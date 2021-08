Höchster Wert seit Mai: Mehr als 900 Neuinfektionen gemeldet

Wien - Mehr als 900 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 sind am Mittwoch in Österreich gemeldet worden. Deutlich mehr Erkrankte als zuletzt müssen im Krankenhaus versorgt werden: 197 Personen sind aktuell hospitalisiert, um 21 mehr als am gestrigen Dienstag. 48 Menschen benötigten intensivmedizinische Betreuung. Das sind um acht Patientinnen und Patienten mehr als am Dienstag und um 23 mehr als noch vor einer Woche.

Berlin und Den Haag setzen Afghanistan-Abschiebungen aus

Kabul/Wien/Berlin - Deutschland und die Niederlande schieben vorerst keine Menschen mehr nach Afghanistan ab. "Der Bundesinnenminister hat aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Sicherheitslage entschieden, Abschiebungen nach Afghanistan zunächst auszusetzen", sagte ein Sprecher des deutschen Innenministeriums am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die beiden Länder hatten noch unlängst gemeinsam mit Österreich eine Fortsetzung der Abschiebungen verlangt.

Israel genehmigt überraschend Wohnungen für Palästinenser

Tel Aviv/Ramallah - Israel hat in einem außergewöhnlichen Schritt nach eigenen Angaben 1.000 Wohneinheiten für Palästinenser im besetzten Westjordanland genehmigt. Die Wohnungen sollen sich in fünf Dörfern im allein von Israel kontrollierten C-Gebiet befinden, wie das Verteidigungsministerium am Mittwoch bestätigte. Die israelische Nachrichtenseite ynet sprach von einem "dramatischen (...) israelischen Schritt", den es seit Jahren nicht gegeben habe.

Brände in zahlreichen Ländern außer Kontrolle

Algier - Während die Waldbrände mancherorts vorübergehend unter Kontrolle gebracht werden können, haben sie andernorts weiterhin verheerende Auswirkungen. In Algerien sind bisher 65 Menschen in Zusammenhang mit Feuern im Land getötet worden, wie das staatliche Fernsehen am Mittwoch berichtete. 37 Zivilisten und 28 Soldaten seien in den Flammen gestorben. In Griechenland beruhigt sich die Situation zumindest vorläufig, in der Türkei lassen starke Winde das Brandrisiko steigen.

Betreiber von Kinder-Feriencamps unter Missbrauchsverdacht

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen und Anbahnung von Sexualkontakten zu Unmündigen gegen den Betreiber von Feriencamps für Sieben- bis 14-Jährige. Wie aus der APA vorliegenden Unterlagen hervorgeht, hat das Landesgericht für Strafsachen vor wenigen Wochen am Wohnsitz des 73-Jährigen in Währing eine Hausdurchsuchung bewilligt. Dabei sollen Computer und Datenträger beschlagnahmt worden sein, die nun ausgewertet werden.

Sudan liefert Ex-Präsident Bashir an Weltstrafgericht aus

Khartum/Den Haag - Die Regierung im Sudan will den des Völkermordes in Darfur beschuldigten Ex-Präsidenten Omar al-Bashir sowie andere mutmaßliche Kriegsverbrecher an den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag ausliefern. Bei einem Treffen in der Hauptstadt Khartum sagte Außenministerin Mariam Al-Sadiq Al-Mahdi dem Chefankläger des Weltstrafgerichts, Karim Khan, die volle Unterstützung und Zusammenarbeit ihrer Regierung zu, wie die Nachrichtenagentur SUNA am Mittwoch berichtete.

Möglicher neuer Europa-Hitzerekord auf Sizilien gemessen

Rom - Die Hitzewelle, die Italien seit mehreren Tagen im Würgegriff hält, treibt die Temperaturen auf Rekordhöhe. In der Provinz Syrakus auf Sizilien wurde am Mittwoch eine Rekordtemperatur von 48,8 Grad gemeldet. "Wenn die Daten nach entsprechenden Analyse bestätigt werden, könnte es sich um die höchste Temperatur handeln, die bisher auf dem europäischen Kontinent aufgezeichnet wurde", sagte der Meteorologe des Portals "3bmeteo.com", Manuel Mazzoleni.

Mindestens zehn Tote bei Erdrutsch in Indien

Neu-Delhi - Bei einem Erdrutsch im indischen Bundesstaat Himachal Pradesh sind am Mittwoch mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen, 15 weitere wurden noch vermisst. 14 Menschen wurden verletzt geborgen. Es könnte auch noch deutlich mehr Vermisste geben, sagte ein Polizeisprecher. Es sei derzeit schwierig, genauere Schätzungen zu abzugeben. Der Erdrutsch habe auf einer Autobahn einen Bus und mehrere Autos getroffen, Menschen seien eingeklemmt worden.

(Schluss) red