Rolling-Stones-Drummer Charlie Watts 80-jährig verstorben

London - Eine Musiklegende ist tot: Charlie Watts, Schlagzeuger der Rolling Stones, ist nach Angaben seines Londoner Agenten Bernard Doherty in einem Londoner Spital verstorben. Der Musiker wurde 80 Jahre alt. Vor einigen Wochen war bereits bekannt geworden, dass Watts nicht an der kommenden US-Tournee seiner Band teilnehmen sollte. Er erhole sich von einer nicht näher spezifizierten medizinischen Behandlung, hieß es PA zufolge von einem Sprecher.

Biden nannte kein neues Abzugsdatum für US-Truppen aus Kabul

Kabul/Genf/Brüssel - US-Präsident Joe Biden hat nach Angaben von Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel beim G7-Gipfel keinen neuen Zeitpunkt für den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan genannt. "Es sind heute keine neuen Daten über das bekannte Datum des 31.8. (hinaus) genannt worden vom Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika", sagte Merkel am Dienstag in Berlin. Was das genau "im Zeitablauf" bedeute, könne sie aber noch nicht sagen.

Coronatests in Wien künftig weniger lang gültig

Wien - In Wien werden künftig Coronatests weniger lang als 3-G-Nachweis gültig sein als bisher. Konkret ist ein Antigen-Schnelltest, der in einer Teststraße oder in einer Apotheke durchgeführt wird, ab September nur mehr 24 statt bisher 48 Stunden verwendbar. Bei PCR-Tests wird die Frist von 72 auf 48 Stunden reduziert. Nur bei Kindern unter zwölf Jahren bleiben bei den beiden Varianten die bisherigen Zeitspannen bestehen.

Lebenslange Haft für Frauenmord in Wien-Favoriten

Wien - Wegen Mordes an seiner Freundin ist am Dienstag ein 29-Jähriger von einem Wiener Schwurgericht zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Zudem wurde der Mann auf Basis einer ihm von Gerichtspsychiater Peter Hofmann bescheinigten Gefährlichkeit in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Zwei Tote bei Autounfall: 19-jähriger Kärntner verurteilt

Klagenfurt - Ein 19 Jahre alter Kärntner ist am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt wegen grob fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen worden. Er hatte im März in Klagenfurt einen schweren Verkehrsunfall mit zwei Toten verursacht. Richter Alfred Pasterk verurteilte ihn zu 15 Monaten Haft, fünf davon unbedingt. Der 19-Jährige akzeptierte das Urteil, ebenso Staatsanwältin Tina Frimmel-Hesse, das Urteil ist somit rechtskräftig.

Van der Bellen will Aufnahme von Afghanen

Wien/Alpbach/Kabul - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat bei der offiziellen Eröffnung des "Europäischen Forum Alpbach" zur Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan aufgerufen. Er glaube, es gebe eine rechtliche, moralische und politische Verpflichtung für die EU und ihre Mitgliedsstaaten, Schutz für jene zu bieten, die ihr Land verlassen müssen. An der Spitze sollten Frauen und Mädchen stehen, die für die EU bzw. ihre Länder gearbeitet haben, "unsere Freunde sind".

SPD vor deutscher Wahl in Umfrage erstmals vor CDU/CSU

Berlin - Laut einer am Dienstag veröffentlichten Forsa-Umfrage liegt die SPD im aktuellen Bundestagswahlkampf in Deutschland in der Wählergunst erstmals vor der Union. Im RTL/ntv-Trendbarometer kommt die SPD nun auf 23 Prozent (plus zwei Prozentpunkte zur Vorwoche). CDU/CSU landen bei der Sonntagsfrage nur noch bei 22 Prozent (minus eins). Zuletzt hatten zwei INSA-Umfragen einen Gleichstand von Union und SPD gesehen.

Russland droht Teilnehmern der Krim-Konferenz

Moskau/Kiew/Wien - Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Marija Sacharowa, hat am Dienstagnachmittag bilaterale Konsequenzen für jene Staaten und Organisationen angekündigt, die an der Auftaktveranstaltung der "Krim-Plattform" teilgenommen haben. Hochrangige Vertreter von mehr als 40 Staaten, darunter der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP), hatten am Montag in Kiew betont, dass die 2014 von Russland annektierte Krim völkerrechtlich ein Teil der Ukraine sei.

