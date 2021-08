Bereits 18 Provinzhauptstädte Afghanistans in Taliban-Hand

Herat/Kabul/Wien - Mit Pul-i Alam haben die militant-islamistischen Taliban eine Provinzhauptstadt nur rund 70 Kilometer südlich von der Hauptstadt Kabul erobert. Mit Tirinkot in der Provinz Urusgan und Kalat in der Provinz Sabul übernahmen die Taliban zwei weitere Provinzhauptstädte im Süden des Landes. Damit nahmen die Taliban in einer Woche 18 der 34 Provinzhauptstädte ein. Die NATO kommt angesichts des raschen Taliban-Vormarsches in Afghanistan am Freitag zu einer Sondersitzung zusammen.

Innenministerium hält an Afghanistan-Abschiebungen fest

Wien/Kabul - Trotz der schweren Kämpfe und des Vormarsches der radikal-islamischen Taliban hält Österreich im Gegensatz zu anderen europäischen Staaten an Abschiebungen nach Afghanistan weiter fest. Grundsätzlich habe sich an der Linie des Innenministeriums dazu "keine Änderung ergeben", teilte das Ressort auf Anfrage der APA am Freitag mit. Ein Ende dieser Praxis forderte hingegen der Präsident des Roten Kreuzes, Gerald Schöpfer.

1.005 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden in Österreich

Wien - 1.005 Corona-Neuinfektionen wurden in den letzten 24 Stunden (Stand: Freitag 9.30 Uhr) in Österreich registriert. Das ist der höchste Wert seit drei Monaten. Zuletzt war die Zahl an Neuinfektionen am 12. Mai vierstellig (1.194), wie aus den Zahlen des Innen- und Gesundheitsministeriums hervorgeht. Auch die Zahl der Covid-Patienten in Spitälern ist weiter gestiegen. Aktuell müssen 205 Patienten stationär behandelt werden, so viele wie zuletzt Ende Juni.

Minister Mückstein auf "Impftour" im Mühlviertel

Haslach an der Mühl/Wien - Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hat am Freitag das Mühlviertel besucht und sich vor Ort ein Bild von der aktuellen Coronavirus-Lage gemacht. Im Primärversorgungszentrum Haslach hat der ausgebildete Arzt selbst Corona-Schutzimpfungen verabreicht. Die Durchimpfungsraten in Österreich unterscheiden sich regional teils sehr stark. Eine Corona-Impfung sei "besonders einfach, dauert nicht lange und hat eine riesengroße Wirkung", sagte der Minister.

Fraktionen lieferten U-Ausschuss-Berichte ab

Wien - Die Frist für die Abgabe der Fraktionsberichte zum Ibiza-Untersuchungsausschuss ist am Freitag zu Ende gegangen. Bis zum Nachmittag mussten alle fünf Fraktionen ihre Darlegungen an die Parlamentsdirektion übermitteln. Die SPÖ präsentierte ihre Version am Freitag, die Freiheitlichen taten selbiges bereits am vergangenen Dienstag. Zu einem späteren Zeitpunkt werden das NEOS, ÖVP und Grüne nachholen.

Gedenkveranstaltung zum Bau der Berliner Mauer

Berlin - Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den 13. August 1961, an dem der Bau der Berliner Mauer begann, als "Schicksalstag für uns Deutsche und für die Welt" bezeichnet. Damals sei "die Teilung der Welt des Kalten Krieges buchstäblich zementiert" worden, sagte er am Freitag bei einer Gedenkveranstaltung in Berlin. Auch andere Spitzenpolitikerinnen und -politiker gedachten des Mauerbaus vor 60 Jahren.

Terrorverdacht nach Bus-Explosion in Russland mit zwei Toten

Woronesch - Nach einer Explosion mit zwei Toten in einem Bus im Südwesten Russlands gehen die Behörden dem Verdacht eines Anschlags nach. Die Nachrichtenagentur Tass meldete am Freitag, Antiterror-Beamte koordinierten die Ermittlungen zu dem Vorfall in der Stadt Woronesch. Dort kamen am Donnerstagabend zwei Menschen ums Leben und 17 weitere wurden verletzt, als sich in einem Bus mit etwa 30 Insassen nahe einer Haltestelle eine Explosion ereignete.

Letzter Vermisster nach Explosion in Leverkusen geborgen

Leverkusen - Rund zweieinhalb Wochen nach der Explosion in einer Sondermüllverbrennungsanlage in Leverkusen ist der letzte Vermisste gefunden worden. Feuerwehr und Polizei hätten den 50-jährigen Mitarbeiter tot geborgen und identifiziert, teilte die Kölner Polizei mit. Die Suche nach Vermissten sei damit abgeschlossen, die Aufräumarbeiten und Spurensicherung der Brandermittler am Explosionsort gehe aber weiter, so die Mitteilung.

Wiener Börse tendiert im Verlauf gut behauptet

Wien - Der Leitindex ATX verbesserte sich am Freitagnachmittag um 0,14 Prozent auf 3.640,06 Punkte. Auch das europäische Umfeld zeigte sich freundlich. Marktteilnehmer berichteten von einem ruhigen Wochenausklang und einem Mangel an Impulsen. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis auf einige Analystenkommentare sehr dünn. Auch vonseiten der Konjunkturdaten ist "nicht allzu viel los", meinte ein Marktanalyst. Rosenbauer zogen nach Zahlen um knapp zwei Prozent an.

