Nehammer weiter gegen Abschiebestopp nach Afghanistan

Wien/Kabul - Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) spricht sich trotz Kritik weiter gegen einen generellen Abschiebestopp nach Afghanistan aus. "Es ist einfach, einen generellen Abschiebestopp nach Afghanistan zu fordern, aber andererseits die zu erwartenden Fluchtbewegungen zu negieren. Wer Schutz benötigt, muss diesen möglichst nahe am Herkunftsland erhalten", so Nehammer zur APA. Von einem "Bluff" sprach die FPÖ: Seit zwei Monaten sei "kein einziger Afghane außer Landes gebracht" worden.

Schallenberg fordert Taliban zu Verhandlungen auf

Kabul/Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat die in Afghanistan immer weiter vorrückenden Taliban aufgefordert, "ihr rücksichtsloses Vorgehen sofort zu stoppen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren". In einer der APA in der Nacht auf Samstag übermittelten Stellungnahme ließ Schallenberg die radikal-islamistischen Milizen wissen: "Man kann nicht die eine Hand zum Dialog ausstrecken und mit der anderen weiter die Waffe umklammern."

US-Behörde: Juli war weltweit wärmster seit Messungsbeginn

Washington - Der vergangene Monat war nach Messungen der US-Klimabehörde NOAA weltweit der wärmste Juli seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1880. Die Durchschnittstemperatur über Land- und Ozeanflächen sei um 0,93 Grad Celsius über dem Durchschnittswert des 20. Jahrhunderts von 15,8 Grad gelegen, teilte die NOAA am Freitag mit. Damit übertraf der Juli 2021 die gleichen Monate der Jahre 2016, 2019 und 2020 - laut NOAA die bisherigen Rekordhalter - um 0,01 Grad Celsius.

Brände bei Rom, Hitzewelle in Spanien, Flut in der Türkei

Ankara/Rom/Jakutsk - In der Umgebung der italienischen Hauptstadt Rom hat die Feuerwehr am Freitagabend weiter gegen Waldbrände gekämpft. Die Einsatzkräfte löschten die Feuer von zwei Fronten. Im Einsatz seien auch ein Löschflugzeug und zwei Helikopter. Extremwetter macht den Einsatzkräften auch bei anderen Notsituationen im Mittelmeerraum heftig zu schaffen. In Spanien werden Hitzerrekorde erwartet, in der Türkei stieg die Zahl der Toten durch Hochwasser auf 38.

Venezuelas Regierung und Opposition nehmen Dialog auf

Caracas - Die linksnationale Regierung und die rechte Opposition des südamerikanischen Krisenlandes Venezuela haben sich auf die Einleitung eines Dialogs verständigt. Bei einem Treffen in Mexiko-Stadt unterzeichneten Vertreter beider Seiten am Freitagabend (Ortszeit) eine Vereinbarung, Gespräche zur Beendigung der politischen und wirtschaftlichen Krise im Land aufzunehmen. Gastgeber des Treffens war die mexikanische Regierung, Norwegen trat als Vermittler auf.

Platter drängt auf schnellere UVP-Verfahren

Innsbruck - Nach ÖVP-Staatssekretär Magnus Brunner drängt auch Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) auf schnellere Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP). "Das ist sinnvoll. Diese Beschleunigung muss machbar sein. Denn sonst werden wir die Klimawende nicht schaffen", sagte Platter im APA-Sommerinterview. Rückendeckung gab es von Platter indes für Bundeskanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz, gegen den wegen mutmaßlicher Falschaussage ermittelt wird.

Sechsjährige beim Flambieren von Palatschinken verletzt

Braunau am Inn - Eine Sechsjährige aus dem Bezirk Braunau und eine 70-jährige Frau aus Wels-Land sind am Freitagabend beim Flambieren einer Nachspeise verletzt worden. Die beiden waren Gäste eines Themenabends in einem Gasthaus im Bezirk Braunau. Der 46-jährige Gastwirt hatte gegen 21.00 Uhr vor den wartenden Gästen beim Kuchenbuffet Palatschinken flambiert. Nachdem die Flamme relativ klein war, goss der Wirt Rum nach. Dadurch kam es zu einer Stichflamme, teilte die Polizei am Samstag mit.

