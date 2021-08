Nato-Außenminister warnen Taliban vor Terrorunterstützung

Brüssel/Kabul - Die Außenminister der 30 Nato-Staaten haben die neuen Machthaber in Afghanistan vor einer Zusammenarbeit mit internationalen Terroristen gewarnt. Man habe 20 Jahre lang erfolgreich verhindert, dass Terroristen Afghanistan als einen sicheren Rückzugsort für die Initiierung von Anschlägen nutzen könnten, heißt es in einer am Freitag nach einer Videokonferenz veröffentlichten Erklärung. Auf dem Kabuler Flughafen herrschten weiter chaotische Bedingungen für Ausreisewillige.

Gratis "Wohnzimmertests" nur noch bis Ende Oktober

Wien - In der Debatte um die Gratistests in Österreich will Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) ab November zumindest die "Wohnzimmertests" aus dem Spiel nehmen. Die kostenlose Abgabe von Corona-Selbsttests durch die Apotheken soll nämlich Ende Oktober auslaufen, kündigt Mückstein in einer Aussendung an. Zudem will er bis dahin evaluieren, ob sich symptomlose Personen dann weiterhin in Apotheken kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können.

Rund ein Drittel aller Corona-Fälle auf Reisen rückführbar

Wien - Von den 5.912 Corona-Infektionen, die in der vergangenen Woche (9. bis 15. August) in Österreich nachgewiesen wurden, hat sich bei 70,7 Prozent der Fälle die Infektionsquelle klären lassen. Bei knapp einem Drittel (32,1 Prozent) ließen sich die Ansteckungen auf Reisen zurückführen. Das geht aus der aktuellen epidemiologischen Abklärung der AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit ) hervor.

Spanien erklärt fast ganz Österreich zum Corona-Risikogebiet

Madrid/Wien - Für Besucher aus Österreich wird die Einreise nach Spanien aufgrund steigender Infektionszahlen ab Montag erschwert. Außer dem Burgenland stehen ab dem 23. August alle Bundesländer auf der Risikoliste Spaniens. Dies gab das Gesundheitsministerium in Madrid am Freitag bekannt. Bisher waren nur vier Bundesländer (Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Wien) auf der Risikoliste. Einreisende brauchen dann einen 3G-Nachweis (Impfung, Genesung, Test).

"Corona-Effekt" ließ CO2-Emissionen im Vorjahr sinken

Wien - Der "Corona-Effekt" hat sich in der vorläufigen Treibhausgasbilanz 2020 wie erwartet deutlich niedergeschlagen: 73,7 Millionen Tonnen Treibhausgase (THG) wurden laut Umweltbundesamt im Vorjahr in Österreich emittiert, das sind 7,7 Prozent weniger als 2019. Kein Grund zur Untätigkeit, denn "Krise ersetzt keine Klimapolitik", bilanzierte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Freitag bei der Präsentation der Zahlen.

Merkel fordert von Putin erneut Freilassung von Nawalny

Moskau/Berlin - Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat von dem russischen Präsidenten Wladimir Putin erneut die Freilassung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny verlangt. "Aus unserer Perspektive ist die Verurteilung zum Aufenthalt in einer Strafkolonie auf der Grundlage eines früheren Urteils, das der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ja für offenkundig unverhältnismäßig klassifiziert hat, nicht akzeptabel", sagte Merkel am Freitag bei ihrem Abschiedsbesuch in Moskau.

Greta Thunberg fordert mehr Anstrengungen gegen Klimakrise

Stockholm - Exakt drei Jahre nach ihrem ersten Klimastreik vor dem Parlament in Stockholm hat die schwedische Aktivistin Greta Thunberg eine ernüchternde Bilanz der bisherigen internationalen Klimaschutzbemühungen gezogen. "Wir ignorieren die Klimakrise immer noch", sagte Thunberg am Freitag. Zwar gebe es insgesamt mehr globale Aufmerksamkeit für das Thema als noch vor drei Jahren.

Wiener Börse schließt mit leichten Kursverlusten

Wien - Die Wiener Börse ist am Freitag geringfügig tiefer aus dem Handel gegangen. Der Leitindex ATX konnte die Kursverluste zum Sitzungsende hin deutlich eingrenzen, es blieb dennoch ein kleines Minus von 0,06 Prozent auf 3.555,65 Einheiten. Über weite Strecken sah der Wiener Markt klare Abschläge, dann hellte sich die Stimmung in Europa zunehmend auf. Flughafen Wien sprangen nach einer Analystenstimme um 4,1 Prozent nach oben. Verbund legten 3,3 Prozent zu. Bankaktien gaben nach.

