USA flogen Angriff gegen "Planer" von IS-Anschlag in Kabul

Washington/Kabul/Wien - Die USA haben mit einem Vergeltungsangriff auf den tödlichen Terroranschlag in Kabul reagiert und einen örtlichen Ableger der Terrormiliz IS attackiert. Der unbemannte Luftschlag in der afghanischen Provinz Nangahar habe "einem Planer" von ISIS-K gegolten, teilte der Sprecher des US-Zentralkommandos Centcom, Bill Urban, am Freitagabend (Ortszeit) mit. "Ersten Anzeichen zufolge haben wir das Ziel getötet. Wir wissen von keinen zivilen Opfern."

Juristin Hlawati zur alleinigen ÖBAG-Chefin bestellt

Wien - Die Wirtschaftsanwältin Edith Hlawati wird per 1.2.2022 Alleinvorständin bei der Staatsholding ÖBAG. Der Aufsichtsrat hat sie auf Vorschlag des Nominierungskomitees am Freitag einstimmig gewählt, sagte Aufsichtsratschef Helmut Kern. Verdienen wird Hlawati zumindest 585.000 und höchstens 750.000 Euro per anno. Ihr Vertrag läuft drei plus zwei Jahre. Ein neue ÖBAG-Spitze musste gesucht werden, weil Thomas Schmid wegen kompromittierender Chats vorzeitig abtrat.

Strache wegen Bestechlichkeit verurteilt, 15 Monate bedingt

Wien - Der über das Ibiza-Video gestürzte Ex-FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache ist am Freitag am Wiener Landesgericht nicht rechtskräftig wegen Bestechlichkeit zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Der mitangeklagte Eigentümer der Privatklinik Währing, Walter Grubmüller, fasste wegen Bestechung zwölf Monate aus, ebenfalls auf Bewährung. In dem Verfahren war es um einen vermuteten Gesetzeskauf im Zusammenhang mit der Privatklinik Währing gegangen.

Großes Fest zur Eröffnung von Linzer Donaubrücke

Linz - Nach dreijähriger Bauzeit wird am Samstag in Linz die neue Donaubrücke, die den Stadtteil Urfahr mit dem Zentrum verbindet, mit einem Brückenfest eröffnet. In den Morgenstunden des 30. August wird die Brücke für den Verkehr freigegeben werden. Damit hat Linz fünf Jahre, nachdem die alte Eisenbahnbrücke abgetragen wurde, wieder eine dritte Querung über die Donau.

Robert Kennedys Mörder könnte auf Bewährung freikommen

San Diego (Kalifornien) - Nach mehr als fünf Jahrzehnten in Haft könnte der Mörder des US-Politikers Robert F. Kennedy bald aus dem Gefängnis entlassen werden. Ein Bewährungsausschuss in Kalifornien habe sich am Freitag für die Freilassung des 77-jährigen Palästinensers Sirhan Sirhan ausgesprochen, berichteten die "Los Angeles Times" und der Sender CNN übereinstimmend. Sirhan sitzt seit 53 Jahren im Gefängnis und hatte sein mittlerweile 16. Gnadengesuch gestellt.

Hurrikan "Ida" zieht über Kuba Richtung USA

Havanna/Baton Rouge - Als Hurrikan der Stufe eins ist der Sturm "Ida" über Kuba hinweggefegt. Er hatte am Freitag in der Karibik, kurz bevor er auf der kubanischen Insel Isla de la Juventud Land erreichte, an Stärke gewonnen - nach Angaben des staatlichen US-Hurrikanzentrums NHC wurden anhaltende Windgeschwindigkeiten von 120 Kilometern pro Stunde gemessen. Es gab zunächst keine Angaben über mögliche Schäden. Tausende Menschen wurden in Kuba evakuiert.

