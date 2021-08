In Afghanistan breiten sich Proteste gegen Taliban aus

Kabul/EU-weit/Brüssel - In Afghanistan flammen nach der Übernahme der Macht durch die radikal-islamischen Taliban erstmals in mehreren Teilen des Landes Proteste auf. Am Nationalfeiertag sei es in Kabul und in mehreren Städten im Osten des Landes zu Menschenansammlungen gekommen, bei denen afghanische Fahnen geschwenkt wurden, hieß es. In Asadabad wurden bei Protesten laut einem Augenzeugen mehrere Menschen getötet. Unklar ist, ob sie durch Taliban-Schüsse oder wegen einer Massenpanik starben.

Grüne erteilen ÖVP-Wunsch nach Sicherungshaft Absage

Wien/Kabul/Linz - Die ÖVP holt sich mit ihrem Wunsch nach einer Sicherungshaft für straffällige Afghanen einen Korb vom Grünen Koalitionspartner: Eine Sicherungshaft wäre im Rahmen der Verfassung schlicht nicht möglich, und "eine Verfassungsänderung ist nicht vereinbart und kommt für uns Grüne auch nicht in Frage", stellte die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer am Donnerstag auf Anfrage der APA klar.

1G-Regel für Mückstein nur unter zwei Voraussetzungen

Wien - Für Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) sind für den Schritt hin zu einer 1G-Regel, also weiteren Beschränkungen für Ungeimpfte, zwei Voraussetzungen nötig. Zum einen dürfe die Eindämmung der "prekären epidemiologischen Situation" nicht mit gelinderen Mitteln möglich sein, zum anderen müsse jeder die Möglichkeit für den zweiten Stich gehabt haben, erklärte er am Rande einer Pressekonferenz am Donnerstag.

1.226 Corona-Infektionen, 10.499 aktive Fälle in Österreich

Wien - In Österreich sind in den vergangenen 24 Stunden 1.226 Corona-Neuinfektionen gemeldet werden, wieder deutlich mehr als im Sieben-Tages-Schnitt (991). Die Zahl der aktiven Fälle stieg auf insgesamt 10.499 - so viele aktuell infizierte Menschen hatte es zuletzt Mitte Mai gegeben. Auch auf den Intensivstationen gab es einen Anstieg: Am Donnerstag mussten dort 68 Patienten behandelt werden, neun mehr als am Vortag, geht aus den Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium hervor.

Hohe Wirkung der Corona-Schutzimpfung durch Zahlen belegt

Wien - Die Zahlen belegen die hohe Effektivität der Corona-Schutzimpfung: Seit Anfang Februar bis 17. August gab es in Österreich 227.178 laborbestätigte Fälle von SARS-CoV-2 unter Personen im Alter ab zwölf Jahren (150.224 der Infizierten hatten Symptome). Darunter waren 2.871 vollständig Geimpfte (1,91 Prozent), gaben AGES und das Gesundheitsministerium die aktuellen Zahlen zu den Impfdurchbrüchen am Donnerstag bekannt.

Opferzahl nach Erdbeben in Haiti weiter gestiegen

Port-au-Prince - Auch Tage nach dem schweren Erdbeben in Haiti steigt die Zahl der Todesopfer weiter an: Der Zivilschutz sprach am Mittwoch (Ortszeit) von knapp 2.200 Toten und über 330 Vermissten. Die Zahl der Verletzten stieg demnach auf rund 12.300. Die Arbeiten zur Bergung von Opfern gingen weiter, berichtete die Behörde auf Twitter.

Erste Anklage nach Anschlag in Wien

Wien/St. Pölten - Nach dem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt von Anfang November 2020 mit fünf Toten, darunter der 20-jährige Terrorist, gibt es nun eine erste Anklage. Die Staatsanwaltschaft Wien hat beim Landesgericht St. Pölten Anklage gegen einen 25-jährigen Tschetschenen eingebracht, der sich seit der Tatnacht in Untersuchungshaft befindet, bestätigte eine Sprecherin des Landesgericht gegenüber der APA. Ihm wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen.

Salzburger überfuhr Frau, die er für Schaufensterpuppe hielt

Salzburg - Ein 71-jähriger Pkw-Lenker hat am frühen Mittwochnachmittag in der Salzburger Altstadt eine auf dem Boden liegende Frau für eine Schaufensterpuppe gehalten und sie überfahren. Die 41-Jährige aus dem Tennengau, die nach eigenen Angaben im Rahmen einer Kunstmesse eine Liegeperformance veranstaltet hatte, wurde verletzt. Alkotests bei den Beteiligten verliefen laut Polizei negativ. Der Autofahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.

