Frau bei Messerattacke in Klosterneuburg schwer verletzt

Klosterneuburg - Bei einer Messerattacke in Kierling in der Stadtgemeinde Klosterneuburg (Bezirk Tulln) ist am Samstagabend eine 65-Jährige schwer verletzt worden. Es bestehe Lebensgefahr, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager mit. Als Tatverdächtiger wurde der Ehemann (62) des Opfers festgenommen. Der 62-Jährige soll mit einem Küchenmesser mit einer zwölf Zentimeter langen Klinge mehrfach auf den Oberkörper seiner Frau eingestochen haben.

Biden warnt vor neuem Anschlag in Kabul

Kabul/Washington - Kurz vor dem Ende des Evakuierungseinsatzes in Afghanistan hat US-Präsident Joe Biden eindringlich vor weiteren Anschlägen gegen amerikanische Soldaten gewarnt. Die Lage sei weiterhin "extrem gefährlich" und das Risiko von Terroranschlägen auf den Flughafen von Kabul hoch, erklärte Biden am Samstagnachmittag in Washington(Ortszeit). Das Militär halte einen Anschlag in den nächsten 24 bis 36 Stunden für "sehr wahrscheinlich".

SPD zieht einen Monat vor der Wahl der Union davon

Berlin - Vier Wochen vor der Bundestagswahl in Deutschland und am Tag der ersten TV-Dreierkonfrontation der Kanzlerkandidaten liegt die SPD im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA für "Bild am Sonntag" erhebt, erstmals seit Februar 2017 vor der Union. Die Sozialdemokraten gewinnen zwei Prozentpunkte im Vergleich zur Vorwoche und kommen auf 24 Prozent - das höchste Ergebnis im Sonntagstrend seit September 2017. Die Union verliert einen Punkt und kommt auf 21 Prozent.

Hurrikan "Ida" vor US-Golflüste jetzt noch gefährlicher

New Orleans (Louisiana) - Hurrikan "Ida" hat auf seinem Weg in Richtung US-Golfküste weiter an Kraft gewonnen. Wie das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) am Sonntag mitteilte, habe sich der Sturm zu einem "starken Hurrikan" entwickelt. Die Experten verzeichneten am frühen Morgen (Ortszeit) Windgeschwindigkeiten von etwa 185 Kilometern pro Stunde. Dies entspricht der Kategorie drei von fünf. Laut Prognosen könnte "Ida" am Sonntagabend als "extrem gefährlicher" Sturm der Kategorie 4 auf die Küste treffen.

SPÖ fordert 1.700 Euro Gehalt für Pflegeschüler

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner fordert für die angekündigte Pflegereform eine deutlich bessere finanzielle Absicherung der Ausbildung. Konkret plädiert sie für ein Gehalt von 1.700 Euro brutto, das der Bund ähnlich wie bei Polizeischülern auszahlen soll. Für Arbeitslose soll es einen 500 Euro Bonus zum Arbeitslosengeld geben. Sozialminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hatte die Bezahlung während der Pflegeausbildung zuletzt als wesentlichen Punkt der Reform im Herbst genannt.

Tiroler Bauer durch Stierangriff verletzt

Breitenbach - Durch einen Stier ist ein 28-Jähriger in Breitenbach (Bezirk Kufstein) am Samstag verletzt worden. Als der Bauer mit seinem 53-jährigen Vater das in Niederösterreich erworbene gut 800 Kilogramm schwere Tier um 21:00 Uhr vom Anhänger entladen wollten, sei dieses davongelaufen, so die Polizei am Sonntag. Beim Versuch den Stier einzufangen, sei der Mann zu Boden geworfen worden. Das Tier habe mit dem Kopf den Oberkörper des Bauern gestoßen, ehe es erneut davongelaufen sei.

6.600 NS-Opfer-Nachfahren bekamen Staatsbürgerschaft

Wien - Seit einem Jahr (1. September 2020) können Nachkommen von Opfern des NS-Regimes mit ausländischer Staatsbürgerschaft per sogenannter Anzeige einfach die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten. Eine Novelle des österreichischen Staatsbürgerschaftsgesetzes machte das möglich. 16.598 solche Anzeigen sind bisher bei der zuständigen Wiener Magistratsabteilung eingelangt, zog das Außenamt in einer Aussendung Resümee. 6.600 Fälle wurden demnach bisher positiv abgeschlossen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red