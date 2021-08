USA halten vorerst an Afghanistan-Abzug bis 31. August fest

Kabul/Genf/Brüssel - US-Präsident Joe Biden hat seinen Willen zu einem vollständigen Afghanistan-Abzug zum 31. August bekräftigt, zugleich aber einen verlängerten Militäreinsatz nicht ausgeschlossen. Das Weiße Haus erklärte am Dienstag, Biden habe den G7-Partnern bei einem virtuellen Gipfel dargelegt, dass die USA auf dem Weg seien, den Einsatz bis Monatsende zu beenden - sofern die Taliban weiterhin kooperieren.

Rolling-Stones-Drummer Charlie Watts 80-jährig verstorben

London - Eine Musiklegende ist tot: Charlie Watts, Schlagzeuger der Rolling Stones, ist nach Angaben seines Londoner Agenten Bernard Doherty in einem Londoner Spital verstorben. Der Musiker wurde 80 Jahre alt. Vor einigen Wochen war bereits bekannt geworden, dass Watts nicht an der kommenden US-Tournee seiner Band teilnehmen sollte. Er erhole sich von einer nicht näher spezifizierten medizinischen Behandlung, hieß es PA zufolge von einem Sprecher.

Schulregeln für Herbst werden präsentiert

Wien - Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) geben heute, Mittwoch, die Detailregelungen für den Schulbetrieb im Herbst bekannt. Bereits bekannt ist, dass in einer zweiwöchigen "Sicherheitsphase" zu Schulbeginn alle Schüler und Lehrer dreimal wöchentlich getestet werden - einmal auch per PCR-Test. Anschließend soll ein auf der 3G-Regel basierendes System gelten, das etwa Geimpfte von der Testpflicht befreit.

Coronatests in Wien künftig weniger lang gültig

Wien - In Wien werden künftig Coronatests weniger lang als 3-G-Nachweis gültig sein als bisher. Konkret ist ein Antigen-Schnelltest, der in einer Teststraße oder in einer Apotheke durchgeführt wird, ab September nur mehr 24 statt bisher 48 Stunden verwendbar. Bei PCR-Tests wird die Frist von 72 auf 48 Stunden reduziert. Nur bei Kindern unter zwölf Jahren bleiben bei den beiden Varianten die bisherigen Zeitspannen bestehen.

Van der Bellen will Aufnahme von Afghanen

Wien/Alpbach/Kabul - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat bei der offiziellen Eröffnung des "Europäischen Forum Alpbach" zur Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan aufgerufen. Er glaube, es gebe eine rechtliche, moralische und politische Verpflichtung für die EU und ihre Mitgliedsstaaten, Schutz für jene zu bieten, die ihr Land verlassen müssen. An der Spitze sollten Frauen und Mädchen stehen, die für die EU bzw. ihre Länder gearbeitet haben, "unsere Freunde sind".

Prozess in Wien nach Angriff auf Jogger in London

Wien - Mit einer brutalen Attacke auf einen Jogger in London muss sich am Mittwoch ein Schwurgericht am Wiener Landesgericht auseinandersetzen. Ein junger Österreicher, der als Obdachloser in der englischen Hauptstadt lebte, soll am 12. April 2020 einen ihm völlig unbekannten Mann mit einer abgebrochenen Glasflasche angegriffen und den Jogger im Hals- und Kopfbereich schwer verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angreifer mit Tötungsvorsatz handelte.

Weltweit fünf Milliarden Impfungen gegen Corona verabreicht

Paris - Weltweit sind inzwischen mehr als fünf Milliarden Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht worden. Dies geht aus einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP hervor, die dafür alle bis Dienstagnachmittag vorliegenden Angaben offizieller Stellen in den verschiedenen Ländern auswertete. Mit 1,96 Milliarden verabreichten Impfdosen liegt China in Ländervergleich weiterhin vorn. Dahinter folgen mit großem Abstand Indien (589 Millionen) und die USA (363 Millionen).

Russischer Außenminister Lawrow trifft Schallenberg und Kurz

Moskau/Wien - Im Rahmen einer kleinen Europatour hält sich der russische Außenminister Sergej Lawrow am Mittwoch in Österreich auf. Geplant sind unter anderem Treffen mit Bundeskanzler Sebastian Kurz und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP). Neben bilateralen Fragen sollen die Situation in Afghanistan und Belarus (Weißrussland), die Covid-Pandemie sowie die Beziehungen zwischen der EU und Russland besprochen werden.

