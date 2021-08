Ringen um Evakuierungen aus Afghanistan auch im September

Kabul/Rom/London - Angesichts anhaltend dramatischer Zustände am Flughafen von Kabul ringen westliche Regierungen mit den USA und den Taliban um eine Verlängerung der Evakuierungen über den 31. August hinaus. Laut dem britischen Premiers Boris Johnson will man dies auf einer Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs der G7-Industriestaaten am Dienstag besprechen. Vertreter der Islamisten lehnen eine Verlängerung der Evakuierungen ab. Das US-Pentagon will die Frist weiter einhalten.

Türkis-grüne Scharmützel um Flüchtlinge und Causa Chorherr

Wien/Kabul - In der türkis-grünen Regierung gehen die Scharmützel munter weiter. Diskussionen lieferten sich die beiden Koalitionspartner am Montag sowohl um eine Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan als auch um die Causa Chorherr. Oberösterreichs Grünen-Chef Stefan Kaineder ließ mit ziemlich scharfer Kritik an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) aufhorchen. Dessen Afghanistan-Aussagen seien "eigentlich ein Schaden für die Republik Österreich", sagte er zu "Puls24".

Beratungen über weitere Corona-Maßnahmen im Wiener Rathaus

Wien - In Wien wird heute, Dienstag, über das weitere Vorgehen in Sachen Corona-Maßnahmen beraten. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) wird sich wieder mit Fachleuten besprechen und danach die nächste Schritte verkünden. Wien hat zuletzt wiederholt Bestimmungen verordnet, die strenger waren als im Rest des Landes. So muss jedenfalls bis Ende August in Geschäften ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden - was außerhalb Wiens nur mehr im Lebensmittelhandel nötig ist.

Streik bei der Deutschen Bahn geht unvermindert weiter

Berlin - Die Lokführergewerkschaft GDL setzt an diesem Dienstag ihren Streik bei der Deutschen Bahn fort. Reisende müssen sich wie am Montag auf zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Im Fernverkehr konnte die Deutsche Bahn etwa 30 Prozent des Angebots aufrechterhalten im Regionalverkehr im Durchschnitt etwa 40 Prozent. Verbindungen von und nach Österreich sind teilweise betroffen.

Schallenberg und Nehammer an litauischer Grenze zu Belarus

Vilnius/Wien - Außenminister Alexander Schallenberg und Innenminister Karl Nehammer (beide ÖVP) reisen am Dienstag nach Litauen. Gemeinsam mit ihren litauischen Amtskollegen, Außenminister Gabrielius Landsbergis und Innenministerin Agne Bilotaite, besuchen sie die litauische Grenze zu Belarus (Weißrussland), über die in den vergangenen Wochen hunderte Migranten in das baltische EU-Land gekommen sind.

Zweijähriger in Bach im Mittelburgenland ertrunken

Lockenhaus - In Langeck (Bezirk Oberpullendorf) ist am Montagnachmittag ein zweijähriger Bub in einen Bach gestürzt und ertrunken. Das Kleinkind war im Bereich einer Brücke in den Zöbernbach gefallen. Zehn Feuerwehren, eine Tauchgruppe und eine Hundestaffel suchten bei einer groß angelegten Suchaktion nach dem Zweijährigen. Er konnte nur noch tot geborgen werden, sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Burgenland auf APA-Anfrage. Ein Kriseninterventionsteam war im Einsatz.

Vergiftungen an TU Darmstadt: Ermittler untersuchen Stoff

Darmstadt - An der Technischen Universität in Darmstadt im deutschen Bundesland Hessen haben sich am Montag offenbar mehrere Menschen vergiftet. Wie die Polizei mitteilte, traten bei sieben Menschen "schwere gesundheitliche Probleme bis hin zu Vergiftungserscheinungen" auf, nachdem sie in einem Gebäude der Hochschule am Standort etwas gegessen oder getrunken hatten. Die Polizei vermutet einen gesundheitsschädlichen Stoff in mehreren Milch-Packungen und Wasserbehältern als Ursache.

