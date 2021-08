Start des Öffi-Klimatickets am 26. Oktober ohne Osten

Linz/Innsbruck - Das österreichweite 1-2-3-Ticket, nunmehr Klimaticket genannt, startet am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober, um 949 Euro. Zumindest vorerst nicht mit an Bord sind Wien, Niederösterreich und das Burgenland. Mit dem Verkehrsverbund Ostregion (VOR) laufen noch Verhandlungen. Verträge mit sechs Bundesländern, den ÖBB, der Westbahn und Regiojet sind unterzeichnet. NGOs begrüßten die Einführung der Öffi-Netzkarte. Der Fahrplan dazu wurde am Mittwoch in Linz vorgestellt.

Tote bei Anti-Taliban-Protesten in Jalalabad

Kabul - Bei gegen die militant-islamistischen Taliban gerichteten Protesten in Jalalabad in Afghanistan sind am Mittwoch mindestens drei Menschen gestorben. Dutzende wurden verletzt, teilten Augenzeugen und ein früherer Polizeivertreter der Nachrichtenagentur Reuters mit. Die Taliban hatten das Feuer bei Protesten eröffnet, als Einwohner der Stadt versuchten, die Landesflagge zu hissen. Zuvor hatte es Berichte über Verletzte bei einer Massenpanik am Flughafen Kabul gegeben.

SPÖ wirft Regierung bei Afghanistan "Themenverfehlung" vor

Wien/Kabul - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner wirft der Bundesregierung angesichts der Situation in Afghanistan "Symbolpolitik ohne Inhalte" und "Themenverfehlung" vor. Statt zu versuchen, die Krise zu lindern, werde über Abschiebungen diskutiert, kritisierte Rendi-Wagner am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Sie forderte eine internationale Afghanistan-Konferenz in Wien, einen EU-Sonderbeauftragten und einen Flüchtlingsdeal mit den Nachbarstaaten in der Region.

Corona-Auffrischungsimpfung für alle in den USA fix

Washington - Die US-Regierung will voraussichtlich ab September die amerikanische Bevölkerung mit Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus versorgen. Es sei ein Plan entwickelt worden, um Bürgern rund acht Monate nach Abschluss ihrer ersten beiden Impfungen mit den Präparaten von Moderna oder Pfizer/Biontech eine dritte Dosis zu verabreichen, teilten hochrangige Gesundheitsbeamte mit.

Start von Missbrauchsprozess gegen R&B-Star R. Kelly

New York - Begleitet von einem großen Medieninteresse hat am Mittwoch in New York der Missbrauchsprozess gegen den berühmten R&B-Musiker R. Kelly begonnen. Dem 54-jährigen Sänger des Welthits "I Believe I Can Fly" werden unter anderem sexueller Missbrauch Minderjähriger, Entführung und Bestechung in den Jahren 1994 bis 2018 vorgeworfen. Bei einer Verurteilung droht Kelly eine langjährige Haftstrafe.

Feuer in Südeuropa bringen Urlauber in Not

Athen - Der Kampf gegen die Flammen in Südeuropa ist am Mittwoch mit voller Kraft weitergegangen. Besonders kritisch war die Lage in Frankreich und Italien, wo es weitere Opfer gab. Ein heftiges Feuer loderte auch in Griechenland, während Schweden von einer Regenflut heimgesucht wurde. Ein massiver Waldbrand westlich von Jerusalem ist unterdessen nach knapp drei Tagen gelöscht. Dies bestätigte am Mittwoch ein Sprecher des israelischen Ministers für innere Sicherheit.

Bekannte Regeln werden verlängert, "3G" gelten weiterhin

Wien - Die bereits gültigen Corona-Regeln werden verlängert. Die Bestimmungen zu Veranstaltungen und Zusammenkünften wird um vier Wochen (bis 17. September), alle anderen Vorgaben bis Ende September ausgedehnt. Eine entsprechende Verordnung von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) wurde am Mittwoch im Rechts- und Informationssystem des Bundes (RIS) kundgemacht. Änderungen an den bestehenden Corona-Maßnahmen gibt es damit vorerst keine.

Wiener Börse am Nachmittag weiterhin fester

Wien - Die Wiener Börse hat den Handel am Mittwoch mit klaren Kursgewinnen beendet und nach zwei Verlusttagen in Folge wieder etwas Terrain gutgemacht. Der Leitindex ATX schloss um 1,24 Prozent fester auf 3.636,47 Einheiten. FACC sprangen nach Vorlage von Halbjahreszahlen um 8,63 Prozent nach oben. Auch Vienna Insurance Group verbesserten sich nach Ergebnissen um 0,81 Prozent. Versorger waren stark gesucht. Verbund kletterten um 6,30 Prozent nach oben, EVN legten 3,78 Prozent zu.

