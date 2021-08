Taliban haben ostafghanische Großstadt Jalalabad eingenommen

Kabul - In Afghanistan haben die radikalislamischen Taliban auch die Stadt Jalalabad im Osten des Landes eingenommen. Die Hauptstadt der Provinz Nangarhar sei kampflos an die Taliban gegangen, sagten Bewohner der Stadt am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP und bestätigten damit entsprechende Behauptungen der Taliban in Online-Netzwerken. Damit ist die Hauptstadt Kabul die letzte große Stadt des Landes, die nicht von der radikalislamischen Miliz kontrolliert wird.

USA schicken mehr Soldaten für Evakuierungen aus Kabul

Kabul/Mazar-i-Sharif/Washington - Angesichts des raschen Vorrückens der radikal-islamischen Taliban-Miliz auf Kabul hat US-Präsident Joe Biden die Zahl der US-Soldaten erhöht, die bei der Evakuierung der Botschaft in der afghanischen Hauptstadt helfen sollen. Statt der vorhergesehenen 3.000 Soldaten sollten nun "etwa 5.000 Soldaten" eingesetzt werden, um die Ausreise des Botschaftspersonals und unzähliger ziviler Ortskräfte zu sichern, erklärte Biden am Samstag nach Rücksprache mit seinen Sicherheitsberatern.

Mindestens 20 Tote bei Treibstoff-Explosion im Libanon

Beirut - Bei einer Explosion im Norden des Libanons sind nach Angaben von Einsatzkräften mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. In der Region Akkar sei eine Treibstofflieferung explodiert, teilte das libanesische Rote Kreuz am Sonntag mit. Seine Einsatzkräfte bargen demnach 20 Leichen und brachten etwa sieben Verletzte in Krankenhäuser.

Mehr als 300 Tote bei schwerem Erdbeben in Haiti

Port-au-Prince - Nach dem schweren Erdbeben im Südwesten Haitis ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 304 gestiegen. Hunderte weitere Menschen würden noch vermisst oder seien verletzt, teilte der Zivilschutz am Samstag mit. In der Stadt Les Cayes, in der rund 126.000 Menschen leben, stürzten laut Behördenangaben etliche Gebäude ein, darunter Wohnhäuser und Kirchen. Premierminister Ariel Henry rief einen dreißigtägigen Notstand aus. Es kam zu mehreren Nachbeben, zudem naht ein Sturm.

Locarno-Publikumspreis an Ruzowitzkys "Hinterland"

Locarno - Zum Abschluss des 74. Internationalen Filmfestivals Locarno wurden Samstagabend auf der Piazza Grande des Ferienortes am Schweizer Ufer des Lago Maggiore die am Nachmittag verkündeten Preisträger vorgestellt. Den Tausenden Besuchern der Freiluft-Gala wurde auch verkündet, welcher Film den per Zuschauer-Abstimmung vergebenen Publikumspreis gewonnen hat. Die Ehrung ging an den österreichischen Anti-Kriegs-Thriller "Hinterland" von Regisseur Stefan Ruzowitzky ("Die Fälscher").

27 Flüchtlinge nach Bootsunglück vor Bangladesch vermisst

Dhaka - 27 Flüchtlinge der muslimischen Rohingya-Minderheit werden nach einem Bootsunglück vor der Küste Bangladeschs vermisst. 14 weitere Menschen seien im Golf von Bengalen von Fischern gerettet worden, teilte ein Behördensprecher in Bangladesch am Samstag mit. Die insgesamt 41 Männer, Frauen und Kinder an Bord des kleinen Motorbootes hätten versucht, aus einer umstrittenen Flüchtlingsunterkunft von einer Insel auf das Festland zu fliehen.

Elfenbeinküste meldet erste Ebola-Infektion seit 1994

Abidjan/Kinshasa - Im westafrikanischen Land Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) ist erstmals seit 1994 wieder eine Ebola-Infektion festgestellt worden. Der Fall wurde aus der ivorischen Wirtschaftsmetropole Abidjan gemeldet, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Samstag mitteilte. Das Auftreten der Infektion in der Vier-Millionen-Einwohner-Metropole sei "extrem besorgniserregend", erklärte die WHO-Regionaldirektorin für Afrika, Matshidiso Moeti.

Einreiseregeln für Großbritannien werden gelockert

Wien - Ab Sonntag wird die Einreise nach Österreich aus Großbritannien, Russland und einigen anderen Staaten wieder einfacher. Nachdem die Delta-Variante des Coronavirus auch hierzulande mittlerweile dominierend ist, werden Großbritannien, Russland, Südafrika, Indien, Nepal, Botswana und Sambia von der Liste der Virusvariantengebiete gestrichen. Damit wird das Einreiseverbot aufgehoben. Für vollständige Geimpfte entfällt bei der Einreise nach Österreich auch die Quarantänepflicht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red