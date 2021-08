Kurz bekam beim ÖVP-Parteitag 99,4 Prozent

Wien - Sebastian Kurz ist beim ÖVP-Parteitag am Samstag in St. Pölten mit 99,4 Prozent als Obmann der Volkspartei bestätigt worden. Er bekam 533 von 536 abgegebene Stimmen. Der 35-Jährige hat damit das Ergebnis bei seinem ersten Antritt 2017 (98,7 Prozent) noch übertroffen. "Ich nehme die Wahl und möchte mich wirklich für diesen starken Rückhalt bedanken. Das gibt mir sehr viel Kraft", sagte Kurz nach der Ergebnisverkündung.

52-Jähriger nach Streit mit Sohn in Tirol tot

Innsbruck/Wörgl - Ein 52-jähriger Mann ist am Samstag in den frühen Morgenstunden im Tiroler Wörgl nach einem Familienstreit gestorben. Nun wird wegen Mordverdachts ermittelt, informierte die Tiroler Polizei. Offenbar war der 52-Jährige mit seinem 29-jährigen Sohn heftig aneinandergeraten. Nachbarn riefen gegen 6.30 Uhr die Polizei, die nur Minuten später am Tatort eintraf. Der 52-Jährige starb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche noch an Ort und Stelle, hieß es.

Suche nach vermisstem Ex-Paar: Frau tot in Salzburg gefunden

Großgmain - Bei der Suche nach einem verschwundenen Ex-Ehepaar in Salzburg ist am Samstagnachmittag die Leiche der 44-jährigen Frau aus Bosnien gefunden worden. Spaziergänger sollen die Tote an der Römerstraße zwischen Fürstenbrunn und Großgmain entdeckt haben, berichtete die Polizei. Die Frau war am Dienstag als vermisst gemeldet worden. Die Polizei ermittelt nun wegen Mordverdachts.

Tausende demonstrieren gegen Corona-Politik in Berlin

Berlin - Trotz mehrerer Verbote haben sich am Samstag in der deutschen Hauptstadt Berlin einige Tausend Demonstranten aus Protest gegen die Corona-Politik versammelt. Die Polizei begleitete die einzelnen Züge und zog dabei nach eigenen Angaben immer wieder Rädelsführer aus den Gruppen. Es gab einige Angriffe auf Einsatzkräfte, mindestens ein Polizist wurde verletzt. Die Demonstranten verzichteten überwiegend auf Schutzmaßnahmen gegen das Virus. 36 Personen wurden festgenommen.

Virologin von Laer rechnet mit weiterem Lockdown

Innsbruck/Wien - Die Virologin Dorothee von Laer rechnet mit einem weiteren Lockdown, wenn die vierte Welle "nicht bald abflacht". Ursache dafür ist die zu niedrige Impfrate und der nachlassende Schutz bei den Älteren in Verbindung mit der hochansteckenden Delta-Variante, sagte sie in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin "profil". Derzeit können Menschen ab zwölf Jahren geimpft werden, "wir werden die Impfung für unter Zwölfjährige noch diesen Winter haben", meinte die Expertin.

Bis zu 170 Tote nach Kabul-Anschlag

Washington/Kabul/Wien - Nach dem Anschlag der Extremistengruppe "Islamischer Staat" (IS) vor einem Tor des Kabuler Flughafens sind laut US-Medien bis zu 170 Menschen ums Leben gekommen. Die Taliban gaben an, mehrere Gates am Flughafen zu kontrollieren. Die USA stellen sich nach dem Vergeltungsangriff auf den IS, bei dem es auch Tote und Verletzte gegeben haben soll, und wegen der am Dienstag endenden Evakuierungen auf weitere IS-Attentate ein. Binnen 24 Stunden wurden rund 6.800 Menschen evakuiert.

AMS-Chef will an "Pensionsschrauben" drehen

Wien - AMS-Geschäftsführer Johannes Kopf geht davon aus, dass man auch "an den Pensionsschrauben" drehen wird müssen, um das Arbeitskräftepotenzial zu erhalten. Zwar verweist Kopf in der "Kleinen Zeitung" darauf, dass der Wirtschaftsstandort auch künftig von der Zuwanderung zum Arbeitsmarkt profitieren werde. Allerdings gebe es weitere Potenziale, vor allem bei Frauen in Teilzeit oder durch einen späteren Pensionsantritt. Zustimmung kommt von den NEOS.

Großer Festakt für neue Linzer Eisenbahnbrücke

Linz - Mit einem großen Festakt ist am Samstag die neue Donaubrücke in Linz eröffnet worden. Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) sieht in ihr "eine architektonische Schönheit und ein Symbol der gemeinsamen Offensive von Stadt und Land für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs". Für Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) bedeutet die Querung "mehr Lebensqualität für die Region durch weniger Stau". Am 30. September wird die Brücke für den Verkehr frei gegeben.

