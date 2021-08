Kurz fühlt sich "stärker und entschlossener"

Wien - ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat in seiner Wahlrede am Parteitag keine Überraschungen gebracht. Thematisch bekräftigte er, was im Vorfeld bekannt war. Aufhorchen ließ er mit einer Kampfansage an die Opposition und seine Gegner. Er sei durch die harten Attacken und Angriffe sowie die Ermittlungen gegen seine Person "stärker und entschlossener" geworden. Die ÖVP werde nicht weichen, sonder "wir werden allen Gegenwind aushalten, wir werden unsere Arbeit weitermachen", so Kurz.

52-Jähriger nach Streit mit Sohn in Tirol tot

Innsbruck/Wörgl - Ein 52-jähriger Mann ist am Samstag in den frühen Morgenstunden im Tiroler Wörgl nach einem Familienstreit gestorben. Nun wird wegen Mordverdachts ermittelt, informierte die Tiroler Polizei. Offenbar war der 52-Jährige mit seinem 29-jährigen Sohn heftig aneinandergeraten. Nachbarn riefen gegen 6.30 Uhr die Polizei, die nur Minuten später am Tatort eintraf. Der 52-Jährige starb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche noch an Ort und Stelle, hieß es.

Tausende demonstrieren gegen Corona-Politik in Berlin

Berlin - Trotz mehrerer Verbote haben sich am Samstag in der deutschen Hauptstadt Berlin einige Tausend Demonstranten aus Protest gegen die Corona-Politik versammelt. Die Polizei begleitete die einzelnen Züge und zog dabei nach eigenen Angaben immer wieder Rädelsführer aus den Gruppen. Es gab einige Angriffe auf Einsatzkräfte, mindestens ein Polizist wurde verletzt. Die Demonstranten verzichteten überwiegend auf Schutzmaßnahmen gegen das Virus. 36 Personen wurden festgenommen.

Virologin von Laer rechnet mit weiterem Lockdown

Innsbruck/Wien - Die Virologin Dorothee von Laer rechnet mit einem weiteren Lockdown, wenn die vierte Welle "nicht bald abflacht". Ursache dafür ist die zu niedrige Impfrate und der nachlassende Schutz bei den Älteren in Verbindung mit der hochansteckenden Delta-Variante, sagte sie in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin "profil". Derzeit können Menschen ab zwölf Jahren geimpft werden, "wir werden die Impfung für unter Zwölfjährige noch diesen Winter haben", meinte die Expertin.

Mehr als 1.300 neue Fälle und mehr Patienten im Spital

Wien - Die Coronazahlen in Österreich steigen weiter an. Am Samstag meldeten Innen- und Gesundheitsministerium 1.322 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (1.305). Im Krankenhaus müssen wieder mehr Patienten behandelt werden, österreichweit benötigen nunmehr 429 eine Versorgung im Spital, um neun mehr als am Freitag. 109 Schwerkranke liegen auf Intensivstationen.

Bis zu 170 Tote nach Kabul-Anschlag

Washington/Kabul/Wien - Nach dem Anschlag der Extremistengruppe "Islamischer Staat" (IS) vor einem Tor des Kabuler Flughafens sind laut US-Medien bis zu 170 Menschen ums Leben gekommen. Die Taliban gaben an, mehrere Gates am Flughafen zu kontrollieren. Die USA stellen sich nach dem Vergeltungsangriff auf den IS, bei dem es auch Tote und Verletzte gegeben haben soll, und wegen der am Dienstag endenden Evakuierungen auf weitere IS-Attentate ein. Binnen 24 Stunden wurden rund 6.800 Menschen evakuiert.

Großer Festakt für neue Linzer Eisenbahnbrücke

Linz - Mit einem großen Festakt ist am Samstag die neue Donaubrücke in Linz eröffnet worden. Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) sieht in ihr "eine architektonische Schönheit und ein Symbol der gemeinsamen Offensive von Stadt und Land für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs". Für Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) bedeutet die Querung "mehr Lebensqualität für die Region durch weniger Stau". Am 30. September wird die Brücke für den Verkehr frei gegeben.

Hurrikan "Nora" steuert auf Mexikos Westküste zu

Miami (Florida) - Der Pazifik-Hurrikan "Nora" hat Kurs auf Mexiko genommen. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde werde er im Laufe des Samstags an Mexikos Südwestküste entlangziehen, teilte das US-Hurrikanzentrum Miami in seinem jüngsten Lagebericht vom Samstagmorgen mit. Die US-Behörde warnte vor starken Regenfällen, Sturzfluten und Erdrutschen in mehreren Bundesstaaten, darunter Jalisco und Guerrero.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red