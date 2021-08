Dutzende Tote bei Anschlag in Kabul

Washington/Kabul - Bei dem Doppelanschlag auf den Kabuler Flughafen sind Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Es gebe mindestens 72 Todesopfer in den Krankenhäusern der Stadt, so zwei Ex-Mitarbeiter des afghanischen Gesundheitsministeriums am Freitag. Unter den Opfern seien viele Frauen und Kinder. Mehr als 150 Menschen seien verletzt worden. Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums wurden bei dem Doppelanschlag auch 13 US-Soldaten getötet und 18 weitere verletzt.

Finale im Strache-Prozess

Wien - Am Wiener Landesgericht ist am Freitag die finale Runde im Prozess gegen Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache eröffnet worden, dem Bestechlichkeit vorgeworfen wird. Deutlich mehr Journalisten - darunter auch eine Reihe ausländischer Medienvertreter - und Fotografen als an den vorangegangenen Verhandlungstagen fanden den Weg in den Großen Schwurgerichtssaal.

Wirtschaftsanwältin Hlawati Favoritin für ÖBAG-Chefsessel

Wien - Die Staatsholding ÖBAG will heute Vormittag in einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung einen neuen Alleinvorstand küren. Fünf Personen kamen laut Aufsichtsrats- und Nominierungskomiteechef Helmut Kern in die engere Auswahl. Am Ende des Prozesses hätten alle Mitglieder des Nominierungskomitees unabhängig voneinander den selben Favorit gehabt, so Kern. Medienberichten zufolge ist das die 64 Jahre alte, ÖVP-nahe Wirtschaftsanwältin Edith Hlawati.

Schüler können auch externe Corona-Tests bringen

Wien - Schüler müssen ihre vorgeschriebenen Corona-Tests nicht unbedingt an der Schule absolvieren. Ebenfalls erlaubt sind von anderen befugten Teststellen ausgestellte Antigen- bzw. PCR-Tests. Das sieht die neue Covid-19-Schulverordnung von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) vor. Das gilt sowohl für die dreiwöchige Sicherheitsphase zu Schulbeginn als auch im Fall einer etwaigen Testpflicht für Ungeimpfte ab mittlerer Risikostufe danach.

Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt auf 1.602 Fälle

Wien - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt in Österreich weiter: In den vergangenen 24 Stunden sind nach den Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium (Stand 9.30 Uhr) 1.602 weitere Fälle einer SARS-CoV-2-Infektion dazu gekommen, allein in Wien waren es 578. Damit liegt die Sieben-Tages-Inzidenz der Fälle pro 100.000 Einwohner erstmals seit Mai wieder über 100, genau bei 102,3. Die steigenden Zahlen machen sich auch in den Krankenhäusern bemerkbar.

Lieferprobleme bremsen die Industrie-Erholung

Wien - Österreichs Industrie erholt sich weiter kräftig, doch lässt der Schwung wegen der Lieferketten-Probleme etwas nach. Deshalb ist der Bank-Austria-Einkaufsmanagerindex im August zum zweiten Mal hintereinander gesunken, er befindet sich nach Angaben der Fachleute aber noch immer auf hervorragendem Niveau. Das Tempo der Produktionsausweitung hat sich durch die Lieferprobleme und ein schwächeres Neugeschäft verlangsamt, der Jobaufbau jedoch hat sich im August beschleunigt.

Starker Rückgang bei Schulwegunfällen durch Lockdowns

Wien - Lockdowns und Home-Schooling hatten zuletzt die Zahl der Schulwegunfälle und der dabei verletzten Kinder fast halbiert, und kein einziges Kind ist im Vorjahr auf dem Weg von oder zur Bildungseinrichtung tödlich verunglückt, berichtete der Verkehrsclub Österreich (VCÖ). 2019 waren noch vier Kinder bei Schulwegunfällen ums Leben gekommen. In Ostösterreich beginnt in eineinhalb Wochen wieder der Präsenzunterricht - jetzt sollten Eltern mit ihrem Nachwuchs den Weg üben.

Kinder fanden tödlich verunglückten Vater

Enns - Drei minderjährige Kinder haben ihren daheim bei Reinigungsarbeiten tödlich verunglückten 51-jährigen Vater am Donnerstag in Enns im Bezirk Linz-Land gefunden. Er war durch einen Lichtdurchlass sechseinhalb Meter tief abgestürzt. Die Rettung versuchte den Mann zu reanimieren, der Notarzt konnte aber nur mehr den Tod feststellen, gab die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung bekannt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red