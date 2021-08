Start des 1-2-3-Tickets am 26. Oktober fix

Linz - Das österreichweite 1-2-3-Ticket startet am Nationalfeiertag am 26. Oktober. Verträge mit sechs Bundesländern, den ÖBB, der Westbahn und Regiojet sind bereits fix - offen ist noch der Verkehrsverbund Ostregion (VOR). Details zum neuen Ticket werden am Vormittag von Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) und dem oberösterreichischen Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) in Linz vorgestellt. Die österreichweite Stufe wird zur Gänze vom Bund bezahlt.

UN-Menschenrechtsrat und G7 beraten Lage in Afghanistan

Kabul - Nach der faktischen Machtübernahme der Taliban in Afghanistan wollen die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten nächste Woche über das weitere Vorgehen beraten. US-Präsident Joe Biden und der britische Premier Boris Johnson haben in einem Telefonat einen Onlinegipfel der sieben wichtigen Industriestaaten vereinbart, teilte das Weiße Haus mit. Wegen "ernster Menschenrechtssorgen" tritt der UN-Menschenrechtsrat kommenden Dienstag zu einer Sondersitzung zusammen.

Erdbeben in Haiti forderte fast 2.000 Todesopfer

Port-au-Prince - Die Zahl der Todesopfer nach dem verheerenden Erdbeben in Haiti hat sich mittlerweile auf fast 2.000 erhöht. Nach den jüngsten Angaben der Zivilschutzbehörde starben 1.941 Menschen, mehr als 9.900 Menschen wurden verletzt. Die Such- und Rettungsarbeiten gingen am Dienstag weiter, nachdem der Tropensturm "Grace" in der Nacht über das betroffene Gebiet auf der Halbinsel Tiburon hinweggefegt war und Überschwemmungen verursacht hatte.

Inflation im Juli auf 2,9 Prozent geklettert

Wien - Die Inflationsrate ist im Juli auf 2,9 Prozent gestiegen, nachdem sie im Juni 2,8 Prozent betrug. Hauptausschlaggebend für den Anstieg der Teuerung waren Verkehr und Wohnen, teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit. Ausgaben für Verkehr stiegen um 8,1 Prozent, Flugtickets wurden um 23,6 Prozent teurer. Ohne höhere Ausgaben für Verkehr und Wohnen hätte die Inflation 1,2 Prozent betragen. Gegenüber dem Vormonat Juni stieg das durchschnittliche Preisniveau um 0,3 Prozent.

EU-Innenminister beraten zu Belarus

Minsk/Kabul - Die EU-Innenminister beraten (heute) Mittwoch (14:00 Uhr) darüber, wie die Union mit der sprunghaft angestiegenen Zahl von illegalen Grenzübertritten an der belarussisch-litauischen Grenze umgehen soll, die offenkundig gezielt vom belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko herbeigeführt wurde.

Forum Alpbach beginnt - Fragen zur Zukunft Europas Thema

Alpbach - Mit der Seminarwoche beginnt heute, Mittwoch, das Europäische Forum Alpbach, das sich bis 3. September Fragen zur Zukunft Europas, Möglichkeiten, diese Zukunft zu finanzieren, sowie Chancen, die die Klimakrise bieten könnte, widmet. Es ist das erste Forum unter der neuen Führung um Präsident Andreas Treichl und Generalsekretär Werner Wutscher. Auch heuer wird stark auf die digitale Komponente gesetzt - Corona-bedingt ist die Besucherzahl in Alpbach selbst begrenzt.

Delta-Variante auch in Neuseeland nachgewiesen

Auckland - Der Corona-Fall, der in Neuseeland zu einem landesweiten Lockdown geführt hat, ist auf die hochansteckende Delta-Variante zurückzuführen. Bis Mittwoch wurden nach Angaben von Regierungschefin Jacinda Ardern vier weitere Fälle, die darauf zurückgehen, registriert. Außerdem meldete die Regierung noch zwei weitere positiv Getestete, in Summe gibt es jetzt sieben festgestellte Covid-19-Erkrankte in dem Land mit fünf Millionen Einwohnern.

Hälfte der Autofahrer an Kreuzungen abgelenkt

Wien - Mehr als die Hälfte der Autofahrer ist an Kreuzungen in ein Gespräch mit dem Beifahrer oder per Freisprechanlage vertieft, mehr als zwei Drittel der E-Scooterfahrer und 43 Prozent der Fußgänger sind mit Kopfhörern unterwegs. Das ist das Ergebnis einer ÖAMTC-Beobachtung, die im April an drei innerstädtischen Kreuzungen in Wien zu den Hauptverkehrszeiten durchgeführt wurde. Unachtsamkeit im Verkehr ist eine der häufigsten Unfallursachen, der ÖAMTC mahnt daher zu mehr Disziplin.

