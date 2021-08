Deutsche Lokführer streiken ab heute Abend

Frankfurt am Main/Berlin - Bahnreisende in Deutschland müssen noch in der Ferienzeit mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Die Weichen für einen Streik bei der Deutschen Bahn seien gestellt, erklärte die Lokführer-Gewerkschaft GDL nach einer Urabstimmung in Frankfurt. 95 Prozent hätten für die Arbeitsniederlegung gestimmt und sich für einen kurzfristigen Ausstand ab heute, Dienstag, Abend entschieden.

Start der Impf-Auffrischungen laut Mückstein ab 17. Oktober

Wien - Ab 17. Oktober wird in Österreich mit den Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus begonnen, gab Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) im Ö1-"Morgenjournal" bekannt. Da jene Menschen, die als erstes geimpft worden sind, am 17. Jänner die zweite Dosis erhielten, bekommen diese neun Monate später ihre Auffrischung. Bestimmte Risikogruppen können die dritte Dosis auch schon früher erhalten, meinte der Minister.

601 Corona-Neuinfektionen in Österreich und mehr Patienten

Wien - Die Neuinfektionszahlen in Österreich steigen weiter an. Am Dienstag meldeten die Ministerien zum zweiten Mal binnen weniger Tage mehr als 600 Neuinfektionen. In den vergangenen 24 Stunden kamen österreichweit 601 neue Fälle hinzu. Das liegt deutlich über dem Sieben-Tages-Schnitt, in der vergangenen Woche gab es täglich 553 Neuinfektionen. Am Dienstag wird die Zahl der zehn Millionen Impfungen überschritten - nachdem am Montag der schwächste Impftag seit April war.

Weiter Länder-Vielfalt bei Corona-Regeln für Kindergärten

Wien - Während seit vergangener Woche das bundesweite Sicherheitskonzept für die heimischen Schulen bekannt ist, wird der Betrieb in den Kindergärten weiterhin je nach Bundesland unterschiedlich ablaufen, zeigt ein APA-Rundruf. So setzt man etwa im Osten auf Tests auch für Kinder, in der Steiermark auf die 3-G-Regel und in Salzburg auf Luftfilter. Da Kindergärten Ländersache sind, ist das Bildungsministerium zwar formal nicht für diese zuständig, plant aber zumindest Empfehlungen.

90.000 Hektar in Griechenland bisher verbrannt

Athen - Während die Flammen vielerorts noch lodern, gibt es in Griechenland erste Untersuchungen zum Ausmaß der Schäden. Das geologische Institut der Universität Athen geht aktuell von 90.000 Hektar verbrannter Fläche im ganzen Land aus. In der Türkei hat sich die Lage nach zwei Wochen entspannt. In der südwesttürkischen Provinz Mugla war am Dienstag nach offiziellen Angaben noch ein Brand nicht unter Kontrolle. Dort erschwerten Hitze und starke Winde weiter die Löscharbeiten.

Ärzte fordern Reformen im Wiener Gesundheitssystem

Wien - Ein Großteil der Ärzte und Patienten stellt dem Wiener Gesundheitssystem gute Noten aus, Nachholbedarf gebe es aber im Pflege- und Spitalsbereich und bei der Not-Infrastruktur für Pandemien. Das geht aus dem am Dienstag präsentierten Wiener Gesundheitsinfrastrukturreport 2020 der Ärztekammer Wien hervor. Reformen seien daher "unverzichtbar", meinte Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres. Die Zahl der Ärzte müsse erhöht, Ineffizienzen im Gesundheitswesen beseitigt werden.

Kleinflugzeug überschlug sich bei Graz bei Notlandung

Wundschuh - Ein Kleinflugzeug ist bei einer Notlandung nahe des Cargocenters südlich von Graz schwer beschädigt worden. Der Pilot und ein Fluggast blieben unverletzt, obwohl sich die Maschine überschlagen hatte und die Tragflächen dabei abbrachen. Die beiden Männer konnten sich selbst aus dem Wrack befreien, wie das Rote Kreuz Graz-Umgebung mitteilte.

Drogenlenker überfährt 74-jähriger Fußgängerin

Perchtoldsdorf - Ein Drogenlenker hat am Montag in seinem Heimatbezirk Mödling einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Der 20-Jährige hatte laut Polizei um 10.15 Uhr in Perchtoldsdorf aus vorerst unbekannter Ursache sein Auto nach links verrissen. Es kam zur Kollision mit einem 74-Jährigen, der auf dem Gehsteig unterwegs war. Der Pensionist aus dem Bezirk Mödling erlitt tödliche Verletzungen, teilte die niederösterreichische Landespolizeidirektion am Dienstag in einer Aussendung mit.

