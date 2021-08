Taliban in Afghanistan auf dem Vormarsch - Kritik aus USA

Herat/Kabul/Wien - Die militant-islamistischen Taliban haben in Afghanistan ihre Gebietsgewinne rasch fortgesetzt und binnen einer Woche mehr als die Hälfte aller Provinzhauptstädte eingenommen. Am Freitag waren laut Medien 18 der 34 Provinzhauptstädte unter Kontrolle der Islamisten. Die USA warfen der politischen und der militärischen Spitze Afghanistans infolge mangelnde Kampfbereitschaft vor. Es mangle am "Willen, sich dem Vormarsch der militanten Islamisten zu widersetzen", so das Pentagon.

Innenministerium hält an Afghanistan-Abschiebungen fest

Wien/Kabul - Trotz der schweren Kämpfe und des Vormarsches der radikal-islamischen Taliban hält Österreich im Gegensatz zu anderen europäischen Staaten an Abschiebungen nach Afghanistan weiter fest. Grundsätzlich habe sich an der Linie des Innenministeriums dazu "keine Änderung ergeben", teilte das Ressort auf Anfrage der APA am Freitag mit. Ein Ende dieser Praxis forderte hingegen der Präsident des Roten Kreuzes, Gerald Schöpfer.

Brände bei Rom, Hitzewelle in Spanien, Flut in der Türkei

Ankara/Rom/Jakutsk - In der Umgebung der italienischen Hauptstadt Rom hat die Feuerwehr am Freitagabend weiter gegen Waldbrände gekämpft. Die Einsatzkräfte löschten die Feuer von zwei Fronten. Im Einsatz seien auch ein Löschflugzeug und zwei Helikopter. Extremwetter macht den Einsatzkräften auch bei anderen Notsituationen im Mittelmeerraum heftig zu schaffen. In Spanien werden Hitzerrekorde erwartet, in der Türkei stieg die Zahl der Toten durch Hochwasser auf 38.

Venezuelas Regierung und Opposition nehmen Dialog auf

Caracas - Die linksnationale Regierung und die rechte Opposition des südamerikanischen Krisenlandes Venezuela haben sich auf die Einleitung eines Dialogs verständigt. Bei einem Treffen in Mexiko-Stadt unterzeichneten Vertreter beider Seiten am Freitagabend (Ortszeit) eine Vereinbarung, Gespräche zur Beendigung der politischen und wirtschaftlichen Krise im Land aufzunehmen. Gastgeber des Treffens war die mexikanische Regierung, Norwegen trat als Vermittler auf.

Sechs Tote bei Bluttat in Hafenstadt Plymouth

Plymouth - Eine Bluttat mit sechs Toten hat die südenglische Hafenstadt Plymouth in Schock und Trauer versetzt. Wie Polizeichef Shaun Sawyer am Freitag sagte, tötete ein 22-Jähriger zwei Männer und zwei Frauen sowie ein dreijähriges Mädchen, bevor er sich selbst erschoss. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Es handelt sich um den Vorfall mit den meisten Schussopfern in Großbritannien seit mehr als einem Jahrzehnt. Zum Motiv machten die Behörden zunächst keine Angaben.

Einreiseregeln für Großbritannien, Russland werden gelockert

Wien - Österreich lockert die Einreisebestimmungen für Großbritannien, Russland, Südafrika, Indien, Nepal, Botswana und Sambia. Diese Staaten gelten ab Sonntag nicht mehr als Virusvariantengebiete, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Novelle der Einreiseverordnung hervorgeht. Für Einreisende entfällt die Quarantänepflicht, sofern sie vollständig geimpft sind. Auch sonst sind Impfnachweise ab Mittwoch bei der Einreise nur mehr bei einer Vollimmunisierung gültig.

Minister Mückstein auf "Impftour" im Mühlviertel

Haslach an der Mühl/Wien - Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hat am Freitag das Mühlviertel besucht und sich vor Ort ein Bild von der aktuellen Coronavirus-Lage gemacht. Im Primärversorgungszentrum Haslach hat der ausgebildete Arzt selbst Corona-Schutzimpfungen verabreicht. Die Durchimpfungsraten in Österreich unterscheiden sich regional teils sehr stark. Eine Corona-Impfung sei "besonders einfach, dauert nicht lange und hat eine riesengroße Wirkung", sagte der Minister.

Gedenkveranstaltung zum Bau der Berliner Mauer

Berlin - Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den 13. August 1961, an dem der Bau der Berliner Mauer begann, als "Schicksalstag für uns Deutsche und für die Welt" bezeichnet. Damals sei "die Teilung der Welt des Kalten Krieges buchstäblich zementiert" worden, sagte er am Freitag bei einer Gedenkveranstaltung in Berlin. Auch andere Spitzenpolitikerinnen und -politiker gedachten des Mauerbaus vor 60 Jahren.

