Weitere Provinzhauptstadt in Nordafghanistan fiel an Taliban

Kunduz - Nach der Großstadt Kunduz haben die militant-islamistischen Taliban am Sonntag eine weitere Provinzhauptstadt im Norden Afghanistans eingenommen. Die Sicherheitskräfte von Talokan in der Provinz Tachar hätten sich aus der Stadt zurückgezogen, sagte Provinzrat Rohullah Raufi. Die Hauptstadt der Provinz Tachar ist die dritte Provinzhauptstadt, die am Sonntag von den Taliban eingenommen wurde und die fünfte, die ihnen innerhalb von drei Tagen in die Hände fiel.

Verheerende Brände in Südeuropa und Russland

Athen - Keine Ende der Waldbrände im Mittelmeerraum: In Süditalien bedrohen Feuer zunehmend Landwirtschaft und Naturschutzgebiete. Für die kommenden Tage wird vor einer weiteren Hitzewelle und Bränden gewarnt. In Griechenland haben die Brände rund um Athen nachgelassen, dafür steht ein großer Teil der Insel Euböa in Flammen. In der Türkei ist vor allem die westliche Provinz Mugla betroffen. Immer dramatischere Ausmaße nimmt die Waldbrandsituation auch in Russland an.

Rotorblatt von Windkraftanlage abgebrochen

Glinzendorf - Im Windpark Glinzendorf (Bezirk Gänserndorf) ist am Samstag ein Rotorblatt einer Anlage abgebrochen. Das 45 Meter lange Teil fiel aus rund 100 Metern auf ein Feld. "Es kam niemand zu Schaden", sagte EVN-Sprecher Stefan Zach, der den Vorfall im APA-Gespräch als "äußerst ungewöhnliches Gebrechen" bezeichnete: "Ein vergleichbarer Fall ist unseres Wissens nach noch nie passiert." Untersuchungen zur Ursache sind im Gange und werden gemeinsam mit der Wartungsfirma durchgeführt.

Mure verlegte abermals Straße im Tiroler Valsertal

Vals - Im Tiroler Valsertal (Bezirk Innsbruck-Land) ist Sonntagfrüh bei Starkregen zum dritten Mal innerhalb einer Woche eine Mure abgegangen. Laut Polizei wurde die Valser Straße (L230) auf einer Länge von etwa zehn Metern mit Geröll zugeschüttet, damit war das hintere Valsertal vorerst nicht erreichbar. Personen kamen nicht zu Schaden. In Ginzling (Bezirk Schwaz) sind nach einem Murenabgang etwa 100 Personen in den anliegenden Berghütten eingeschlossen.

Fünf Menschen bei riesigem Waldbrand in Kalifornien vermisst

Los Angeles - Im Zusammenhang mit dem in Kalifornien wütenden riesigen Waldbrand "Dixie Fire" sind mehrere Menschen als vermisst gemeldet worden. Wie der Polizeichef des Bezirks Plumas County, Todd Johns, am Samstag (Ortszeit) mitteilte, suchten die Einsatzkräfte nach fünf Einwohnern der abgebrannten früheren Goldgräber-Stadt Greenville im Norden des US-Bundesstaats. Das Feuer zerstörte mittlerweile auch die kleine Ortschaft Canyondam.

542 Corona-Tote und fast 40.000 neue Fälle im Iran

Teheran - Der Iran hat am Sonntag mehr Corona-Tote und Neuinfektionen binnen eines Tages als je zuvor registriert. Das Gesundheitsministerium in Teheran meldete 542 Todesfälle und fast 40.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die Delta-Variante des Virus wird als Ursache für den Anstieg der Zahlen angegeben. Nach offiziellen Angaben sind damit mittlerweile mehr als 94 000 Menschen im Iran an Corona gestorben, bei mehr als 4 Millionen nachgewiesenen Infektionen seit Beginn der Pandemie.

21-jährige Wanderin in Tirol tödlich verunglückt

Vals - Eine 21-jährige Wanderin ist am Samstag im Tiroler Valsertal (Bezirk Innsbruck-Land) ums Leben gekommen. Die Leiche der Frau wurde am Sonntag im Rahmen einer Suchaktion entdeckt. Den Erhebungen der Polizei zufolge stürzte die junge Frau nordöstlich des Silleskogel (2.418 Meter) rund 100 Meter über felsdurchsetztes Gelände ab und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

61-jährige Pkw-Lenkerin erfasste in Salzburg zwei Fußgänger

Salzburg - Eine 61-jährige Pkw-Lenkerin hat am Samstagabend in Salzburg die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und zwei auf dem Gehsteig gehende Fußgänger erfasst. Die beiden, eine 60-jährige Schweizerin und ihr 61-jähriger Begleiter, ebenfalls Schweizer Staatsbürger, wurden durch die Wucht des Aufpralls gegen die Außenwand eines dortigen Gebäudes geschleudert und schwer verletzt. Die Lenkerin musste aus dem Wagen befreit werden und wurde laut Polizei ebenfalls schwer verletzt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red