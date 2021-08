Fast 1.300 Tote nach schwerem Erdbeben in Haiti

Port-au-Prince - Inmitten der Rettungseinsätze in Haiti nach dem verheerenden Erdbeben vom Samstag mit fast 1.300 Toten hat sich ein Tropensturm dem Karibikstaat genähert. Das Tiefdruckgebiet "Grace" zog laut US-Hurrikanzentrum mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 55 Kilometern pro Stunde südlich an der Insel Hispaniola entlang - die sich Haiti mit der Dominikanischen Republik teilt. Ab Montagabend (Ortszeit) wurde das Zentrum des Sturms an Haitis Südküste erwartet.

Diskussion um Restriktionen für Ungeimpfte

Wien - Die von Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) angestoßene Diskussion um Zutrittsverbote für Ungeimpfte in Freizeit- und Sportstätten setzt sich fort. Unterstützung kam am Montag aus der Ärztekammer, die Länder sprachen sich für eine bundeseinheitliche Lösung aus. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) will mit Experten über das weitere Vorgehen beraten. Und Hackers Büro präzisierte, dass es bei seinem Vorstoß für "1G" auch um die Gastronomiebetriebe geht.

Chaos in Kabul nach Machtübernahme der Taliban

Kabul - Nach der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban in Afghanistan versuchen westliche Mächte fieberhaft, ihre Staatsbürger und ehemaligen Ortskräfte aus der Hauptstadt Kabul auszufliegen. Am Flughafen von Kabul spielten sich chaotische Szenen ab, teilweise wurde das Rollfeld von panischen Menschen mit dem Ziel gestürmt, einen Platz in einer Maschine zu ergattern. Dabei kamen nach Augenzeugenberichten mindestens fünf Menschen ums Leben.

Kogler bekräftigt: Keine Abschiebungen nach Afghanistan

Wien/Kabul - Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hat Montagabend im ORF-"Sommergespräch" unterstrichen, dass es angesichts der Lage in Afghanistan "faktisch und aus rechtlichen Gründen" keine Abschiebungen mehr in dieses Land stattfinden werden: "Das weiß die ganze Bundesregierung, und das wird so sein." Andere Grüne meldeten sich ebenfalls in diesem Sinne zu Wort.

Buchhalterin veruntreute in Hotel offenbar 1,08 Mio. Euro

Wien - Die ehemalige Chefbuchhalterin eines Wiener Nobelhotels muss sich am Dienstag wegen Untreue am Landesgericht verantworten. Sie soll innerhalb von neun Monaten insgesamt 1,08 Millionen Euro abgezweigt und auf ihr eigenes Konto überwiesen haben. Das Geld benötigte die 49-Jährige nicht selbst - sie soll damit ihren Sohn unterstützt haben.

Hochwasser und Brände am Mittelmeer und am Schwarzen Meer

Ankara/Tokio/Jerusalem - Extremes Wetter hält in Teilen der Mittelmeerregion und der Schwarzmeerregion weiter an. Nach heftigen Regenfällen kamen bei Überschwemmungen im Norden der Türkei mindestens 71 Menschen ums Leben. Brände bedrohten die israelische Stadt Jerusalem und Gebiete im Osten der griechischen Hauptstadt Athen. Unterdessen ist auch in Japan die Hochwassergefahr weiterhin nicht gebannt.

Erneut Gewitter in Teilen Österreichs

Wien - Eine neuerliche Gewitterfront mit Starkregen hat am Montagabend in Tirol und Salzburg erneut für Murenabgänge und Überflutungen gesorgt. In Tirol wurden laut der Feuerwehr etwa 140 Einsätze gemeldet, der Schwerpunkt lag demnach im östlichen Mittelgebirge bzw. Bezirk Innsbruck-Land sowie im Raum Landeck und Paznauntal. In Salzburg waren insbesondere der Pinzgau und Pongau betroffen, der Katastrophenschutz mahnte die Bürgerinnen und Bürger zur Vorsicht.

Vermisste nach Flutwelle in bayerischer Klamm geborgen

Garmisch-Partenkirchen - Nach der Flutwelle in der Höllentalklamm am Fuß der Zugspitze haben Helfer inzwischen nach Angaben der Polizei acht Menschen gerettet. Die Betroffenen seien leicht verletzt oder unverletzt, sagte ein Sprecher der Notruf-Leitstelle Oberland des Bayerischen Roten Kreuzes am Montagabend. Sie seien aus schwer zugänglichem Gelände oder aus dem Wasser gerettet worden. Zwei weitere Menschen wurden nach Auskunft der Polizei "mit hoher Wahrscheinlichkeit" vermisst.

