittler

Port-au-Prince - Einen Monat nach der Ermordung des Präsidenten von Haiti, Jovenel Mo�se, hat die Justiz noch keine offiziellen Ermittlungen eingeleitet. Das zuständige Gericht hat nach Angaben aus Justizkreisen große Schwierigkeiten, einen Ermittlungsrichter zu finden. Die infrage kommenden Juristen haben demnach Angst um ihre Sicherheit und die ihrer Familie.

Mittelmeerraum für Weltklimarat "Hotspot des Klimawandels"

Paris - Griechenland und die Türkei leiden derzeit unter beispiellosen Waldbränden, die Thermometer sind auf nahezu rekordverdächtige Werte geklettert. Laut dem Entwurf eines Berichts des Weltklimarates IPCC, der der Nachrichtenagentur AFP vorliegt, könnte der Mittelmeerraum infolge des Klimawandels in Zukunft noch weitaus schlimmere Hitzewellen, Dürren und Brände erleben.

Mehr als 230.000 bei Corona-Protesten in Frankreich

Paris - In Frankreich sind wieder mehr als 230.000 Menschen gegen strengere Corona-Regeln und die Impfpflicht für Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeheimen auf die Straßen gegangen. Das Innenministerium berichtete am Samstagabend von etwa 237.000 Teilnehmern - die bisher größte Kundgebung seit Beginn der neuen Massenproteste im vergangenen Monat. Kundgebungen gab es wieder in der Hauptstadt Paris, aber auch in zahlreichen anderen Städten.

Österreicher bei Sturz von Felsklippe auf Mallorca gestorben

Palma de Mallorca/Wien - Ein 61-jähriger Tourist aus Österreich ist auf Mallorca beim Sturz von einer Felsklippe ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich am Freitag in Port de Soller im Nordwesten der spanischen Urlaubsinsel, wie Medien am Samstag unter Berufung auf die Polizei berichteten. Das österreichische Außenministerium bestätigte am Samstagabend den tödlichen Unfall des Österreichers.

800 Migranten: Seenotretter dürfen in Italien anlegen

Pozzallo - Binnen eines Tages haben die italienischen Behörden zwei Seenotretter-Schiffen mit mehr als 800 Bootsmigranten einen Hafen zugewiesen. Die "Sea-Watch 3" und die "Ocean Viking" bekamen am Samstag die Erlaubnis, auf der Insel Sizilien anzulegen. Die "Sea-Watch 3" mit knapp 260 Menschen an Bord erreichte am Morgen den Hafen von Trapani an der Westküste. Die "Ocean Viking" mit etwa 550 Migranten darf nach Pozzallo im Südosten, wie die Organisation SOS Mediterranee mitteilte.

