Fast 1.300 Tote bei schwerem Erdbeben in Haiti

Port-au-Prince - Nach einem schweren Erdbeben in Haiti ist die Zahl der bestätigten Todesopfer auf fast 1.300 angewachsen, Hilfsorganisationen rechnen aber mit einem weiteren Anstieg. Indes liefen die Hilfseinsätze an, während Tropensturm "Grace" auf den bitterarmen Karibikstaat Kurs hielt. Er könnte am Montagabend mit heftigen Regenfällen auf Land treffen und dürfte die Rettungs- und Sucharbeiten zusätzlich erschweren.

Ärztekammer unterstützt Zutrittsverbote für Ungeimpfte

Wien - Unterstützung für den Vorschlag des Wiener Gesundheitsstadtrats Peter Hacker (SPÖ), Zutrittsverbote für Ungeimpfte in Freizeit- und Sportstätten einzuführen, ist am Montag von der Ärztekammer gekommen. Solange die Impfquote nicht erhöht werden könne, sei dies angesichts steigender Zahlen eine berechtigte Maßnahme, so Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) spricht dazu nun wieder mit Experten, um über das weitere Vorgehen zu beraten.

774 Corona-Neuinfektionen und mehr Erkrankte in Spitälern

Wien - Mit 774 Coronavirus-Neuinfektionen ist in Österreich der höchste Montags-Wert seit mehr als drei Monaten gemeldet worden. Zuletzt waren es am 10. Mai mit 820 neuen Fällen noch etwas mehr gewesen. Außerdem steigt die Zahl der Covid-19-Infizierten in Spitälern weiter an. Am Montag mussten um mehr als elf Prozent Erkrankte mehr als am Sonntag in Krankenhäusern behandelt werden. Insgesamt liegen nun 250 Menschen in Spitälern, um 25 mehr als am Sonntag.

Chaos in Kabul nach Machtübernahme der Taliban

Kabul - Nach der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban in Afghanistan versuchen westliche Mächte fieberhaft, ihre Staatsbürger und ehemaligen Ortskräfte aus der Hauptstadt Kabul auszufliegen. Am Flughafen von Kabul spielten sich chaotische Szenen ab, teilweise wurde das Rollfeld von panischen Menschen mit dem Ziel gestürmt, einen Platz in einer Maschine zu ergattern. Dabei kamen nach Augenzeugenberichten mindestens fünf Menschen ums Leben.

Grüne machen wegen Afghanistan-Abschiebungen Druck

Wien/Kabul - Vertreter der Grünen machen nach der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban in Afghanistan verstärkt Druck auf das Innenministerium, um Abschiebungen in das Land endgültig auszusetzen. Nachdem Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) erklärt hatte, dass sich das Thema nun erledigt habe, meldeten sich unter anderem der Tiroler Klubobmann Gebi Mair und die außenpolitische Sprecherin der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic, auf Twitter mit moralischen Appellen zu Wort.

Erneut schwere Schäden durch Unwetter in Teilen Österreichs

Wien - Schwere Unwetter haben am Sonntagabend und in der Nacht auf Montag erneut in Teilen Österreichs schwere Schäden verursacht. Betroffen waren vor allem Salzburg, Tirol, die Steiermark sowie Ober- und Niederösterreich. In Salzburg verlegte wie schon am Tag zuvor eine Mure in der Gemeinde Wald im Pinzgau die Krimmler Landesstraße (L 113). In Tirol wurde ein Feuerwehrmann von einer Mure verschüttet, aber von Kollegen gerettet. Meteorologen warnten vor weiteren Unwettern am Montag.

Österreich prämiert Engagement gegen Antisemitismus

Wien - Der im Vorjahr vom Nationalrat beschlossene Simon-Wiesenthal-Preis (www.wiesenthalpreis.at) wird erstmals ausgeschrieben. Prämiert wird zivilgesellschaftliches Engagement gegen Antisemitismus und für die Aufklärung über den Holocaust. Er ist mit insgesamt 30.000 Euro dotiert. Die Bewerbungsfrist läuft bis 30. September, die Verleihung ist für 9. Dezember 2021 angesetzt. Angesiedelt ist der Preise beim Nationalfonds der Republik für Opfer des Nationalsozialismus.

Regierung in Malaysia zurückgetreten

Kuala Lumpur - Regierungskrise in Malaysia: Regierungschef Muhyiddin Yassin und sein Kabinett sind am Montag zurückgetreten, wie Wissenschaftsminister Khairy Jamaluddin im Onlinedienst Instagram mitteilte. Damit ist das südostasiatische Land mit einer weiteren Krise konfrontiert, das bereits mit der sich verschärfenden Coronakrise aufgrund der Delta-Variante zu kämpfen hat.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

