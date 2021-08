Nehammer weiter gegen Abschiebestopp nach Afghanistan

Wien/Kabul - Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) spricht sich weiter gegen einen Abschiebestopp nach Afghanistan aus. "Es ist einfach, einen generellen Abschiebestopp nach Afghanistan zu fordern, aber andererseits die zu erwartenden Fluchtbewegungen zu negieren", so Nehammer zur APA. Von einem "Bluff" sprach die FPÖ mit Blick darauf, dass die letzte Abschiebung vor zwei Monaten erfolgte. Im Büro von Vizekanzler Werner Kogler hält man derartige Abschiebungen derzeit für nicht möglich.

Taliban rücken näher an Kabul heran

Kabul - Die militant-islamistischen Taliban setzen ihren Vormarsch in Afghanistan fort und rücken dabei immer näher an Kabul heran. Am Samstag habe es Gefechte um Maidan Shar gegeben, Hauptstadt der rund 35 Kilometer von der afghanischen Hauptstadt gelegenen Provinz Maidan Wardak, sagte die Abgeordnete Hamida Akbari der Deutschen Presse-Agentur. In Kabul trafen unterdessen erste US-Soldaten ein, die Evakuierungen sichern sollen.

Wieder fast 1.000 neue Corona-Fälle in Österreich

Wien - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich bleibt auch am Samstag auf einem hohen Niveau: Mit 951 Fällen in den vergangenen 24 Stunden - nach über 1.000 am Vortag - liegen diese erneut deutlich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 759. Die Sieben-Tages-Inzidenz kletterte auf 59,5 Fälle pro 100.000 Einwohner, vor einer Woche lag dieser Wert noch bei 38,9. In Salzburg, Tirol und Wien liegen die Inzidenzwerte bereits jenseits der 70.

Scholz ruft SPD zum Kampf um den Wahlsieg auf

Berlin/Bochum - Sechs Wochen vor der deutschen Bundestagswahl hat SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz seine Partei zum engagierten Kampf um den Wahlsieg aufgerufen. "Ein Aufbruch ist möglich für unser Land. Wir können eine Regierung bekommen, die die Zukunftsaufgaben anpackt", sagte er am Samstag beim Start der SPD in die heiße Wahlkampfphase in Bochum. Er zeigte sich erfreut über steigende Umfragewerte für ihn und die SPD. Die SPD müsse daraus aber mehr machen und viele Menschen überzeugen.

400 Löscheinsätze in Italien - Über 250 Brände in Russland

Ankara/Rom/Jakutsk - Brände, Überschwemmungen und Hitze machen vielen Menschen im Mittelmeerraum zu schaffen. In Italien lodern weiter Feuer, aber ebenso auch weiterhin in Russland. Dort bekommen die Helfer die verheerenden Waldbrände trotz Tausender zusätzlicher Einsatzkräfte nicht unter Kontrolle. In der Türkei haben nach den Feuern indes Überschwemmungen verheerende Folgen, 40 Menschen kamen in Zusammenhang mit diesen bereits ums Leben. 2.200 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden.

Schweigeminute in Genua am Jahrestag des Brückeneinsturzes

Genua - Die norditalienische Hafenstadt Genua hat am Samstag der 43 Toten des Einsturzes einer Autobahnbrücke vor drei Jahren gedacht. Bei einer Zeremonie legten Bürger und Politiker um 11.36 Uhr eine Schweigeminute ein, während die Kirchenglocken der Stadt läuteten und Sirenen der Schiffe im Hafen dröhnten, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Betroffene, die beim Unglück vor drei Jahren ihre Häuser verloren hatten, und andere Bürger warfen weiße Rosen in den Bach Polcevera.

Drei Tote nach Helikopter-Absturz in Russland geborgen

Moskau - Nach dem Absturz eines Hubschraubers in einen Kratersee auf der Halbinsel Kamtschatka im äußersten Osten Russlands sind mehrere Leichen in dem Wrack gefunden worden. Sie seien mit spezieller Technik in 110 Metern Tiefe entdeckt worden, teilten die Behörden am Samstag mit. Nach Angaben von Gouverneur Wladimir Solodow wurden zunächst drei der acht Vermissten tot geborgen. Die Arbeiten sollten am Sonntag fortgesetzt werden.

Fast zehn Tonnen Kokain in Ecuador sichergestellt

Quito/Bogota - Die Polizei in Ecuador hat eine Rekordmenge Kokain sichergestellt. Innenministerin Alexandra Vela sprach am Freitag (Ortszeit) in der Küstenstadt Guayaquil, wo die Drogen gefunden wurden, von einem "historischen" Polizeieinsatz. Mit 9,6 Tonnen handle sich um den größten Drogenfund der ecuadorianischen Anit-Drogen-Behörden jemals.

