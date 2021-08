Österreich drohen bis zu fünf Grad mehr bis zum Jahr 2100

Wien - Der Weltklimarat IPCC warnt mit dem ersten Teil des sechsten Sachstandsberichts erneut vor den verheerenden Auswirkungen eines ungebremsten Klimawandels. Wie stark die Erderwärmung auch in Österreich angekommen ist, belegen die umfassenden Statistiken der ZAMG. Demnach ist es hierzulande seit Beginn der Industrialisierung um rund zwei Grad wärmer geworden. Folgt keine Trendumkehr, wird die Erwärmung bis zum Jahr 2100 bei mindestens fünf Grad liegen.

Verheerende Brände in Südeuropa und Russland

Athen - Keine Ende der Waldbrände im Mittelmeerraum: In Süditalien bedrohen Feuer zunehmend Landwirtschaft und Naturschutzgebiete. Für die kommenden Tage wird vor einer weiteren Hitzewelle und Bränden gewarnt. In Griechenland haben die Brände rund um Athen nachgelassen, dafür steht ein großer Teil der Insel Euböa in Flammen. In der Türkei ist vor allem die westliche Provinz Mugla betroffen. Immer dramatischere Ausmaße nimmt die Waldbrandsituation auch in Russland an.

Salzburger Feuerwehrleute unterstützen in Griechenland

Salzburg/Athen - 35 Feuerwehrleute aus Salzburg machen sich am Montag auf den Weg nach Griechenland, um beim Kampf gegen die verheerenden Waldbrände zu helfen. Die Mannschaft aus dem ganzen Bundesland werde planmäßig eine Woche in Griechenland bleiben und dann von einer zweiten Schicht abgelöst, die wiederum eine Woche im Einsatz sein wird, sagte Michael Leprich vom Landesfeuerwehrverband am Sonntag zur APA. Athen hatte über den Europäischen Zivilschutz-Mechanismus um Hilfe gebeten.

Nagasaki gedachte des Atombombenabwurfs vor 76 Jahren

Nagasaki - Mit einem Appell zur Abschaffung aller Atomwaffen weltweit hat die japanische Stadt Nagasaki der Opfer des Atombombenabwurfs vor 76 Jahren gedacht. Angesichts der wachsenden Bedrohung durch ein neues atomares Wettrüsten forderte Nagasakis Bürgermeister Tomihisa Taue am Montag bei einer Gedenkzeremonie die eigene Regierung auf, eine aktivere Rolle zu spielen. Japan, das bisher einzige Land, das im Krieg Opfer von Atombomben wurde, müsse mehr für eine atomwaffenfreie Welt tun.

Demokratiebewegung in Belarus erinnert an umstrittene Wahl

Minsk - Ein Jahr nach der umstrittenen Präsidentenwahl in Belarus erinnert die Demokratiebewegung des Landes am Montag an die friedlichen Massenproteste gegen Machthaber Alexander Lukaschenko. Nach der Abstimmung am 9. August 2020 hatte Lukaschenko sich nach mehr als 25 Jahren an der Macht zum sechsten Mal den Sieg zusprechen lassen. Die Demokratiebewegung hingegen sieht Swetlana Tichanowskaja als Siegerin. Sie und Lukaschenko werden unabhängig voneinander eine Pressekonferenz geben.

US-Senat segnet Details zu Infrastruktur-Paket ab

Washington - Die USA sind der Verabschiedung eines überparteilichen Infrastrukturprogramms in Höhe von rund 1 Billion Dollar einen Schritt näher gekommen. Der US-Senat segnete am Sonntag Details der billionenschweren Investition in Straßen und Brücken mit 69 zu 28 Stimmen ab. Den Regelungen waren wochenlange Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten vorausgegangen. Das Projekt gehört zu US-Präsident Joe Bidens wichtigsten Wahlversprechen.

Türkis-grüne Mehrheit für Weißmann bei ORF-Wahl

Wien - Bei der Wahl des neuen ORF-Generaldirektors im ORF-Stiftungsrat am Dienstag zeichnet sich eine deutliche Mehrheit für TV-Chefproducer und ORF.at-Geschäftsführer Roland Weißmann ab. Nach letzten informellen Gesprächen zwischen Türkis und Grün am Wochenende werden laut APA-Informationen auch die drei Grünen Stiftungsratsmitglieder ÖVP-Wunschkandidat Weißmann unterstützen.

Mitarbeiterin von New Yorks Gouverneur Cuomo zurückgetreten

New York - Angesichts der Belästigungsvorwürfe gegen New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo ist eine seiner engsten Vertrauten zurückgetreten. Die Cuomo-Beraterin Melissa deRosa kündigte am Sonntagabend (Ortszeit) in einer schriftlichen Erklärung an, ihr Amt aufzugeben. Mit dem Weggang der 38-Jährigen verliere der demokratische Politiker eine loyale Mitarbeiterin und wichtige Strategin, schrieb die Tageszeitung "New York Times".

