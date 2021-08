Taliban eroberten 15. Provinzhauptstadt in Afghanistan

Herat/Kabul/Wien - Nach der zweitgrößten Stadt Kandahar ist eine weitere Provinzhauptstadt in Afghanistan an die Taliban gefallen. Firuzkoh in der Provinz Ghor im Westen des Landes sei von den Islamisten übernommen worden, bestätigten ein Provinzrat und eine Parlamentarierin der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Damit fiel die 15. Provinzhauptstadt innerhalb einer Woche an die Taliban.

Mädchen von Fiaker am Wiener Stephansplatz schwer verletzt

Wiener Neustadt/Wien - Das zweijährige Mädchen, das am Donnerstagabend bei einem Fiakerunfall am Stephansplatz in der Wiener Innenstadt schwer verletzt worden war, befand sich am Freitag außer Lebensgefahr. Das berichtete eine Sprecherin des Wiener Gesundheitsverbunds der APA. Demnach wird das Kleinkind auf einer Normalstation betreut. Laut Corinna Had, Sprecherin der Wiener Berufsrettung, fiel das Kleinkind vermutlich aus der Kutsche und wurde offenbar von dem Gespann überrollt.

Streik bei Deutscher Bahn beendet - Betrieb läuft wieder an

Berlin - Der Streik bei der Deutschen Bahn ist beendet. Der Ausstand der Lokführergewerkschaft GDL kam am Freitag um 02.00 Uhr planmäßig zum Abschluss. Das Unternehmen arbeitete nach eigenen Angaben daran, den reibungslosen Betrieb auf allen Linien möglichst schnell wiederherzustellen. Auch in Österreich waren seit Mittwoch manche Tagesverbindungen nach Deutschland vom Streik betroffen, sowie auch der Nachtreiseverkehr. Zum Beispiel nach Hamburg.

Frauen studieren Technik seltener und mit weniger Erfolg

Wien - Wer ein Studium aus den Feldern Mathe, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik (MINT) abschließt, kann sich auf einen gut bezahlten Job einstellen. Der Frauenanteil ist in Österreich aber trotz Bemühungen von Wirtschaft und Politik um mehr Studierende weiter gering. Zuletzt lag er bei unter einem Viertel, zusätzlich brechen Frauen in MINT-Fächern ihr Studium häufiger und früher ab, zeigt eine aktuelle Sonderauswertung der Studierendensozialerhebung 2019.

WHO will von China Daten zu ersten Corona-Infektionen

Genf/Wuhan - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat China dazu aufgerufen, Rohdaten zu den ersten Corona-Fällen offenzulegen. Der Zugang zu diesen Informationen sei von "entscheidender Bedeutung" für die weiteren Untersuchungen zum Ursprung der Pandemie, erklärte die WHO am Donnerstag. Dies sei auch wichtig, um die Theorie eines Laborunfalls zu prüfen. Schon bald nach Beginn der Pandemie war darüber spekuliert worden, dass das Virus aus einem Institut in Wuhan entwichen sein könnte.

Sechs Tote bei Gewalttat im südenglischen Plymouth

Plymouth - Bei einer Gewalttat in der südenglischen Stadt Plymouth sind laut Polizei sechs Menschen ums Leben gekommen. Am Tatort seien die Leichen von zwei Männern und zwei Frauen entdeckt worden, wurde Freitag früh mitgeteilt. Eine weitere Frau sei im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Bei einem sechsten Toten handle es sich vermutlich um den Tatverdächtigen. Alle Opfer hätten offenbar tödliche Schusswunden erlitten. Die Polizei schloss einen terroristischen Hintergrund aus.

