Biden warnt vor neuem Anschlag in Kabul

Kabul/Washington - Kurz vor dem Ende des Evakuierungseinsatzes in Afghanistan hat US-Präsident Joe Biden eindringlich vor weiteren Anschlägen gegen amerikanische Soldaten gewarnt. Die Lage sei weiterhin "extrem gefährlich" und das Risiko von Terroranschlägen auf den Flughafen von Kabul hoch, erklärte Biden am Samstagnachmittag in Washington(Ortszeit). Das Militär halte einen Anschlag in den nächsten 24 bis 36 Stunden für "sehr wahrscheinlich".

Kurz bekam beim ÖVP-Parteitag 99,4 Prozent

Wien - Eine ordentliche Portion Rückenwind hat Bundeskanzler Sebastian Kurz am Samstag von seiner eigenen Partei bekommen: Die Türkisen bestätigten Kurz mit 99,4 Prozent als Bundesparteiobmann. Inhaltlich wurden die eigenen Anhänger bei der durchinszenierten Show in St. Pölten mit türkisen Klassikern bedient - von Migration bis Steuerentlastung. Während es gegen den Grünen Koalitionspartner nur sanfte Spitzen gab, fuhr die ÖVP gegen die Opposition scharfe Geschütze auf.

Suche nach vermisstem Ex-Paar: Frau tot in Salzburg gefunden

Großgmain - Bei der Suche nach einem verschwundenen Ex-Ehepaar in Salzburg ist am Samstagnachmittag die Leiche der 44-jährigen Frau aus Bosnien gefunden worden. Spaziergänger sollen die Tote an der Römerstraße zwischen Fürstenbrunn und Großgmain entdeckt haben, berichtete die Polizei. Die Frau war am Dienstag als vermisst gemeldet worden. Die Polizei ermittelt nun wegen Mordverdachts.

SPÖ fordert 1.700 Euro Gehalt für Pflegeschüler

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner fordert für die angekündigte Pflegereform eine deutlich bessere finanzielle Absicherung der Ausbildung. Konkret plädiert sie für ein Gehalt von 1.700 Euro brutto, das der Bund ähnlich wie bei Polizeischülern auszahlen soll. Für Arbeitslose soll es einen 500 Euro Bonus zum Arbeitslosengeld geben. Sozialminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hatte die Bezahlung während der Pflegeausbildung zuletzt als wesentlichen Punkt der Reform im Herbst genannt.

Gefährlich starker Hurrikan "Ida" zieht auf US-Golfküste zu

New Orleans (Louisiana) - Ein extrem gefährlicher Hurrikan zieht auf die US-Golfküste zu. Die Behörden im Bundesstaat Louisiana warnen vor schweren Schäden und Überschwemmungen. Gouverneur John Bel Edwards aktivierte die Nationalgarde mit bis zu 5.000 Soldaten und forderte alle Menschen auf, sich vor der Ankunft des Sturms in Sicherheit zu bringen. Das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) warnte, der Bundesstaat und auch die Stadt New Orleans müssten mit einer "lebensgefährlichen Sturmflut" rechnen.

Hauptpreis des Karlsbader Filmfestivals an Flüchtlingsdrama

Karlovy Vary (Karlsbad) - Das Flüchtlingsdrama "As far as I can walk" des serbischen Regisseurs Stefan Arsenijevic hat den Hauptpreis des 55. Internationalen Filmfestivals von Karlsbad gewonnen. Der 44-Jährige nahm den Kristallglobus am Samstagabend bei der Abschlussgala in dem tschechischen Bäderort entgegen. Der Preis ist mit umgerechnet knapp 22.000 Euro dotiert. Der Film handelt von Strahinja und seiner Frau Ababuo, die Ghana verlassen, um in Europa ein besseres Leben zu finden.

