891 Neuinfektionen und neue "3-G"-Regel in Österreich

Wien - Die vierte Welle nimmt weiter an Fahrt auf: Am Sonntag sind mit 891 Corona-Neuinfektionen österreichweit erneut Werte über dem Sieben-Tagesschnitt von 807 vermeldet worden. Während die Zahl der Krankenhauspatienten innerhalb einer Woche um über 50 Prozent auf 225 gestiegen ist, haben sich die vermeldeten Impfzahlen hingegen halbiert. Wichtig für Einmal-Geimpfte: Beim "3-G"-Nachweis mit dem "Grünen Pass" wird mit dem heutigen Tag eine neue Regelung gültig.

Mehr als 300 Tote bei schwerem Erdbeben in Haiti

Port-au-Prince - Nach dem schweren Erdbeben im Südwesten Haitis ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 304 gestiegen. Hunderte weitere Menschen würden noch vermisst oder seien verletzt, teilte der Zivilschutz am Samstag mit. In der Stadt Les Cayes, in der rund 126.000 Menschen leben, stürzten laut Behördenangaben etliche Gebäude ein, darunter Wohnhäuser und Kirchen. Premierminister Ariel Henry rief einen dreißigtägigen Notstand aus. Es kam zu mehreren Nachbeben, zudem naht ein Sturm.

Afghanische Regierung kündigt "friedliche Machtübergabe" an

Kabul - Die afghanische Regierung hat angesichts der bis an den Stadtrand der Hauptstadt Kabul vorgerückten Taliban eine "friedliche Machtübergabe" angekündigt. "Es wird keinen Angriff auf die Stadt geben", sagte Innenminister Abdul Sattar Mirsakwal am Sonntag in einer aufgezeichneten Ansprache. Demnach soll eine "Übergangsregierung" gebildet werden.

Maurer weiter von Koalition mit der ÖVP überzeugt

Wien - Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer steht trotz aller Kritik fest zu der seit eineinhalb Jahren laufenden Koalition mit der ÖVP. Von der vorgeworfenen Selbstaufgabe wollte sie im APA-Sommerinterview - unter Verweis auf Erreichtes nicht nur im Klimaschutz - nichts wissen: "Zu beurteilen ist das, was wir weiterbringen." Die Regierungsrolle ihrer Partei bewertete sie positiv. "Es ist großartig, gestalten zu können", so die Klubobfrau.

Einigung auf Waffenruhe für südsyrische Stadt Daraa

Damaskus - Im Konflikt um die Kontrolle über die Stadt Daraa im Süden Syriens haben die Regierungstruppen und Rebellen eine zweiwöchige Waffenruhe vereinbart. Die Einigung sei nach Gesprächen mit der russischen Armee erzielt worden, erklärte der Sprecher lokaler Koordinierungsausschüsse am Samstagabend. Die Gespräche sollten weitergehen, um ein endgültiges Abkommen zu erzielen.

Mehr als 20 Tote bei Treibstoff-Explosion im Libanon

Beirut - Rund ein Jahr nach der Explosionskatastrophe im Hafen von Beirut ist der Libanon erneut von einer schweren Detonation mit Dutzenden Opfern erschüttert worden. Mindestens 22 Menschen kamen ums Leben, als sich im Norden des Landes ein Treibstofftank entzündete, wie Gesundheitsminister Hamad Hassan dem libanesischen Sender Al-Jadeed am Sonntag erklärte. Mindestens 79 Menschen wurden verletzt. Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar.

Kogler kündigt schrittweise CO2-Bepreisung ab Jänner an

Wien - Die geplante Besteuerung von CO2-Emissionen wird laut Vizekanzler Werner Kogler ab Jahreswechsel schrittweise eingeführt. Es sei fixiert, "dass mit 1. Jänner der schrittweise Einstieg in die CO2-Bepreisung kommt und auch die Entlastung", sagte er zur "Kronen Zeitung" (Sonntagsausgabe). Details seien aber noch offen. "Unter dem Strich wird mehr Entlastung da sein als auf der anderen Seite durch den CO2-Preis hereinkommt, und zwar zu jedem Zeitpunkt", so der Grünen-Chef.

Viele Tote bei Anschlag am Unabhängigkeitstag in Pakistan

Islamabad - Bei einem Handgranatenangriff am pakistanischen Unabhängigkeitstag sind in der Hafenmetropole Karachi mindestens zwölf Menschen getötet und weitere schwer verletzt worden. Unter den Toten seien sechs Frauen und vier Kinder, sagte ein Polizeisprecher. Täter auf einem Motorrad hätten die Granate am Samstag auf einen Kleinbus geworfen, der mehr als 20 Gäste einer Hochzeitsfeier transportierte.

