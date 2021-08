Kein Ende der Brandkatastrophe in Griechenland in Sicht

Athen - In fast allen Brandgebieten Griechenlands toben die Flammen mit unverminderter Intensität. Im Norden der zweitgrößten griechischen Insel Euböa ist die Lage nach den Worten des Bürgermeisters der kleinen Hafenstadt Istiaia, Giannis Kotzias, katastrophal: "Wir sind allein. Unser Ende ist nahe", sagte er dem griechischen Nachrichtensender Skai. Außer Kontrolle war Sonntagfrüh auch die Situation auf der Halbinsel Peloponnes.

Weitere Provinzhauptstadt in Afghanistan fällt an Taliban

Kunduz - Eine weitere Provinzhauptstadt im Norden Afghanistans ist von den Taliban erobert worden. Sar-i Pul in der gleichnamigen Provinz sei an die Islamisten gefallen, bestätigten die Provinzräte Asadullah Khuram und Mohammad Noor Rahmani am Sonntag der dpa. Somit sind binnen drei Tagen drei Provinzhauptstädte im Land von den Taliban überrannt worden. Auch in der Stadt Kunduz machen sie massive militärische Fortschritte.

Von Boko Haram entführtes Mädchen nach sieben Jahren befreit

Maiduguri - Eines der 2014 von Boko Haram-Kämpfern entführten Mädchen aus der nigerianischen Stadt Chibok ist nach sieben Jahren befreit und mit ihren Eltern wiedervereint worden. Der Gouverneur des Bundesstaats Borno, Babagana Zulum, sagte am Samstag, das Mädchen und ein Mann, mit dem sie seit ihrer Gefangenschaft verheiratet ist, hätten sich vor zehn Tagen dem Militär gestellt. Es habe eine Weile gebraucht, die Eltern ausfindig zu machen.

PVA-Chef gegen soziale Staffelung der Pensionsanpassung

Wien - Der Generaldirektor der Pensionsversicherungsanstalt, Winfried Pinggera, spricht sich gegen die von der Politik in den letzten Jahren praktizierte soziale Staffelung bei der jährlichen Pensionserhöhung aus. Im APA-Interview begründete Pinggera seine Ablehnung damit, dass damit das Versicherungsprinzip ausgehebelt und letztendlich auch das Vertrauen in die Pensionen insgesamt untergraben werde. Er teilte auch mit, dass der Bundesbeitrag zu den Pension weiter steigen werde.

14 Menschen sterben bei Reisebus-Unfall in der Westtürkei

Istanbul - Im westtürkischen Balikesir sind bei einem Busunfall 14 Menschen ums Leben gekommen. 18 weitere Personen wurden verletzt und in die umliegenden Spitäler gebracht, wie das Gouverneursamt der Provinz am Sonntag mitteilte. Der Unfall habe sich am frühen Morgen ereignet. Der Sender TRT berichtete, der Reisebus sei von der Straße abgekommen und habe sich überschlagen.

Felipe: Abschiebestopp durch EGMR-Entscheid bestätigt

Innsbruck - Tirols LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) glaubt, dass sich die Diskussion um einen Abschiebestopp nach Afghanistan durch die erfolgte Entscheidung des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) erledigt hat. Man müsse sich auf internationale Experten verlassen, meinte Felipe im APA-Sommerinterview und sah - entgegen der Meinung des Koalitionspartners ÖVP - ein generelles Abschiebeverbot als logische Konsequenz.

Haft nach Pkw-Coups in NÖ und Wien mit Millionenschaden

Laa an der Thaya/Haugsdorf/Wien - Nach einer Serie von Pkw-Diebstählen in Niederösterreich und Wien sind zwei mutmaßliche Autoschieber nahe der Grenze zu Tschechien gefasst worden. Ein 25-Jähriger wollte bei Kleinhaugsdorf (Bezirk Hollabrunn) flüchten, dabei schoss ein Beamter auf den Hinterreifen. Die Tätergruppe soll es auf teure, PS-starke Fahrzeuge mit "Keyless-Go"-System abgesehen haben. Der Bande werden laut Innenministerium zumindest zehn Pkw-Diebstähle mit über einer Million Euro Schaden zugeordnet.

