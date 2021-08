Staaten ringen um Abschluss von Afghanistan-Evakuierungen

Kabul - Knapp eine Woche vor Ablauf der Taliban-Frist zum Abzug ausländischer Truppen bemühen sich westliche Staaten um den zeitigen Abschluss ihrer Rettungseinsätze. US-Präsident Joe Biden sagte, die amerikanischen Kräfte seien auf Kurs, die Evakuierungen bis zum 31. August abschließen zu können. Schon diese Woche könnte Medienberichten zufolge auch der Afghanistan-Einsatz der deutschen Bundeswehr enden. Laut ARD könnten die Evakuierungsflüge noch am Mittwoch eingestellt werden.

Kogler vermisst bei ÖVP Menschlichkeit

Bregenz/Wien - Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler stellt sich nach steigender Kritik aus der eigenen Partei mehr und mehr gegen den Regierungskurs bei der Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan. Österreich sei international immer ein verlässlicher Partner gewesen, wenn es um Menschenrechte und humanitäre Hilfe geht, sagte er am Mittwoch in einer Aussendung. Er vermisst beim Koalitionspartner die Menschlichkeit.

"Sicherheitsphase" an Schulen wird auf 3 Wochen verlängert

Wien - Die ursprünglich für zwei Wochen geplante "Sicherheitsphase" zu Schulbeginn wird auf drei Wochen verlängert. In dieser Zeit müssen alle Schüler und Lehrkräfte unabhängig vom Impfstatus dreimal pro Woche einen Corona-Test absolvieren. Anschließend hängt die Testpflicht von der Risikolage ab, und es gilt bei entsprechendem Risiko die 3G-Regel. Das kündigte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Mittwoch an.

Diskussion um Gültigkeitsdauer der Coronatests

Wien - In Wien werden künftig Coronatests weniger lang als 3-G-Nachweis gültig sein als bisher. Die Ärztekammer und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) begrüßen diese Maßnahme. Kammer-Präsident Thomas Szekeres sprach sich im Ö1 Morgenjournal für eine österreichweite derartige Regelung aus, Mückstein dagegen wies auf logistische Probleme in den Ländern hin. Die Bundesländer plädieren indes für eine bundeseinheitliche Regelung, wie es auf APA-Nachfrage am Mittwoch hieß.

Mehr als 1.500 Neuinfektionen und über 400 Spitalspatienten

Wien - 1.574 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 sind in den vergangenen 24 Stunden in Österreich verzeichnet worden. Das ist der höchste Wert seit 5. Mai. Außerdem mussten am Mittwoch erstmals seit elf Wochen wieder mehr als 400 Covid-19-Erkrankte in Spitälern behandelt werden. Österreichweit lagen 417 Infizierte in Krankenhäusern, um 19 mehr als am Dienstag. 86 Schwerkranke müssen auf Intensivstationen betreut werden, zwei mehr als am Vortag. Außerdem gab es zwei weitere Todesopfer.

Ermittlungen gegen Leiter der Casinos-Rechtsabteilung

Wien - In den Ermittlungen rund um einen mutmaßlich versuchten Gesetzeskauf rund ums Glücksspiel - Stichwort: IP-Blocking/"Pokerkönig" Zanoni - wird nun auch der Leiter der Rechtsabteilung der Casinos Austria, Peter Erlacher, als Beschuldigter geführt, berichtet der "Kurier" (Mittwoch). Grund ist eine mutmaßlich falsche Aussage im Ibiza-U-Ausschuss. Es gab auch eine Hausdurchsuchung im Büro des Casinos-Prokuristen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

In Wien wird nun auch an der Supermarktkassa geimpft

Wien/Köln - Die Verabreichung einer Covid-Schutzimpfung ohne Termin und Anmeldung ist in Wien seit längerem an unterschiedlichen Orten möglich. Nun kann sogar an der Supermarktkassa ein Erststich abgeholt werden. Der Rewe-Konzern bietet an drei Standorten an, sich unkompliziert und schnell immunisieren zu lassen. Der Auftakt zur Aktion erfolgte am Mittwoch in der Millennium City.

Schulsachen gegenüber 2020 um 6,4 Prozent teurer

Wien - Bald startet wieder die Schule und es müssen Hefte, Kugelschreiber und Radiergummis gekauft werden. Dabei sind die Preisunterschiede zwischen Fachgeschäften und Handelsketten, mit bis zu 31,3 Prozent für einzelne Artikeln, groß, zeigt ein aktueller Vergleich der Arbeiterkammer Wien (AK) von 52 Marken-Schulsachen. Im Durchschnitt wurden die erhobenen Schulartikel im Vergleich zum Vorjahr um 6,4 Prozent teurer.

