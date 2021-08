UNO meldet schwere Verbrechen der Taliban

Kabul/Brüssel - Nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan werden schwere Menschenrechtsverletzungen aus dem Land gemeldet. Die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, berichtete in einer UNO-Sondersitzung am Dienstag etwa von Massenhinrichtungen von Zivilisten. Indes begannen die Taliban damit, eine neue Regierung zusammenzustellen und erste Minister zu bestimmen. Am Nachmittag beraten die G7-Staaten zu Afghanistan.

NGOs fordern von Regierung Aufnahme von Afghanen

Wien/Kabul - Mehrere NGOs haben sich zusammengeschlossen, um für die Aufnahme von Menschen aus Afghanistan zu werben. Sie haben am Dienstag ein Forderungspapier an die Regierung zur Rettung von bedrohten Menschen aus Afghanistan präsentiert. Gefordert werden die Aufnahme von Familienangehörigen von hier lebenden Afghanen und besonders gefährdeten Menschen sowie die Beendigung von Abschiebungen. Dem Bündnis gehören u.a. Amnesty International, Diakonie und Caritas an.

Beratungen über weitere Corona-Maßnahmen im Wiener Rathaus

Wien - Im Wiener Rathaus haben heute, Dienstag, die Beratungen über das weitere Vorgehen in Sachen Corona-Maßnahmen begonnen. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bespricht sich dabei wieder mit Fachleuten. Er hat zuletzt wiederholt Bestimmungen verordnet, die strenger waren als im Rest des Landes. So muss jedenfalls bis Ende August in Geschäften ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden - was außerhalb Wiens nur mehr im Lebensmittelhandel nötig ist.

Fünf Covid-Todesfälle in Österreich

Wien - In Österreich sind in den vergangenen 24 Stunden fünf weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet worden und damit einer der höchsten Anstiege der vergangenen Wochen. Stetig nimmt auch die Zahl der Personen zu, die wegen Covid in einem Krankenhaus behandelt werden müssen: 398 Personen wurden am Dienstag gemeldet, ein Anstieg um fast 50 Prozent innerhalb einer Woche - 84 Menschen benötigten eine Intensivbehandlung.

Nach Sicherheitsphase an Schulen kommt 3G-Regel

Wien - Nach der zweiwöchigen "Sicherheitsphase" mit verpflichtenden Tests für alle Schüler und Lehrer wird an den Schulen ein auf der 3G-Regel basierendes System eingeführt. Das kündigte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bei einem Sommerschulbesuch am Dienstag an - nähere Details zum Schulbetrieb sollen am Mittwoch vorgestellt werden. Einer Impfpflicht für Lehrer erteilte er erneut eine Absage: "Wir werden mit der 3G-Regel gut fahren."

Freundin erwürgt - Mordprozess gegen 29-Jährigen in Wien

Wien - Wegen Mordes an seiner Freundin hat sich am Dienstag ein 29-Jähriger vor einem Wiener Schwurgericht verantworten müssen. Die Anklage legte ihm zur Last, in der Nacht auf den 23. Februar 2021 die 28-jährige Frau in ihrer Wohnung minutenlang heftig gewürgt, ihr ein Plastiksackerl über den Kopf ge- und zugezogen und ihr am Ende ein Messer in den Bauch gestoßen zu haben. Der Angeklagte behauptete, er habe die Frau nicht getötet. Er habe sie bereits leblos vorgefunden.

Mordversuchs-Ermittlungen nach Vergiftungen an TU Darmstadt

Darmstadt - Im Fall des mutmaßlichen Giftanschlags an der Technischen Universität Darmstadt wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Das Hessische Landeskriminalamt habe in den auf einem Uni-Campus sichergestellten Lebensmitteln Stoffe festgestellt, die zu den Vergiftungserscheinungen bei sieben Menschen geführt haben könnten, teilten die Ermittler am Dienstag mit. Um welche Stoffe es sich handelt, geben sie nicht preis.

Mindestens 18 Tote bei Anschlag auf Militärbasis in Somalia

Mogadischu - Bei einem Anschlag der Terrorgruppe Al-Shabaab auf eine Militärbasis sind im ostafrikanischen Krisenstaat Somalia mindestens 18 Menschen getötet worden. Schwer bewaffnete Kämpfer hätten während der Morgendämmerung eine Militärbasis in der zentral gelegenen Region Galmudug angegriffen und kurzzeitig eingenommen, sagte Militärsprecher Masud Warsame am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red