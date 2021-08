US-Präsident Biden setzt Taliban unter Druck

Kabul - US-Präsident Joe Biden will die Taliban unter Druck setzen und Hilfen für Afghanistan während ihrer Herrschaft an "harte Bedingungen" knüpfen. So werde man genau verfolgen, wie die Islamisten ihre Landsleute und dabei speziell Frauen und Mädchen behandeln, sagte Biden in einer Ansprache am Freitag (Ortszeit). Die USA würden sich mit ihren Verbündeten abstimmen, um auf die Taliban internationalen Druck auszuüben.

Spanien erklärt fast ganz Österreich zum Corona-Risikogebiet

Madrid/Wien - Für Besucher aus Österreich wird die Einreise nach Spanien aufgrund steigender Infektionszahlen ab Montag erschwert. Außer dem Burgenland stehen ab dem 23. August alle Bundesländer auf der Risikoliste Spaniens. Dies gab das Gesundheitsministerium in Madrid am Freitag bekannt. Bisher waren nur vier Bundesländer (Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Wien) auf der Risikoliste. Einreisende brauchen dann einen 3G-Nachweis (Impfung, Genesung, Test).

Rund ein Drittel aller Corona-Fälle auf Reisen rückführbar

Wien - Von den 5.912 Corona-Infektionen, die in der vergangenen Woche (9. bis 15. August) in Österreich nachgewiesen wurden, hat sich bei 70,7 Prozent der Fälle die Infektionsquelle klären lassen. Bei knapp einem Drittel (32,1 Prozent) ließen sich die Ansteckungen auf Reisen zurückführen. Das geht aus der aktuellen epidemiologischen Abklärung der AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit ) hervor.

Merkel fordert von Putin erneut Freilassung von Nawalny

Moskau/Berlin - Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat von dem russischen Präsidenten Wladimir Putin erneut die Freilassung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny verlangt. "Aus unserer Perspektive ist die Verurteilung zum Aufenthalt in einer Strafkolonie auf der Grundlage eines früheren Urteils, das der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ja für offenkundig unverhältnismäßig klassifiziert hat, nicht akzeptabel", sagte Merkel am Freitag bei ihrem Abschiedsbesuch in Moskau.

Zwei junge Männer schossen von Balkon in Klagenfurt

Klagenfurt - Zwei junge Männer haben am späten Freitagnachmittag laut Zeugen mit einer Waffe von einem Balkon in Klagenfurt auf ein gegenüberliegendes Gebäude geschossen. Der 20-jährige wies beim Eintreffen der Polizei Anzeichen von Drogenkonsums auf, der 19-jährige war stark alkoholisiert. Die Polizei stellten in der Wohnung des 20-Jährigen eine Schreckschusspistole sowie eine CO2-Gasdruckpistole sicher.

New York bereitet sich auf Hurrikan "Henri" vor

New York - Teile der Ost-Küste der USA, darunter auch New York, bereiten sich auf einen der stärksten Stürme seit rund einem Jahrzehnt vor. Der Tropensturm "Henri" dürfte am Freitag oder Samstag zum Hurrikan werden, teilte das US-Hurrikanzentrum (NHC) mit. Die Wetterdienste warnten vor gefährlichen Windböen, Sturmfluten, Starkregen und Überschwemmungen. "Henri" sollte am Sonntag in Long Island oder im Süden von Neuengland auf Land treffen.

