Staaten ringen um Abschluss von Afghanistan-Evakuierungen

Kabul - Weniger als eine Woche vor dem Ende der militärisch gesicherten Evakuierungen aus Afghanistan sinken für Tausende Menschen die Chancen auf eine sichere Ausreise. Trotz Bitten europäischer Verbündeter um eine Verlängerung des Einsatzes halten die USA am Truppenabzug bis kommenden Dienstag fest. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bezeichnete die Entscheidung über den Zeitpunkt als schwieriges Dilemma.

Türkis und Grün durch Afghanistan getrennt

Bregenz/Wien - Der Afghanistan-Konflikt lässt die ideologische Linie zwischen den beiden Regierungspartnern immer deutlicher zum Vorschein treten. Nachdem der grüne Vizekanzler Werner Kogler mit immer mehr Kritik aus den eigenen Reihen konfrontiert war, reagierte er am Mittwoch in Richtung Basis - und warf der Kanzlerpartei ÖVP "Unmenschlichkeit" vor. Die türkise Seite reagierte in gewohnter Manier mit Absichtserklärungen und Warnungen vor einer weiteren Flüchtlingswelle.

"Sicherheitsphase" an Schulen wird auf 3 Wochen verlängert

Wien - Die ursprünglich für zwei Wochen geplante "Sicherheitsphase" zu Schulbeginn wird auf drei Wochen verlängert. In dieser Zeit müssen alle Schüler und Lehrkräfte unabhängig vom Impfstatus dreimal pro Woche einen Corona-Test absolvieren. Anschließend hängt die Testpflicht von der Risikolage ab, und es gilt bei entsprechendem Risiko die 3G-Regel. Das kündigte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Mittwoch an.

Diskussion um Gültigkeitsdauer der Coronatests

Wien - In Wien werden künftig Coronatests weniger lang als 3-G-Nachweis gültig sein als bisher. Die Ärztekammer und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) begrüßen diese Maßnahme. Kammer-Präsident Thomas Szekeres sprach sich im Ö1 Morgenjournal für eine österreichweite derartige Regelung aus, Mückstein dagegen wies auf logistische Probleme in den Ländern hin. Die Bundesländer plädieren indes für eine bundeseinheitliche Regelung, wie es auf APA-Nachfrage am Mittwoch hieß.

Experten rechnen mit 180 Intensivpatienten in zwei Wochen

Wien - Das Covid-Prognose-Konsortium geht in seiner jüngsten Analyse von einem weiter steigenden Trend bei den Neuinfektionen aus, wodurch sich ein signifikanter Anstieg bei den Intensivpatienten ergibt. Laut Einschätzung der Experten wird sich ihre Zahl von heute 86 in zwei Wochen mehr als verdoppelt haben. Für 8. September prognostizieren sie 180 Schwerkranke, dazu kommen 626 Patienten auf Normalstationen. Somit würden dann wieder mehr als 800 Covid-19-Infizierte im Spital liegen.

Frankreich plant große Impfkampagne für Schüler ab 12

Paris - Frankreich plant nach Ende der Sommerferien eine große Impfaktion für Schüler. Bildungsminister Jean-Michel Blanquer sowie Gesundheitsminister Olivier V�ran legten am Mittwoch einen Plan vor, um in den Gymnasien und Gesamtschulen so viele Schüler so schnell wie möglich zu impfen. Alle Kinder ab zwölf Jahren sollten spätestens zu Unterrichtsbeginn Anfang September ein freiwilliges Impfangebot erhalten. Geplant sind u.a. mobile Impfteams und Impfbusse.

Schutz der Corona-Impfung lässt nach wenigen Monaten nach

London - Der Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus lässt einer Studie zufolge bereits einige Monate nach der vollständigen Impfung etwas nach. Als Referenzpunkt nahmen die britischen Forscher die in ihrer Studie ermittelte Schutzwirkung einen Monat nach der zweiten Impfdosis, die ihnen zufolge bei Biontech bei 88 Prozent lag und bei AstraZeneca bei 77 Prozent.

Wiener Börse schließt mit Aufschlägen

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit Aufschlägen geschlossen. Der heimische Leitindex ATX gewann 0,61 Prozent auf 3.618,23 Punkte hinzu. Vor dem internationalen Notenbanker-Treffen im amerikanischen Jackson Hole am Donnerstag hielten sich Anleger mit größeren Engagements zurück. Stark gesucht waren allerdings die Papiere der schwer gewichtete Erste Group, die um mehr als zwei Prozent zulegten. BAWAG erhöhten sich um 2,9 Prozent.

red