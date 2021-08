Klima-Bericht warnt vor schweren Naturkatastrophen

Genf - Der Weltklimarat IPCC präsentiert am Montag in Genf den ersten Teil seines sechsten Sachstandsberichts. Ersten Informationen zufolge dürfte der Bericht dramatisch ausfallen: Die beteiligten Wissenschafterinnen und Wissenschafter warnen etwa vor noch folgenreicheren Naturkatastrophen als bisher, sollte der Klimawandel nicht eingedämmt werden. Zudem droht der Zusammenbruch ganzer Ökosysteme. Die Empfehlungen des Berichts gelten als wegweisend für die globale Klimapolitik.

Weitere Provinzhauptstadt in Nordafghanistan fiel an Taliban

Kunduz - Nach der Großstadt Kunduz haben die militant-islamistischen Taliban am Sonntag eine weitere Provinzhauptstadt im Norden Afghanistans eingenommen. Die Sicherheitskräfte von Talokan in der Provinz Tachar hätten sich aus der Stadt zurückgezogen, sagte Provinzrat Rohullah Raufi. Die Hauptstadt der Provinz Tachar ist die dritte Provinzhauptstadt, die am Sonntag von den Taliban eingenommen wurde und die fünfte, die ihnen innerhalb von drei Tagen in die Hände fiel.

Verheerende Brände in Südeuropa und Russland

Athen - Keine Ende der Waldbrände im Mittelmeerraum: In Süditalien bedrohen Feuer zunehmend Landwirtschaft und Naturschutzgebiete. Für die kommenden Tage wird vor einer weiteren Hitzewelle und Bränden gewarnt. In Griechenland haben die Brände rund um Athen nachgelassen, dafür steht ein großer Teil der Insel Euböa in Flammen. In der Türkei ist vor allem die westliche Provinz Mugla betroffen. Immer dramatischere Ausmaße nimmt die Waldbrandsituation auch in Russland an.

Demokratiebewegung in Belarus erinnert an umstrittene Wahl

Minsk - Ein Jahr nach der umstrittenen Präsidentenwahl in Belarus erinnert die Demokratiebewegung des Landes am Montag an die friedlichen Massenproteste gegen Machthaber Alexander Lukaschenko. Nach der Abstimmung am 9. August 2020 hatte Lukaschenko sich nach mehr als 25 Jahren an der Macht zum sechsten Mal den Sieg zusprechen lassen. Die Demokratiebewegung hingegen sieht Swetlana Tichanowskaja als Siegerin. Sie und Lukaschenko werden unabhängig voneinander eine Pressekonferenz geben.

Prozess gegen früheren Superstar R. Kelly startet

New York - Mit der Auswahl der Geschworenen soll am Montag (ab 15.00 Uhr MESZ) der Prozess gegen den früheren Popstar R. Kelly (54) starten. Kelly muss sich vor einem Gericht im New Yorker Stadtteil Brooklyn laut Anklageschrift unter anderem wegen Erpressung und sexueller Ausbeutung Minderjähriger verantworten. Kelly, der seit seiner Festnahme im Sommer 2019 im Gefängnis sitzt, hat alle Vorwürfe immer wieder zurückgewiesen und seinen Kritikern eine Rufmord-Kampagne vorgeworfen.

Rotorblatt von Windkraftanlage abgebrochen

Glinzendorf - Im Windpark Glinzendorf (Bezirk Gänserndorf) ist am Samstag ein Rotorblatt einer Anlage abgebrochen. Das 45 Meter lange Teil fiel aus rund 100 Metern auf ein Feld. "Es kam niemand zu Schaden", sagte EVN-Sprecher Stefan Zach, der den Vorfall im APA-Gespräch als "äußerst ungewöhnliches Gebrechen" bezeichnete: "Ein vergleichbarer Fall ist unseres Wissens nach noch nie passiert." Untersuchungen zur Ursache sind im Gange und werden gemeinsam mit der Wartungsfirma durchgeführt.

Tödlicher Absturz am Stubaier Höhenweg

Gschnitz - Ein 64-jähriger Deutscher ist am Sonntagnachmittag bei einer Wanderung am Stubaier Höhenweg tödlich verunglückt. Der Mann war gemeinsam mit drei Landsleuten von der Innsbrucker Hütte in Richtung Bremer Hütte unterwegs. Gegen 14:00 Uhr, als die Gruppe sich am höchsten Punkt der Etappe bei der sogenannten Wasenwand im Gemeindegebiet von Gschnitz auf ca. 2500 m Seehöhe befand, stürzte er aus bisher unbekannter Ursache rund 100 Meter steiles Gelände hinunter.

21-jährige Wanderin in Tirol tödlich verunglückt

Vals - Eine 21-jährige Wanderin ist am Samstag im Tiroler Valsertal (Bezirk Innsbruck-Land) ums Leben gekommen. Die Leiche der Frau wurde am Sonntag im Rahmen einer Suchaktion entdeckt. Den Erhebungen der Polizei zufolge stürzte die junge Frau nordöstlich des Silleskogel (2.418 Meter) rund 100 Meter über felsdurchsetztes Gelände ab und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

