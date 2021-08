Strache-Prozess wird mit weiteren Zeugen fortgesetzt

Wien - Der Prozess gegen Heinz Christian Strache wird am Montag am Wiener Landesgericht fortgesetzt. Dem ehemaligen FPÖ-Obmann und Vizekanzler und dem mitangeklagten Eigentümer der Privatklinik Währing, Walter Grubmüller, wird von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Bestechlichkeit bzw. Bestechung vorgeworfen. Strache soll gegen Spenden ein Gesetz auf den Weg gebracht haben, was dieser bestreitet. Fünf Zeugen sind am Montag geladen.

USA befürchten IS-Anschlag am Flughafen von Kabul

Kabul/Genf/Wien - Die US-Regierung hat Medienberichte über die Gefahr eines Anschlags der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) am Flughafen Kabul oder in der Umgebung bestätigt. "Die Bedrohung ist real, sie ist akut, sie ist anhaltend", sagte der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, am Sonntag im Sender CNN. Eine Woche nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan versuchen die Taliban, das Chaos um den Kabuler Flughafen nach wie vor in den Griff zu bekommen.

Frühere Wiener Grünen-Chefin aus Partei ausgetreten

Wien - Die frühere Wiener Grünen-Chefin und Vizebürgermeisterin Birgit Hebein ist aus der Partei ausgetreten. Das hat sie am Sonntag via Facebook mitgeteilt. Anlass ist die Flüchtlingspolitik der türkis-grünen Bundesregierung - und hier nun vor allem die Weigerung, Menschen aus Afghanistan zu holen, wie sie betont. Das Land gehe in eine "türkis-autoritäre Richtung", warnte sie.

Taliban wollen offenbar auch Panjshir-Tal erobern

Dubai/Kabul/Moskau - Nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan wollen die Taliban nun auch das als Widerstandshochburg bekannte Panjshir-Tal unter ihre Kontrolle bringen. "Hunderte Kämpfer" seien auf dem Weg dorthin, nachdem örtliche Regierungsvertreter sich geweigert hätten, die Region friedlich zu übergeben, twitterten die Taliban am Sonntag. Ein Anführer der Tadschiken in Panjshir will die von ihm kontrollierten Gebiete nicht an die Taliban abtreten, berichtet der TV-Sender Al-Arabiya.

Außenminister Schallenberg bei Krim-Konferenz in der Ukraine

Wien/Kiew/Vilnius - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) nimmt am Montag in der ukrainischen Hauptstadt Kiew an einer Krim-Konferenz teil. Bei der Konferenz, an der Vertreter aus mehr als 40 Länder persönlich oder per Video teilnehmen, soll mit der "Krim-Plattform" ein neues internationales Gesprächsformat gegründet werden. Die Ukraine will damit die internationale Aufmerksamkeit siebeneinhalb Jahre nach der russischen Annexion der Halbinsel Krim wieder auf das Thema lenken.

Hurrikan "Henri" traf auf US-Küste in Rhode Island

New York - Der Tropensturm "Henri" hat am Sonntagmittag (Ortszeit) die Nordostküste der USA erreicht und heftige Regenfälle mitgebracht. Das US-Hurrikanzentrum NHC meldete, dass der Sturm nahe der Stadt Westerly im Bundesstaat Rhode Island auf die Küste getroffen sei und dabei Geschwindigkeiten von rund 95 Stundenkilometer erreicht habe. Rhode Islands Gouverneur Dan McKee hatte in der Früh "schwere Auswirkungen hoher Windstärken, Stromausfälle und Überschwemmungen" erwartet.

Deutsche Lokführergewerkschaft hält an Bahnstreik fest

Wien/Berlin - Die Lokführergewerkschaft GDL hält trotz eines Entgegenkommens des Konzerns am geplanten Streik bei der Deutschen Bahn fest. Damit müssen sich Fahrgäste am Montag und Dienstag auf große Einschränkungen im Fern- und Regionalverkehr einstellen. Voraussichtlich werden auch Verbindungen von und nach Österreich betroffen sein. Um den Streik abzuwenden, hatte die Bahn der Gewerkschaft am Sonntag angeboten, zusätzlich über eine Corona-Prämie für die Beschäftigten zu verhandeln.

Schwedischer Regierungschef Löfven kündigt Rücktritt an

Stockholm - Der schwedische Ministerpräsident Stefan Löfven zieht sich nach sieben Jahren an der Spitze der Regierung noch in diesem Herbst zurück. Der 64-Jährige kündigte am Sonntag an, dass er Anfang November sein Amt als Vorsitzender der Sozialdemokraten niederlegen und dann auch als Regierungschef aufhören werde. Die Entscheidung sei schon seit einer Weile in ihm gereift, sagte Löfven am Sonntag in Akersberga in der Nähe von Stockholm.

