Schulregeln für Herbst werden präsentiert

Wien - Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) geben heute, Mittwoch, die Detailregelungen für den Schulbetrieb im Herbst bekannt. Bereits bekannt ist, dass in einer zweiwöchigen "Sicherheitsphase" zu Schulbeginn alle Schüler und Lehrer dreimal wöchentlich getestet werden - einmal auch per PCR-Test. Anschließend soll ein auf der 3G-Regel basierendes System gelten, das etwa Geimpfte von der Testpflicht befreit.

Diskussion um Gültigkeitsdauer der Coronatests

Wien - In Wien werden künftig Coronatests weniger lang als 3-G-Nachweis gültig sein als bisher. Die Ärztekammer begrüßt diese Maßnahme. Ihr Präsident Thomas Szekeres sprach sich im Ö1 Morgenjournal für eine österreichweite derartige Regelung aus. "Wenn man jetzt bei einem negativen Test drei Tage lang Gültigkeit hat, dann ist das eine relativ lange Zeit, in der man sich anstecken kann und auch andere anstecken kann", begründetet Szekeres.

Biden warnt vor Anschlagsgefahr am Flughafen Kabul

Kabul - US-Präsident Joe Biden hat vor wachsender Terrorgefahr am Flughafen in Kabul gewarnt. Jeder Tag, den man wegen der Evakuierungen länger vor Ort bleibe, sei ein weiterer Tag, an dem ein örtlicher Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat versuche, den Flughafen anzugreifen, sagte Biden. Es gebe die "akute und wachsende Gefahr eines Anschlags", sagte er am Dienstag in Washington (Ortszeit) nach einer Videoschaltung der G7-Staats- und Regierungschefs zur Lage in Afghanistan.

Streik beendet - Deutsche Bahn nimmt Kurs auf Normalbetrieb

Berlin - Nach dem Streik der Lokführergewerkschaft GDL nimmt die Deutsche Bahn am Mittwoch Kurs auf einen Normalbetrieb. Der Bahnverkehr sei in der Früh "weitgehend normal gestartet", teilte die Deutsche Bahn in Berlin mit. Am Mittwoch solle im Fern- und im Regionalverkehr sowie bei den S-Bahnen wieder das komplette Fahrplanangebot fahren. Der Arbeitskampf der GDL war am Mittwoch um 2.00 Uhr planmäßig beendet worden. Eine Lösung des Tarifkonflikts ist allerdings weiter nicht in Sicht.

Zwölf Tote bei Explosion in illegaler Kohlemine in Kolumbien

Bogota - Bei einer Explosion in einer illegalen Kohlemine in Kolumbien sind zwölf Menschen getötet worden. Wie die kolumbianische Bergbaubehörde der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag (Ortszeit) mitteilte, wurde bei dem Unglück in der Provinz Boyac� ein weiterer Mensch verletzt. Ursache der Explosion war demnach eine chemische Verbindung aus Methangas und Kohlenstaub.

Prozess in Wien nach Angriff auf Jogger in London

Wien - Mit einer brutalen Attacke auf einen Jogger in London muss sich am Mittwoch ein Schwurgericht am Wiener Landesgericht auseinandersetzen. Ein junger Österreicher, der als Obdachloser in der englischen Hauptstadt lebte, soll am 12. April 2020 einen ihm völlig unbekannten Mann mit einer abgebrochenen Glasflasche angegriffen und den Jogger im Hals- und Kopfbereich schwer verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angreifer mit Tötungsvorsatz handelte.

Mindestens 13 Tote durch Unwetter in Venezuela

Caracas - Infolge schwerer Regenfälle im Westen Venezuelas sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. "Wir können von elf Toten aufgrund dieses sintflutartigen Regens in der Stadt Tovar sprechen und von zwei Kindern, die in der Gemeinde Pinto Salina in Santa Cruz de Mora starben", sagte der Gouverneur des Bundesstaates M�rida, Ram�n Guevara, in einem auf Twitter veröffentlichten Video am Dienstag (Ortszeit).

