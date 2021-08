Fast 1.300 Tote nach schwerem Erdbeben in Haiti

Port-au-Prince - Inmitten der Rettungseinsätze in Haiti nach dem verheerenden Erdbeben vom Samstag mit fast 1.300 Toten hat sich ein Tropensturm dem Karibikstaat genähert. Das Tiefdruckgebiet "Grace" zog laut US-Hurrikanzentrum mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 55 Kilometern pro Stunde südlich an der Insel Hispaniola entlang - die sich Haiti mit der Dominikanischen Republik teilt. Ab Montagabend (Ortszeit) wurde das Zentrum des Sturms an Haitis Südküste erwartet.

Diskussion um Restriktionen für Ungeimpfte

Wien - Die von Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) angestoßene Diskussion um Zutrittsverbote für Ungeimpfte in Freizeit- und Sportstätten setzt sich fort. Unterstützung kam am Montag aus der Ärztekammer, die Länder sprachen sich für eine bundeseinheitliche Lösung aus. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) will mit Experten über das weitere Vorgehen beraten. Und Hackers Büro präzisierte, dass es bei seinem Vorstoß für "1G" auch um die Gastronomiebetriebe geht.

Steiermark für bundesweite Verschärfungen für Ungeimpfte

Graz - Das Land Steiermark hat am Montag nach einem Gespräch mit Ärzte- und Spitalsvertretern eine Fünf-Punkte-Forderung an die Bundesregierung gestellt. "Es braucht bundeseinheitliche Lösungen", so Landeschef Hermann Schützenhöfer (ÖVP). Es gehe um eine Materie, die "sinnvollerweise" nur national geregelt werden könnte, wie Zutritt zu Nachtgastronomie nur mit Vollimmunisierung, Bevorzugung beim Contact Tracing oder Gratis-Tests. Zudem wolle man Klarheit über den "dritten Stich".

Chaos in Kabul nach Machtübernahme der Taliban

Kabul - Nach der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban in Afghanistan versuchen westliche Mächte fieberhaft, ihre Staatsbürger und ehemaligen Ortskräfte aus der Hauptstadt Kabul auszufliegen. Am Flughafen von Kabul spielten sich chaotische Szenen ab, teilweise wurde das Rollfeld von panischen Menschen mit dem Ziel gestürmt, einen Platz in einer Maschine zu ergattern. Dabei kamen nach Augenzeugenberichten mindestens fünf Menschen ums Leben.

Grüne machen wegen Afghanistan-Abschiebungen Druck

Wien/Kabul - Vertreter der Grünen machen nach der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban in Afghanistan verstärkt Druck auf das Innenministerium, um Abschiebungen in das Land endgültig auszusetzen. Nachdem Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) erklärt hatte, dass sich das Thema nun erledigt habe, meldeten sich unter anderem der Tiroler Klubobmann Gebi Mair und die außenpolitische Sprecherin der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic, auf Twitter mit moralischen Appellen zu Wort.

Hochwasser und Brände am Mittelmeer und am Schwarzen Meer

Ankara/Tokio/Jerusalem - Extremes Wetter hält in Teilen der Mittelmeerregion und der Schwarzmeerregion weiter an. Nach heftigen Regenfällen kamen bei Überschwemmungen im Norden der Türkei mindestens 71 Menschen ums Leben. Brände bedrohten die israelische Stadt Jerusalem und Gebiete im Osten der griechischen Hauptstadt Athen. Unterdessen ist auch in Japan die Hochwassergefahr weiterhin nicht gebannt.

Vermisste nach Flutwelle in bayerischer Klamm geborgen

Garmisch-Partenkirchen - Eine Flutwelle hat in der Höllentalklamm am Fuß der Zugspitze mehrere Menschen mitgerissen. Derzeit laufe ein Rettungseinsatz der Bergwacht, die Menschen aus dem Wasser berge, teilte die Polizei am frühen Montagabend mit. Vier bis fünf Menschen seien aus dem Wasser gerettet worden, sagte Polizeisprecher Stefan Sonntag. "Man muss davon ausgehen, dass noch Menschen vermisst werden", sagte er weiter.

Mückstein: Alle Impfwilligen im September völlig geschützt

Wien - Im September werden alle impfwilligen Österreicherinnen und Österreicher - auch alle Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren - gegen Covid-19 vollimmunisiert sein. Das hält Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) in Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS fest. Bezogen auf die Durchimpfungsrate bis Ende August verweist Mückstein auf "zumindest 70 Prozent Impfwillige", die es jetzt mit möglichst niederschwelligen Angeboten zu erreichen gelte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red