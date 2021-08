Wieder fast 1.000 neue Corona-Fälle in Österreich

Wien - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich bleibt auch am Samstag auf einem hohen Niveau: Mit 951 Fällen in den vergangenen 24 Stunden - nach über 1.000 am Vortag - liegen diese erneut deutlich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 759. Die Sieben-Tages-Inzidenz kletterte auf 59,5 Fälle pro 100.000 Einwohner, vor einer Woche lag dieser Wert noch bei 38,9. In Salzburg, Tirol und Wien liegen die Inzidenzwerte bereits jenseits der 70.

Taliban rücken näher an Kabul heran

Kabul - Die militant-islamistischen Taliban setzen ihren Vormarsch in Afghanistan fort und rücken dabei immer näher an Kabul heran. Am Samstag habe es Gefechte um Maidan Shar gegeben, Hauptstadt der rund 35 Kilometer von der afghanischen Hauptstadt gelegenen Provinz Maidan Wardak, sagte die Abgeordnete Hamida Akbari der Deutschen Presse-Agentur. In Kabul trafen unterdessen erste US-Soldaten ein, die Evakuierungen sichern sollen.

Nehammer weiter gegen Abschiebestopp nach Afghanistan

Wien/Kabul - Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) spricht sich weiter gegen einen Abschiebestopp nach Afghanistan aus. "Es ist einfach, einen generellen Abschiebestopp nach Afghanistan zu fordern, aber andererseits die zu erwartenden Fluchtbewegungen zu negieren", so Nehammer zur APA. Von einem "Bluff" sprach die FPÖ mit Blick darauf, dass die letzte Abschiebung vor zwei Monaten erfolgte. Im Büro von Vizekanzler Werner Kogler hält man derartige Abschiebungen derzeit für nicht möglich.

US-Behörde: Juli war weltweit wärmster seit Messungsbeginn

Washington - Der vergangene Monat war nach Messungen der US-Klimabehörde NOAA weltweit der wärmste Juli seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1880. Die Durchschnittstemperatur über Land- und Ozeanflächen sei um 0,93 Grad Celsius über dem Durchschnittswert des 20. Jahrhunderts von 15,8 Grad gelegen, teilte die NOAA am Freitag mit. Damit übertraf der Juli 2021 die gleichen Monate der Jahre 2016, 2019 und 2020 - laut NOAA die bisherigen Rekordhalter - um 0,01 Grad Celsius.

Brände bei Rom, Hitzewelle in Spanien, Flut in der Türkei

Ankara/Rom/Jakutsk - In der Umgebung der italienischen Hauptstadt Rom hat die Feuerwehr am Freitagabend weiter gegen Waldbrände gekämpft. Die Einsatzkräfte löschten die Feuer von zwei Fronten. Im Einsatz seien auch ein Löschflugzeug und zwei Helikopter. Extremwetter macht den Einsatzkräften auch bei anderen Notsituationen im Mittelmeerraum heftig zu schaffen. In Spanien werden Hitzerrekorde erwartet, in der Türkei stieg die Zahl der Toten durch Hochwasser auf 38.

Fast zehn Tonnen Kokain in Ecuador sichergestellt

Quito/Bogota - Die Polizei in Ecuador hat eine Rekordmenge Kokain sichergestellt. Innenministerin Alexandra Vela sprach am Freitag (Ortszeit) in der Küstenstadt Guayaquil, wo die Drogen gefunden wurden, von einem "historischen" Polizeieinsatz. Mit 9,6 Tonnen handle sich um den größten Drogenfund der ecuadorianischen Anit-Drogen-Behörden jemals.

Nach Helikopter-Absturz in Russland mehrere Leichen entdeckt

Moskau - Nach dem Absturz eines Hubschraubers in einen Kratersee auf der Halbinsel Kamtschatka im äußersten Osten Russlands sind mehrere Leichen in dem Wrack gefunden worden. Sie seien mit spezieller Technik in 110 Metern Tiefe entdeckt worden, teilten die Behörden am Samstag mit. Zahlen nannten sie zunächst nicht. Acht Menschen galten nach dem Unglück vom Donnerstag als vermisst. Es gab keine Hoffnung mehr, sie noch lebend zu finden.

Sechsjährige beim Flambieren von Palatschinken verletzt

Braunau am Inn - Eine Sechsjährige aus dem Bezirk Braunau und eine 70-jährige Frau aus Wels-Land sind am Freitagabend beim Flambieren einer Nachspeise verletzt worden. Die beiden waren Gäste eines Themenabends in einem Gasthaus im Bezirk Braunau. Der 46-jährige Gastwirt hatte gegen 21.00 Uhr vor den wartenden Gästen beim Kuchenbuffet Palatschinken flambiert. Nachdem die Flamme relativ klein war, goss der Wirt Rum nach. Dadurch kam es zu einer Stichflamme, teilte die Polizei am Samstag mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red