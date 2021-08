USA befürchten IS-Anschlag am Flughafen von Kabul

Kabul/Genf/Wien - Die US-Regierung hat Medienberichte über die Gefahr eines Anschlags der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) am Flughafen Kabul oder in der Umgebung bestätigt. "Die Bedrohung ist real, sie ist akut, sie ist anhaltend", sagte der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, am Sonntag im Sender CNN. Eine Woche nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan versuchen die Taliban, das Chaos um den Kabuler Flughafen nach wie vor in den Griff zu bekommen.

Frühere Wiener Grünen-Chefin aus Partei ausgetreten

Wien - Die frühere Wiener Grünen-Chefin und Vizebürgermeisterin Birgit Hebein ist aus der Partei ausgetreten. Das hat sie am Sonntag via Facebook mitgeteilt. Anlass ist die Flüchtlingspolitik der türkis-grünen Bundesregierung - und hier nun vor allem die Weigerung, Menschen aus Afghanistan zu holen, wie sie betont. Das Land gehe in eine "türkis-autoritäre Richtung", warnte sie.

Heerführer aus Panjshir-Tal: Ergeben uns den Taliban nicht

Dubai/London/Washington - Ein Anführer der Tadschiken nordöstlich der afghanischen Hauptstadt Kabul will die von ihm kontrollierten Gebiete nicht an die Taliban abtreten, berichtet der in Dubai ansässige TV-Sender Al-Arabiya. Ahmad Massoud rief zur Bildung einer umfassenden Regierung auf, die Afghanistan unter Beteiligung der Taliban regieren solle. Die Taliban sind laut dem russischen Botschafter in Kabul zur Verhandlung mit ihren Gegnern in der letzten noch nicht eroberten Provinz Panjshir bereit.

Millionen an US-Ostküste bangen vor Hurrikan "Henri"

New York - Millionen Menschen entlang der Ostküste der USA haben sich am Sonntag für den herannahenden Hurrikan "Henri" gerüstet. US-Meteorologen erwarteten sein Auftreffen auf dem Festland gegen Mittag (18.00 MESZ) und warnten vor Hochwasser, Starkregen und gefährlichen Sturzfluten. Obwohl "Henri" die Millionenmetropole New York meilenweit verfehlen dürfte, könnten seine Ausläufer zu Stromausfällen und Überschwemmungen in den Vororten führen .

Schwedischer Regierungschef Löfven kündigt Rücktritt an

Stockholm - Der schwedische Ministerpräsident Stefan Löfven zieht sich nach sieben Jahren an der Spitze der Regierung noch in diesem Herbst zurück. Der 64-Jährige kündigte am Sonntag an, dass er Anfang November sein Amt als Vorsitzender der Sozialdemokraten niederlegen und dann auch als Regierungschef aufhören werde. Die Entscheidung sei schon seit einer Weile in ihm gereift, sagte Löfven am Sonntag in Akersberga in der Nähe von Stockholm.

ÖVP nutzt Causa Chorherr für Attacke auf Grüne

Wien - Nachdem die Grünen zuletzt "Selbstbereicherung", "Korruption" und "Postenschacher" unter der türkis-blauen Bundesregierung mit dem ÖVP-geführten Finanzministerium als Brennpunkt angeprangert haben, schlägt die ÖVP nun gegen ihren Koalitionspartner zurück. Anlass ist ein "profil"-Bericht zur Causa Chorherr. Die Grünen seien gefordert, dubiose Spenden von Milliardären und Immobilien-Unternehmern offenzulegen, verlangte der türkise U-Ausschuss-Fraktionschef Andreas Hanger.

Weiterer Anstieg der Corona-Patienten in Spitälern

Wien - 1.121 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden sind am Sonntag verzeichnet worden. Das liegt zwar unter den Zahlen der letzten Tage, aber deutlich über dem Wert der vergangenen Sonntage. Weiter gestiegen sind laut Innen- und Gesundheitsministerium die Patienten, die mit Covid-19 in Spitälern behandelt werden müssen. Aktuell sind 334 Covid-19-Patienten stationär aufgenommen, um acht mehr als am Samstag und um 109 mehr als am vergangenen Sonntag.

ÖVP will in Oberösterreich Deutschpflicht ausweiten

Linz - Die ÖVP will in Oberösterreich die Familienkarte des Landes zukünftig an Deutschkenntnisse knüpfen. Wie schon bei der Wohnbeihilfe, sollen dann nur Menschen, die das Sprachniveau A2 nachweisen können, in den Genuss der Landesvergünstigungen kommen. Dies sei eine "Fortsetzung des konsequenten Weges zum Erlernen der deutschen Sprache in Oberösterreich", wie die Landespartei in einer Presseaussendung am Sonntag bekannt gab.

