Beratungen über weitere Corona-Maßnahmen im Wiener Rathaus

Wien - Im Wiener Rathaus haben heute, Dienstag, die Beratungen über das weitere Vorgehen in Sachen Corona-Maßnahmen begonnen. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bespricht sich dabei wieder mit Fachleuten. Er hat zuletzt wiederholt Bestimmungen verordnet, die strenger waren als im Rest des Landes. So muss jedenfalls bis Ende August in Geschäften ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden - was außerhalb Wiens nur mehr im Lebensmittelhandel nötig ist.

Fünf Österreicher auf Longlist für den Deutschen Buchpreis

Frankfurt/Wien - Fünf Autorinnen und Autoren aus Österreich, nämlich Franzobel, Norbert Gstrein, Monika Helfer, Peter Karoshi und Ferdinand Schmalz, haben Chancen auf den Deutschen Buchpreis 2021. Ihre Bücher finden sich auf der 20 Titel umfassenden Longlist, die von der Jury am Dienstagvormittag bekannt gegeben wurde. Die sechs Titel der Shortlist werden am 21. September veröffentlicht. Der Sieger oder die Siegerin wird am 18. Oktober zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse verkündet.

Ringen um Verlängerung der Evakuierungen aus Afghanistan

Kabul/Rom/London - Angesichts anhaltend dramatischer Zustände am Flughafen von Kabul steigt vor dem Krisengipfel der G7 der Druck auf die USA, den Einsatz zur Rettung zehntausender Menschen über August hinaus zu verlängern. Der britische Premier Boris Johnson will nach Angaben seines Verteidigungsministers Ben Wallace bei den virtuellen Beratungen am Dienstag für eine Verlängerung des US-Evakuierungseinsatzes werben. Auch am Montag wurden wieder Tausende aus Kabul in Sicherheit gebracht.

Protest in Wien gegen Großprojekt am Neusiedler See

Wien/Fertörakos/Eisenstadt - Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat Dienstagvormittag bei der ungarischen Botschaft in Wien für einen Stopp eines umstrittenen riesigen Tourismusprojekts am ungarischen Teil des Neusiedler Sees demonstriert. Das von der ungarischen Regierung auf 60 Hektar mitten im Nationalpark vorangetriebene Bauvorhaben gefährde den UNESCO-Welterbestatus des mehrfach geschützten Steppensees.

Vergiftungen an TU Darmstadt sind mutmaßlicher Giftanschlag

Darmstadt - Nach den Vergiftungserscheinungen bei mindestens sieben Menschen an der Technischen Universität Darmstadt spricht die Uni von einem mutmaßlichen Giftanschlag. "Wir sind erschüttert angesichts der offensichtlichen Straftat, die sich an unserer Universität ereignet hat", teilte die Präsidentin der Hochschule, Tanja Brühl, am Dienstag mit. Nach ersten Ermittlungen der Polizei seien die Betroffenen vermutlich Opfer eines Giftanschlags geworden.

Gedenken an die Erdbebenopfer von Amatrice fünf Jahre danach

Amatrice - Mit einer Mahnwache und einer Gedenkzeremonie hat die Kleinstadt Amatrice in der Nacht auf Dienstag der Erdbebenkatastrophe vor fünf Jahren gedacht. In der Gegend in Mittelitalien starben am 24. August 2016 insgesamt 299 Menschen, davon 249 allein in Amatrice. Um exakt 3.36 Uhr, zu dieser Zeit hatte damals die Erde gebebt, läuteten in Amatrice die Glocken. Dabei wurden die Namen der Todesopfer verlesen.

Dreijähriger stürzte in Tirol rund sieben Meter von Balkon

Längenfeld - Ein dreijähriger Bub ist am Montagnachmittag in Längenfeld in Tirol (Bezirk Imst) rund sieben Meter von einem Balkon gestürzt. Wie die Polizei berichtete, hatte sich die 28-jährige Mutter des Buben bei einer Freundin auf deren Balkon aufgehalten, während die beiden Kinder der Frauen im Wohnzimmer spielten. In einem unbeobachteten Moment dürfte der Dreijährige am Geländer des Balkons nach oben geklettert und in der Folge abgestürzt sein.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red