Start des Öffi-Klimatickets am 26. Oktober fix

Linz - Das österreichweite 1-2-3-Ticket, nunmehr in KlimaTicket umbenannt, startet am Nationalfeiertag am 26. Oktober. Verträge mit sechs Bundesländern, den ÖBB, der Westbahn und Regiojet sind bereits fix - offen ist noch der Verkehrsverbund Ostregion (VOR). Gestartet wird, sollte es zu keiner Einigung kommen, in den sechs Bundesländern und den Bahnen. Vorgestellt wurde der Plan am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Linz.

Pensionen würden nach Gesetz um 1,8 Prozent steigen

Wien - Nach dem Gesetz würden die Pensionen für das nächste Jahr um 1,8 Prozent angehoben werden. Das ist der durchschnittliche Inflationswert von August 2020 bis Juli 2021, den die Statistik Austria am Mittwoch veröffentlicht hat. Die Seniorenvertreter fordern aber bereits, dass es für die Bezieher niedriger Pensionen mehr geben soll. Und auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) plant eine soziale Staffelung. Über Details soll nun verhandelt werden.

Inflation bei 2,9 Prozent - Lebensmittel werden erst teurer

Wien - Die Inflationsrate ist im Juli auf 2,9 Prozent gestiegen, nachdem sie im Juni 2,8 Prozent betrug. Hauptausschlaggebend für den Anstieg der Teuerung waren Verkehr und Wohnen, teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit. "Ein bisserl eine Überraschung sind die Nahrungsmittelpreise, die nach wie vor moderat steigen", sagte Wifo-Experte Josef Baumgartner im Gespräch mit der APA mit Blick auf die Entwicklung auf internationalen Märkten für agrarische Rohstoffe.

Gebühren in Wien werden erhöht

Wien - In Wien werden die Gebühren für die Wasserversorgung, den Kanal und die Müllabfuhr erhöht. Das hat das Büro von Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) der APA am Mittwoch mitgeteilt. Das Wiener Valorisierungsgesetz kommt zur Anwendung, da der Verbraucherpreisindex seit der letzten Erhöhung um mehr als drei Prozent - konkret um 5,2 Prozent - gestiegen ist. Kritik kam dafür von der Opposition.

Evakuierungen aus Kabul weiter schwierig

Kabul - In Afghanistan sind nach dem Anlaufen der Evakuierungen nach Angaben aus Sicherheitskreisen über 2.200 Diplomaten, Ausländer und Ortskräfte vom Militär ausgeflogen worden. "Wir machen zügig weiter", sagte ein Diplomat am Mittwoch Reuters. Jedoch mehren sich Zweifel, dass möglichst alle Ortskräfte aus dem Land gebracht werden können, die westlichen Ländern geholfen haben und mögliche Racheakte der Taliban fürchten. Deutschland und Frankreich schickten indes weitere Flugzeuge.

1.221 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Weitere Steigerung bei den Corona-Neuinfektionen: Am Mittwoch wurden von Gesundheits- und Innenministerium 1.221 neue Fälle in den vergangenen 24 Stunden verzeichnet. Das liegt auch über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (937). Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt aktuell 73,4 Fälle auf 100.000 Einwohner. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) richtete online einen weiteren Impfappell in mehreren Sprachen.

Brand bei Athen weiter nicht unter Kontrolle

Athen - Griechische und polnische Feuerwehrleute haben am dritten Tag in Folge gegen einen unkontrollierten Wald- und Buschbrand im Westen Athens gekämpft. Acht Hubschrauber und drei Löschflugzeuge versuchten, die Flammen einzudämmen, die den dichten Pinienwald auf den Bergen zerstörten. Die Brandgefahr blieb weiter sehr hoch. Insgesamt waren in den vergangenen 24 Stunden 54 Wald- und Buschbrände ausgebrochen.

Nach Erdbeben in Haiti wächst Unmut gegen Regierung

Port-au-Prince - Vier Tage nach dem verheerenden Erdbeben im Karibik-Staat Haiti ist der Unmut unter den Obdachlosen und Verletzten über ausbleibende staatliche Hilfen gewachsen. "Niemand von der Regierung ist hergekommen. Nichts ist getan worden", so Pastor Roosevelt Milford. Viele Haitianer in den Erdbebengebieten mussten auch die Nacht auf Mittwoch im Freien verbringen, häufig ohne Trinkwasser und Speisen. Betroffene schlugen mit Macheten Äste zurecht, um behelfsmäßige Zelte aufzustellen.

