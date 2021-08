USA und andere Staaten forcieren Evakuierung aus Afghanistan

Kabul - Die USA verstärken ihre Bemühungen zur Evakuierung von US-Amerikanern, Afghanen und Menschen anderer Nationalitäten aus Kabul. Auch andere Länder setzen ihre Evakuierungsflüge fort: In der Nacht auf Freitag brachten deutsche Bundeswehr-Maschinen erneut Hunderte Menschen aus der afghanischen Hauptstadt heraus. Nach Angaben des US-Außenministeriums warten am Flughafen Kabul rund 6.000 Menschen, die alle Voraussetzungen für die Ausreise erfüllen.

Hauptpreis für "Große Freiheit" bei Sarajevo-Filmfestival

Sarajevo/Wien - Die österreichisch-deutsche Produktion "Große Freiheit" des Tirolers Sebastian Meise hat am Donnerstag beim Sarajevo-Filmfestival den Hauptpreis für den besten Spielfilm erhalten. Der Wiener Schauspieler Georg Friedrich bekam zudem den Preis für den besten männlichen Darsteller. Der Streifen handelt von einen schwulen Mann, der im Nachkriegsdeutschland wegen seiner Homosexualität und dem Strafparagraphen 175 immer wieder ins Gefängnis muss.

Lokführer wollen bei Deutscher Bahn ab Samstag streiken

Berlin - Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn hat die Lokführergewerkschaft GDL einen weiteren Arbeitskampf angekündigt. Es werde ab Samstag, 17.00 Uhr bis Mittwoch, 02.00 Uhr gestreikt, kündigte GDL-Chef Claus Weselsky am Freitag an. Beginnen werde der Ausstand im Güterverkehr, ab Montag um 02.00 Uhr werde auch der Personenverkehr bestreikt. Enden soll der Ausstand am Mittwoch um 02.00 Uhr.

Wieder über 1.200 Coronafälle und über 300 Spitalspatienten

Wien - Die Zahl der Neuinfektionen in Österreich steigt weiter. Am Freitag meldeten Innen- und Gesundheitsministerium 1.258 neue Fälle in den vergangenen 24 Stunden. Damit wurde der Sieben-Tages-Schnitt an neuen Fällen wieder vierstellig und lag nunmehr bei 1.027. Erstmals seit mehr als zwei Monaten müssen wieder mehr als 300 Covid-19-Erkrankte im Spital behandelt werden. Auch die Zahl der Intensivpatienten stieg wieder, 72 Schwerkranke müssen versorgt werden.

UNICEF: Kinder Haupt-Leidtragende des Klimawandels

Berlin - Kinder sind laut einem UNICEF-Bericht die Haupt-Leidtragenden des globalen Klimawandels. "Obwohl Kinder und Jugendliche am wenigsten für den Klimawandel verantwortlich sind, sind sie schon jetzt am stärksten von seinen Auswirkungen betroffen", heißt es in einem Bericht, den das UN-Kinderhilfswerk am Freitag veröffentlichte. Laut diesem Klima-Risiko-Index sind fast die Hälfte aller Kinder weltweit extrem hohen Klima-Risiken wie Hitzewellen, Überflutungen und Dürren ausgesetzt.

Strenges Datenschutzgesetz in China verabschiedet

Peking - China nimmt seine Internetfirmen strenger an die Leine: Am Freitag verabschiedete der ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses ein Datenschutzgesetz, das das Datensammeln von Online-Riesen wie Tencent und Alibaba einschränken soll. Unter anderem wird es den Firmen erschwert, Nutzerprofile zu erstellen sowie unterschiedliche Preise für ein und dieselbe Dienstleistung auf Basis dieser Profile zu verlangen. Das Gesetz orientiert sich an EU-Datenschutzregelungen.

Scheidung als Motiv für Messerattacke in Wien-Marialhilf

Wien - Nach der Messerattacke auf der Linken Wienzeile in Wien-Mariahilf auf seine in Trennung lebende Ehefrau will sich der mutmaßliche Täter nicht mehr an den Tathergang erinnern können. In seiner Einvernahme bestätigte er, dass das Motiv in der bevorstehenden Scheidung des Paares lag. Er gab auch zu, dass er ein Messer eingesteckt hatte, er habe seine 45-jährige Frau aber nur erschrecken wollen. Wie es Donnerstagfrüh zu der Attacke kam, wollte er aber nicht mehr wissen.

Bauern verdienten 2020 etwas mehr - Bauern gegen Neiddebatte

Wien - Die Einkommen in der heimischen Land- und Forstwirtschaft haben sich im Coronjahr 2020 leicht erhöht. Die Einkünfte seien um 1,4 Prozent auf durchschnittlich 28.368 Euro pro Betrieb gestiegen, teilte das Landwirtschaftsministerium am Freitag mit. Ausgewertet wurden im Rahmen des "Grünen Bericht 2021" die Buchführungsdaten von 1.939 land- und forstwirtschaftlichen Betrieben. Die Landwirtschaftskammer sprach sich gegen eine Neiddebatte und Kürzungsfantasien aus.

