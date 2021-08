Mehr als 300 Tote bei schwerem Erdbeben in Haiti

Port-au-Prince - Bei einem verheerenden Erdbeben in Haiti sind mehr als 300 Menschen ums Leben gekommen. Laut einer Zwischenbilanz der Behörden zu dem Beben der Stärke 7,2 vom Samstagmorgen (Ortszeit) gab es mindestens 304 Todesopfer und mehr als 1.800 Verletzte. Hunderte weitere Menschen wurden nach dem Unglück im Südwesten des Karibikstaates noch vermisst. Das Österreichische Rote Kreuz (ÖRK) rechnet mit steigenden Opferzahlen und Verlusten.

Afghanischer Minister kündigt "friedliche Machtübergabe" an

Kabul - Die militant-islamistischen Taliban sind bis an den Stadtrand der afghanischen Hauptstadt Kabul vorgerückt. Innenminister Abdul Sattar Mirsakwal sprach von einer Vereinbarung für einen friedlichen Machtwechsel. Es werde keinen Angriff auf die Stadt geben, sagte Mirsakwal in einem am Sonntag veröffentlichten Video. Die Sicherheit der Stadt sei garantiert. Die USA begannen unterdessen mit der Evakuierung ihrer Botschaftsmitarbeiter und anderen.

891 Neuinfektionen und neue "3-G"-Regel in Österreich

Wien - Die vierte Welle nimmt weiter an Fahrt auf: Am Sonntag sind mit 891 Corona-Neuinfektionen österreichweit erneut Werte über dem Sieben-Tagesschnitt von 807 vermeldet worden. Während die Zahl der Krankenhauspatienten innerhalb einer Woche um über 50 Prozent auf 225 gestiegen ist, haben sich die vermeldeten Impfzahlen hingegen halbiert. Wichtig für Einmal-Geimpfte: Beim "3-G"-Nachweis mit dem "Grünen Pass" wird mit dem heutigen Tag eine neue Regelung gültig.

22 Tote bei Attacken auf muslimische Pilger in Nigeria

Lagos - Vor dem Hintergrund religiöser Spannungen im westafrikanischen Staat Nigeria sind laut Polizei 22 Menschen getötet und 14 verletzt worden. Im Bundesstaat Plateau waren sie auf der Rückfahrt von einem islamischen Fest mit ihren Bussen in eine Gruppe christlicher Jugendlicher geraten, die gegen Attacken in der Region demonstrierten. Die Behörden gehen davon aus, dass die Opfer irrtümlich für Extremisten gehalten worden waren, die für Angriffe verantwortlich gemacht werden.

Katastrophale Waldbrände in Russland weiten sich aus

Moskau - Die Waldbrand-Katastrophe in Russland weitet sich bedrohlich aus. Am Sonntag meldete die Fortschutzbehörde landesweit fast 252 Brände auf einer Gesamtfläche von 4,4 Millionen Hektar. Das ist erneut mehr als am Vortag und entspricht mehr als 50 Prozent der Gesamtfläche von Österreich. Mehr als 8.000 Helfer sind demnach im Kampf gegen die Flammen im Einsatz. 14 Löschflugzeuge unterstützen von der Luft aus.

28 Tote bei Treibstoff-Explosion im Libanon

Beirut - Rund ein Jahr nach der Explosionskatastrophe im Hafen von Beirut ist der Libanon erneut von einer schweren Detonation mit Dutzenden Opfern erschüttert worden. Mindestens 28 Menschen kamen ums Leben, als sich im Norden des Landes ein Treibstofftank entzündete, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Beirut am Sonntag erklärte. Mindestens 79 Menschen wurden nach Angaben des Roten Kreuzes verletzt. Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar.

SPÖ will Job-Vermittlung nur mehr ab 1.700 Euro brutto

Wien - Die SPÖ will zur Hebung des Lohnniveaus beim Arbeitsmarktservice ansetzen. Das AMS soll laut Parteichefin Pamela Rendi-Wagner seinen "Vermittlungsfokus" auf "fair bezahlte Jobs" legen, sagte sie in einem Statement zur APA. Arbeitsminister Kocher (ÖVP) solle per Weisung ("Zielvorgabe") dafür sorgen, "dass vom AMS in erster Linie Arbeitsplätze mit einem Bruttolohn ab 1.700 Euro pro Monat (Vollzeit) vermittelt werden", erklärte sie auch gegenüber der "Krone".

Einigung auf Waffenruhe für südsyrische Stadt Daraa

Damaskus - Im Konflikt um die Kontrolle über die Stadt Daraa im Süden Syriens haben die Regierungstruppen und Rebellen eine zweiwöchige Waffenruhe vereinbart. Die Einigung sei nach Gesprächen mit der russischen Armee erzielt worden, erklärte der Sprecher lokaler Koordinierungsausschüsse am Samstagabend. Die Gespräche sollten weitergehen, um ein endgültiges Abkommen zu erzielen.

