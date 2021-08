Provinzhauptstadt nahe Kabul fällt an Taliban

Herat/Kabul/Wien - Mit Pul-i Alam haben die militant-islamistischen Taliban eine Provinzhauptstadt nur rund 70 Kilometer südlich von der Hauptstadt Kabul erobert. Die Islamisten hätten die wichtigsten Regierungseinrichtungen der Stadt übernommen und den Provinzgouverneur sowie den Geheimdienstchef gefangen genommen, sagten ein Provinzrat und ein Parlamentarier der dpa am Freitag. Das österreichische Außenministerium prüft unterdessen, ob und wie viele Österreicher sich in Afghanistan aufhalten.

Rotes Kreuz fordert Ende der Abschiebungen nach Afghanistan

Wien/Kabul - Der Präsident des Roten Kreuzes, Gerald Schöpfer, fordert das Ende der Abschiebungen nach Afghanistan. "Rot-Kreuz-Vertreter vor Ort und Vertreter des Roten Halbmondes sagen übereinstimmend, das ist die Hölle auf Erden", sagte Schöpfer im Ö1-Morgenjournal. Die Ankündigung mehrerer EU-Staaten, Abschiebungen auszusetzen, sei die richtige Entscheidung. Auch die österreichische Regierung solle ihre Haltung überdenken. Das Innenministerium bleibt aber bei seiner Linie.

1.005 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden in Österreich

Wien - 1.005 Corona-Neuinfektionen wurden in den letzten 24 Stunden (Stand: Freitag 9:30 Uhr) in Österreich registriert. Das ist der höchste Wert seit drei Monaten. Zuletzt war die Zahl an Neuinfektionen am 12. Mai vierstellig (1.194), wie aus den Zahlen des Innen- und Gesundheitsministeriums hervorgeht. Auch die Zahl der Covid-Patienten in Spitälern ist weiter gestiegen. Aktuell müssen 205 Patienten stationär behandelt werden, so viele wie zuletzt Ende Juni.

SP attestiert in U-Ausschussbericht Türkis-Blau Käuflichkeit

Wien - Die SPÖ hat in ihrem am Freitag präsentierten Fraktionsbericht zum Ibiza-Untersuchungsausschuss der türkis-blauen Bundesregierung "Käuflichkeit" attestiert. Die Frage "War die Politik käuflich?" müsse laut dem roten Fraktionsführer Jan Krainer eindeutig mit "Ja" beantwortet werden: "Ja, die türkis-blaue Bundesregierung war käuflich, ja die Politik war käuflich", wie er bei der Präsentation betonte.

Mädchen von Fiaker am Wiener Stephansplatz schwer verletzt

Wiener Neustadt/Wien - Das zweijährige Mädchen, das am Donnerstagabend bei einem Fiakerunfall am Stephansplatz in der Wiener Innenstadt schwer verletzt worden war, war nicht in Lebensgefahr und befand sich auf einer Normalstation, wie eine Sprecherin des Wiener Gesundheitsverbunds am Freitag gegenüber der APA angab. Laut Polizeisprecher Christopher Verhnjak fiel das Kleinkind demnach aus der Kutsche, nachdem es kurz nach Fahrantritt an deren Tür hantiert hatte.

Baukosten im Juli explodiert

Wien - Die Baukosten sind im Juli weiter deutlich gestiegen. Der Baukostenindex (Basis 2020) für den Wohnhaus- und Siedlungsbau lag bei 113,6 Indexpunkten, gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht das einem Plus von 13,6 Prozent, wie die Statistik Austria am Freitag in einer Aussendung bekanntgab. Im Vergleich zum Vormonat Juni 2021 wurde Bauen um 1,1 Prozent teurer.

Gedenkveranstaltung zum Bau der Berliner Mauer

Berlin - Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den 13. August 1961, an dem der Bau der Berliner Mauer begann, als "Schicksalstag für uns Deutsche und für die Welt" bezeichnet. Damals sei "die Teilung der Welt des Kalten Krieges buchstäblich zementiert" worden, sagte er am Freitag bei einer Gedenkveranstaltung zum Mauerbau in Berlin.

Stadtbus in Russland explodiert: Zwei Tote und Verletzte

Woronesch - Bei einer Explosion in einem Kleinbus in der Stadt Woronesch im Südwesten Russlands sind zwei Menschen ums Leben gekommen. 18 weitere seien in der Nacht auf Freitag verletzt worden, schrieb Gouverneur Alexander Gussew bei Telegram. Der Gesundheitszustand von mindestens zwei Patienten sei ernst. Die genaue Ursache war zunächst unbekannt. Die Ermittler gingen von einem technischen Problem aus, meldete die Staatsagentur Tass. Sprengstoff wurde demnach nicht gefunden.

