Mehrere Tote nach Anschlag bei Flughafen Kabul

Kabul/EU-weit/Brüssel - Bei einem mutmaßlichen Selbstmordanschlag außerhalb des Flughafens von Kabul hat es am Donnerstag mehrere Opfer gegeben. Ein Vertreter der Taliban sprach von 13 Toten, darunter mehrere Kinder sowie Taliban-Mitglieder. Die Nichtregierungsorganisation Emergency berichtete, dass mindestens sechs Menschen getötet worden seien. Mehr als 30 weitere seien verletzt worden, teilte Emergency auf Twitter mit. Die NGO betreibt ein Krankenhaus vor Ort.

Polizei in Salzburg sucht vermisstes Ex-Paar

Salzburg/Grödig/Zederhaus - In Salzburg beschäftigt das Verschwinden eines geschiedenen Ehepaars die Polizei. Wie die "Salzburger Nachrichten" am Donnerstag berichteten, war am Dienstag das Auto der in Stadt Salzburg lebenden Ex-Eheleute aus Bosnien im Riedingtal (Lungau) gefunden worden. Wie die Polizei der APA bestätigte, wurden in dem Wagen Blutspuren entdeckt. Eine Suchaktion am Mittwoch und Donnerstag blieb bisher ohne Erfolg. Die Exekutive schließt weder einen Unfall noch ein Verbrechen aus.

Aus 120 mach eins: Morgen wird neuer ÖBAG-Chef gekürt

Wien - Am Freitag steht die Kür der neuen Spitze der Staatsholding ÖBAG bevor. Die Personalie soll im Rahmen eines außerordentlichen Aufsichtsrats fixiert werden. Nach dem vorzeitigen Abtritt von Thomas Schmid wegen kompromittierender Chats war die Chef-Suche nötig geworden. "Viele haben sich beworben, über 120 Personen", sagte ÖBAG-Aufsichtsratschef Helmut Kern der APA. Wer es morgen wird, bleibt abzuwarten. Als Favoritin gilt die ÖVP-nahe Wirtschaftsanwältin Edith Hlawati.

Coronaverschärfungen in Gemeinden an Impfrate gekoppelt

Wien - Regionale Verschärfungen der Corona-Maßnahmen sind künftig auch an die Durchimpfungsrate in den Gemeinden gekoppelt. Ein dementsprechender "Erlass für Hochrisikogebiete" von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) ging am Donnerstag an die Landeshauptleute und tritt tags darauf, also am Freitag, in Kraft. Der neue Erlass ersetzt den bisherigen "Hochinzidenzerlass".

Schwere Fälle auf Wiener Covid-Stationen großteils ungeimpft

Wien - Von den 18 Covid-Patienten - sieben Männer und elf Frauen -, die zu Beginn dieser Woche in den Wiener Spitälern intensivmedizinisch behandelt werden mussten (Stichtag: 23. August), hatten sich 16 nicht gegen das Coronavirus impfen lassen. Einer hatte eine Teilimpfung erhalten, ein weiterer war zwar vollimmunisiert, aber immunsupprimiert. Das gab die Stadt Wien am Donnerstagnachmittag auf APA-Anfrage bekannt.

AMS-Chef für Ende von Nebenjobs für Arbeitslose

Wien - Die Neuaufstellung der heimischen Arbeitsmarktpolitik im Herbst könnte ein "Aus" oder eine massive Einschränkung für die Zuverdienstmöglichkeit bringen, um mehr arbeitslos gemeldete Menschen wieder in Jobs zu bringen, vor allem Langzeitarbeitslose. Dafür sprach sich Arbeitsmarktservice-Vorstand Johannes Kopf im Interview mit den "OÖN" (Donnerstagausgabe) aus. Derzeit ist ein Zuverdienst von 475 Euro im Monat erlaubt.

Einer der zehn wärmsten Sommer der Messgeschichte

Wien - Der meteorologische Sommer 2021 geht wechselhaft und relativ kühl in sein Finale, in den nächsten Tagen liegen die Höchsttemperaturen nur zwischen 15 und 21 Grad. "Insgesamt haben wir aber in Österreich einen der zehn wärmsten Sommer der 255-jährigen Messgeschichte erlebt", sagte Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), "die genaue Platzierung hängt von den letzten Augusttagen ab. Derzeit dürfte sieht es nach Platz 8, 9 oder zehn aus."

Neuer City-Ikea in Wien öffnete seine Pforten

Wien - "Willkommen im hus!" - Wer sich dieser Tage am oder beim Wiener Westbahnhof aufhielt, konnte den affichierten Werbebotschaften kaum entgehen, die auf die Eröffnung des ersten City-Möbelhauses des schwedischen Einrichtungskonzerns Ikea hinweisen. Am Donnerstag war es schließlich so weit. Der Andrang am ersten Tag war groß. Kunden konnten sogar Slots buchen, um Wartezeiten zu umgehen.

