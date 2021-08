Vorarlberger Polizist erschoss bewaffneten Messer-Angreifer

Bregenz/Dornbirn - Ein Vorarlberger Polizist hat am Sonntag in Dornbirn einen mit einem Messer bewaffneten Mann erschossen. Der 39-Jährige habe die Beamten gegen 12.30 Uhr angegriffen, als diese wegen einer von den Nachbarn gemeldeten Lärmbelästigung einschreiten wollten. Daraufhin schoss der Beamte auf den Mann, der trotz Reanimationsversuchen noch an Ort und Stelle verstarb, informierte die Vorarlberger Polizei.

Macron plädiert für UNO-Schutzzone in Kabul

New York/Paris - Frankreich und Großbritannien wollen sich am Montag bei den Vereinten Nationen für die Schaffung einer "sicheren Zone" in der afghanischen Hauptstadt Kabul einsetzen, um humanitäre Einsätze fortsetzen zu können. Das kündigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in einem Interview mit der Sonntagszeitung "Journal du Dimanche" an. Die fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats - Frankreich, Großbritannien, die USA, Russland und China - beraten am Montag über Afghanistan.

Explosion in der afghanischen Hauptstadt Kabul

Kabul - In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind die Geräusche von mindestens einer Explosion gehört worden. Mehrere Nutzer schrieben auf Twitter, sie hätten eine "starke" Explosion gehört. Zudem wurden Bilder und Videos geteilt, auf denen eine große, schwarze, aufsteigenden Rauchsäule zu sehen war. Zwei lokale Journalisten sprachen von einer Rakete, die in einem Privathaus in der Nähe des Flughafens eingeschlagen sein soll. Diese Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Frau bei Messerattacke in Klosterneuburg schwer verletzt

Klosterneuburg - Mehrfach soll ein Mann am Samstagabend nach einem Streit in Kierling in der Stadtgemeinde Klosterneuburg (Bezirk Tulln) auf seine Frau eingestochen haben. Die 65-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Sie ist außer Lebensgefahr, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager Sonntagmittag. Als Tatverdächtiger wurde der 62-jährige Ehemann des Opfers festgenommen. Er war geständig.

Hurrikan "Ida" bedroht die US-Golfküste

New Orleans (Louisiana) - Lebensgefährlich, katastrophal, ein Sturm und Überschwemmungen von historischem Ausmaß: Mit diesen Warnungen appellieren die Verantwortlichen eindringlich an die Anrainer der US-Golfküste, sich in Sicherheit zu bringen. Hurrikan "Ida" sollte am Sonntagnachmittag (Ortszeit) als "extrem gefährlicher" Wirbelsturm der Kategorie vier von fünf auf die Küste im Bundesstaat Louisiana treffen, wie das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) warnte.

Mindestens 30 Tote bei Houthi-Angriff im Jemen

Aden/Sanaa - Mindestens 30 Soldaten sind bei einem Angriff von Houthi-Rebellen auf einen Stützpunkt der von Saudi Arabien angeführten Koalition im Südwesten des Jemen getötet worden. Mindestens 60 seien verletzt worden, sagte ein Sprecher der Koalitionskräfte. Die Houthis hätten den Stützpunkt Al-Anad mit Drohnen und Raketen angegriffen.

Drei Männer traten auf Radfahrerin in Salzburg ein

Salzburg/Anthering - Eine 25-jährige Radfahrerin ist in der Nacht auf Montag am Heimweg von Lehen nach Anthering von drei Männern attackiert und überfallen worden. Der Vorfall wurde erst am Wochenende bekannt, da die Frau aus Scham erst Tage später Anzeige erstattete. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, verstellten die Männer ihr zuerst den Weg und versetzten ihr dann Faustschläge. Als sie zu Boden fiel, traten die drei Täter gegen Kopf und Beine der Frau.

Acht Menschen in Dresden von Hornissen gestochen

Dresden - Mehrere Spaziergänger im Dresdner Großen Garten sind am Sonntag in der Nähe eines Baumes von Hornissen gestochen worden. Eine Frau und zwei Männer brachen mit einem schweren allergischen Schock bewusstlos zusammen, wie die Feuerwehr mitteilte. Sie wurden unter Lebensgefahr ins Krankenhaus gebracht. Auch zwei weitere Frauen mit einer späteren allergischen Reaktion kamen nach notärztlicher Versorgung ins Krankenhaus, zudem ein vierjähriger Bub, eine Frau und ein Mann.

